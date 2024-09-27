Кому положен бесплатный земельный участок от государства и как его получить

Какие категории граждан могут претендовать в России на получение бесплатной земли и в чем плюсы и минусы такого участка, читайте в материале РИАМО.

Как льготнику получить бесплатный участок в 2024 году Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Что получить участок земли бесплатно, льготнику необходимо: уточнить льготный статус в МФЦ или администрации по месту жительства;

подать заявление на получение бесплатного участка через «Госуслуги», МФЦ или администрацию по месту жительства;

приложить к заявлению документы (их комплект зависит от конкретной льготной категории);

встать в очередь на получение участка — это займет около 30 дней (на федеральном уровне льготники получают землю без очереди);

получить уведомление о предоставлении участка и оформить право собственности. Получить землю бесплатно можно и без очереди. Для этого необходимо самостоятельно выбрать участок на публичной кадастровой карте Росреестра, получить выписку из ЕГРН, что землей никто не владеет, и подать заявление на ее предоставление в МФЦ или местную администрацию. Читайте также: Как получить субсидию на оплату ЖКУ в Москве и Московской области≫

Федеральные и региональные программы переселения Фото - © Павел Львов/РИА Новости Кроме вышеперечисленных категорий граждан, получить бесплатно участок земли могут также участники программы государственной поддержки «Гектар». По этой программе можно получить землю: в Дальневосточном федеральном округе, а именно в в Приморском, Камчатском, Хабаровском и Забайкальском краях, Еврейской автономной области, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Якутии, Бурятии и Чукотском автономном округе;

в Арктической зоне, а именно в Мурманской и Архангельской областях, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, республиках Карелия и Коми, а также Красноярском крае. Кому дают землю и для каких целей Фото - © Фото, сайт flickr.com, kuhnmi Бесплатный участок на Дальнем Востоке и в Арктике может получить любой россиянин независимо от места проживания, а также участник госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Участок дают для строительства дома, предпринимательства, занятий сельским хозяйством. Сначала земля предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет. За это время необходимо подтвердить, что она используется по предназначению, и сохранить право на владение. В дальнейшем участок можно оформить в собственность или аренду на длительный срок (49 лет). Как получить участок по программе переселения Фото - © Adobe Stock авторизоваться через «Госуслуги» на сайте надальнийвосток.рф

выбрать на публичной кадастровой карте место для участка и в режиме онлайн обозначить его границы (помня о том, что он должен быть не больше гектара на одного человека);

подать заявление в электронном формате или лично в администрации по месту жительства. Его рассмотрят в течение 33 рабочих дней;

в случае одобрения в течение 30 дней подписать договор на право безвозмездного пользования участком. Его получают в личном кабинете на сайте или в администрации по месту жительства. Подписанный договор регистрируют в Росреестре. Участники федеральной программы могут также получить от государства: грант «Начинающий фермер»;

грант на развитие семейной животноводческой фермы;

грант на поддержку создания и ведения хозяйства;

микрозаймы и льготные кредиты;

субсидии на содержание коров и свиноматок — для ведущих личное подсобное хозяйство. Похожие программы действуют и в других регионах: например, «Ленинградский гектар», «Вологодский гектар», «Костромской гектар». Читайте также: Программа «Земля за 1 рубль»: кто и на каких условиях может получить участок в Подмосковье≫

Как оформить землю от государства в собственность Фото - © Adobe Stock Чтобы оформить бесплатный земельный участок в собственность, необходимо: направить в Росреестр заявление на получение права собственности, приложив к нему следующие документы: копию паспорта владельца, кадастровый паспорт объекта, документ, подтверждающий право собственности на землю (например, акт приватизации или разрешение муниципалитета);

в МФЦ или Росреестре зарегистрировать право собственности;

получить выписку из ЕГРН. При оформлении участка в собственность необходимо заплатить госпошлину в размере 350 рублей. Читайте также: Как оформить банкротство и обнулить долги физическому лицу≫