Кому положен бесплатный земельный участок от государства и как его получить
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Какие категории граждан могут претендовать в России на получение бесплатной земли и в чем плюсы и минусы такого участка, читайте в материале РИАМО.
Кто имеет право на бесплатную землю
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На федеральном уровне получить бесплатный земельный участок от государства могут:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы (статья 5 закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1);
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы (статья 3 федерального закона № 5-ФЗ от 09.01.1997).
На региональном уровне предоставить землю в безвозмездное пользование могут разным категориям населения — например, членам многодетных семей или жителям сел, работающих в сфере медицины, культуры, образования и сельского хозяйства. Конкретный перечень таких льготников в каждом регионе свой.
Получить бесплатный земельный участок можно для следующих целей: под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, дачное хозяйство, садоводство и огородничество, предпринимательство.
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Как льготнику получить бесплатный участок в 2024 году
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Что получить участок земли бесплатно, льготнику необходимо:
- уточнить льготный статус в МФЦ или администрации по месту жительства;
- подать заявление на получение бесплатного участка через «Госуслуги», МФЦ или администрацию по месту жительства;
- приложить к заявлению документы (их комплект зависит от конкретной льготной категории);
- встать в очередь на получение участка — это займет около 30 дней (на федеральном уровне льготники получают землю без очереди);
- получить уведомление о предоставлении участка и оформить право собственности.
Получить землю бесплатно можно и без очереди. Для этого необходимо самостоятельно выбрать участок на публичной кадастровой карте Росреестра, получить выписку из ЕГРН, что землей никто не владеет, и подать заявление на ее предоставление в МФЦ или местную администрацию.
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Федеральные и региональные программы переселения
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Кроме вышеперечисленных категорий граждан, получить бесплатно участок земли могут также участники программы государственной поддержки «Гектар».
По этой программе можно получить землю:
- в Дальневосточном федеральном округе, а именно в в Приморском, Камчатском, Хабаровском и Забайкальском краях, Еврейской автономной области, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Якутии, Бурятии и Чукотском автономном округе;
- в Арктической зоне, а именно в Мурманской и Архангельской областях, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, республиках Карелия и Коми, а также Красноярском крае.
Кому дают землю и для каких целей
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Бесплатный участок на Дальнем Востоке и в Арктике может получить любой россиянин независимо от места проживания, а также участник госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Участок дают для строительства дома, предпринимательства, занятий сельским хозяйством. Сначала земля предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет. За это время необходимо подтвердить, что она используется по предназначению, и сохранить право на владение. В дальнейшем участок можно оформить в собственность или аренду на длительный срок (49 лет).
Как получить участок по программе переселения
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- авторизоваться через «Госуслуги» на сайте надальнийвосток.рф;
- выбрать на публичной кадастровой карте место для участка и в режиме онлайн обозначить его границы (помня о том, что он должен быть не больше гектара на одного человека);
- подать заявление в электронном формате или лично в администрации по месту жительства. Его рассмотрят в течение 33 рабочих дней;
- в случае одобрения в течение 30 дней подписать договор на право безвозмездного пользования участком. Его получают в личном кабинете на сайте или в администрации по месту жительства. Подписанный договор регистрируют в Росреестре.
Участники федеральной программы могут также получить от государства:
- грант «Начинающий фермер»;
- грант на развитие семейной животноводческой фермы;
- грант на поддержку создания и ведения хозяйства;
- микрозаймы и льготные кредиты;
- субсидии на содержание коров и свиноматок — для ведущих личное подсобное хозяйство.
Похожие программы действуют и в других регионах: например, «Ленинградский гектар», «Вологодский гектар», «Костромской гектар».
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Как оформить землю от государства в собственность
Фото - © Adobe Stock
Чтобы оформить бесплатный земельный участок в собственность, необходимо:
- направить в Росреестр заявление на получение права собственности, приложив к нему следующие документы: копию паспорта владельца, кадастровый паспорт объекта, документ, подтверждающий право собственности на землю (например, акт приватизации или разрешение муниципалитета);
- в МФЦ или Росреестре зарегистрировать право собственности;
- получить выписку из ЕГРН.
При оформлении участка в собственность необходимо заплатить госпошлину в размере 350 рублей.
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Преимущества и недостатки бесплатного земельного участка
Фото - © Сайт мэра Москвы
Плюсы:
- возможность получить участок бесплатно и сэкономить собственные средства;
- при оформлении бесплатного участка в собственность местная администрация может взять на себя часть расходов при межевании земли и постановке ее на кадастровый учет;
- если участок оформлен в собственность, то его можно продать и потратить средства на другие нужды.
Минусы:
- долгое ожидание в очереди на участок;
- бесплатную землю не всегда дают в желаемом районе: такие участки могут быть не подключены к инженерным сетям и находиться в местах со слабо развитой транспортной инфраструктурой;
- некоторые участки можно использовать только по целевому назначению, разрешенному госпрограммой (например, не получится открыть кафе на земле, выделенной под личное подсобное хозяйство).
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