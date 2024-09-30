Когда включат отопление в домах Москвы и Московской области осенью 2024 года
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В материале РИАМО рассказываем, когда в жилых домах Москвы и Подмосковья начнется отопительный сезон и что делать, если отопление не дадут вовремя.
Коммунальные службы столицы и Московской области доложили о готовности всех систем для подачи отопления. Тепловые сети прошли гидравлические и температурные испытания, ненадежные участки были отремонтированы, оборудование котельных обновили. Читайте в материале, когда ждать отопления в жилых домах.
Когда начинается отопительный сезон
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Согласно постановлению правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», подача тепла в дома начинается, если среднесуточная уличная температура опускается ниже 8°С и держится на этом уровне в течение пяти суток. Сентябрь в Московском регионе выдался очень теплым, и в ближайшие 10 дней столбики термометров, по прогнозам синоптиков, не опустятся ниже 13 градусов.
Тем не менее, в Московской области в объектах социальной сферы запуск отопления начат 29 сентября.
В жилые дома тепло дают во вторую очередь после детских садов, школ и больниц. Весь процесс запуска обычно занимает несколько дней, проводятся пуско-наладочные работы. Обычно запуск отопления начинается раньше, не дожидаясь устойчивых холодов. Подача тепла в дома зависит и от погоды, и от готовности теплосетей. Судя по отчетам, к холодам все готово, поэтому, скорее всего, отопление дадут вовремя.
Какой должна быть температура в жилых домах
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
По закону в жилых помещениях температура не должна опускаться ниже 18 градусов, а в угловых комнатах – ниже 20 градусов. Кроме того, существуют и допустимые отклонения от норм: превышение температуры не более четырех градусов, снижение в ночное время суток (с 0:00 до 5:00 часов) — не более трех градусов (пункт 15 требований к качеству коммунальных услуг, приложение № 1 к правилам № 354).
Как подготовить квартиру и дом к отопительному сезону
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Отопительный сезон – это не просто горячие батареи. Важно подготовить жилые помещения для того, чтобы сделать их теплоемкими и собственники отапливали свои квартиры, а не улицу. Поэтому стоит обратить внимание на состояние дверей и окон в подъездах – если входные двери плохо закрываются, в окнах отсутствуют стекла, установлены старые радиаторы, необходимо обратиться в управляющую компанию, чтобы все исправить. Иначе тепло будет уходить из дома на улицу.
Проверить нужно состояние подвалов и теплоизоляцию чердаков. Обычно все это делают сотрудники управляющих компаний в рамках подготовки к отопительному сезону. За этим нужно проследить, и если никаких работ не проводилось, нужно обратиться в свою УК.
Во время запуска отопления нужно прислушаться к звукам радиаторов в квартирах – любые булькающие и нетипичные звуки должны насторожить. Утеплить в квартире нужно входную дверь, оконные рамы, проверить, не дует ли под подоконниками.
Если в квартире установлены тепловые счетчики, при правильном утеплении зимой можно будет хорошо сэкономить на отоплении. Утепление подъездов поможет сэкономить на оплате всему дому.
Для правильного измерения температуры в помещении нужно:
- закрыть все окна и двери;
- проводить измерение в самой большой комнате квартиры, стоя с градусником в самой ее середине;
- термометр нужно держать на расстоянии одного метра от пола;
- проследить, чтобы батарея и наружная стена находились от измерительного прибора не ближе, чем 0,5 метра.
Куда жаловаться, если не дали отопление в Москве
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В первую очередь стоит позвонить в свою управляющую компанию, если отопление не дали или температура не соответствует норме. Узнать контакты компании можно на стенде в подъезде или на сайте «Дома Москвы».
Также обратиться можно:
- по телефону 8-800-100-23-29;
- через сервис «Вызов мастера» на mos.ru;
- в мобильном приложении «Госуслуги Москвы»;
- на круглосуточную горячую линию МОЭК: +7 (495) 539-59-59;
- в Мосжилиспекцию через электронную приемную или лично по адресу: проспект Мира, 19.
Куда жаловаться на отсутствие отопления в Московской области
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Жители Московской области также сначала могут с проблемами обратиться в свою управляющую компанию. Данные о компаниях находятся на сайте ГИС ЖКХ. Там же можно оставить жалобу в личном кабинете, войти в который можно с помощью своего аккаунта на «Госуслугах».
Кроме того, обратиться можно:
- в «Добродел»;
- в Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области с помощью формы обратной связи.
Важно помнить, что в отопительный сезон оставлять жилые дома без тепла допустимо не более чем на 24 часа в месяц. Единоразовое отключение не должно превышать четырех часов, если температура в помещении не превышает 10 градусов, восьми часов – при температуре в помещении от 10 до 12 градусов, и не больше 16 часов при температуре выше 12 градусов.