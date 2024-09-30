Когда включат отопление в домах Москвы и Московской области осенью 2024 года

В материале РИАМО рассказываем, когда в жилых домах Москвы и Подмосковья начнется отопительный сезон и что делать, если отопление не дадут вовремя.

Коммунальные службы столицы и Московской области доложили о готовности всех систем для подачи отопления. Тепловые сети прошли гидравлические и температурные испытания, ненадежные участки были отремонтированы, оборудование котельных обновили. Читайте в материале, когда ждать отопления в жилых домах.

Когда начинается отопительный сезон Фото - © Unsplash.com Согласно постановлению правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», подача тепла в дома начинается, если среднесуточная уличная температура опускается ниже 8°С и держится на этом уровне в течение пяти суток. Сентябрь в Московском регионе выдался очень теплым, и в ближайшие 10 дней столбики термометров, по прогнозам синоптиков, не опустятся ниже 13 градусов. Тем не менее, в Московской области в объектах социальной сферы запуск отопления начат 29 сентября. В жилые дома тепло дают во вторую очередь после детских садов, школ и больниц. Весь процесс запуска обычно занимает несколько дней, проводятся пуско-наладочные работы. Обычно запуск отопления начинается раньше, не дожидаясь устойчивых холодов. Подача тепла в дома зависит и от погоды, и от готовности теплосетей. Судя по отчетам, к холодам все готово, поэтому, скорее всего, отопление дадут вовремя.

Какой должна быть температура в жилых домах Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори По закону в жилых помещениях температура не должна опускаться ниже 18 градусов, а в угловых комнатах – ниже 20 градусов. Кроме того, существуют и допустимые отклонения от норм: превышение температуры не более четырех градусов, снижение в ночное время суток (с 0:00 до 5:00 часов) — не более трех градусов (пункт 15 требований к качеству коммунальных услуг, приложение № 1 к правилам № 354).

Как подготовить квартиру и дом к отопительному сезону Фото - © Плотников Дмитрий / Фотобанк Лори Отопительный сезон – это не просто горячие батареи. Важно подготовить жилые помещения для того, чтобы сделать их теплоемкими и собственники отапливали свои квартиры, а не улицу. Поэтому стоит обратить внимание на состояние дверей и окон в подъездах – если входные двери плохо закрываются, в окнах отсутствуют стекла, установлены старые радиаторы, необходимо обратиться в управляющую компанию, чтобы все исправить. Иначе тепло будет уходить из дома на улицу. Проверить нужно состояние подвалов и теплоизоляцию чердаков. Обычно все это делают сотрудники управляющих компаний в рамках подготовки к отопительному сезону. За этим нужно проследить, и если никаких работ не проводилось, нужно обратиться в свою УК. Во время запуска отопления нужно прислушаться к звукам радиаторов в квартирах – любые булькающие и нетипичные звуки должны насторожить. Утеплить в квартире нужно входную дверь, оконные рамы, проверить, не дует ли под подоконниками. Если в квартире установлены тепловые счетчики, при правильном утеплении зимой можно будет хорошо сэкономить на отоплении. Утепление подъездов поможет сэкономить на оплате всему дому. Для правильного измерения температуры в помещении нужно: закрыть все окна и двери;

проводить измерение в самой большой комнате квартиры, стоя с градусником в самой ее середине;

термометр нужно держать на расстоянии одного метра от пола;

проследить, чтобы батарея и наружная стена находились от измерительного прибора не ближе, чем 0,5 метра.

Куда жаловаться, если не дали отопление в Москве Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори В первую очередь стоит позвонить в свою управляющую компанию, если отопление не дали или температура не соответствует норме. Узнать контакты компании можно на стенде в подъезде или на сайте «Дома Москвы». Также обратиться можно: по телефону 8-800-100-23-29;

через сервис «Вызов мастера» на mos.ru;

в мобильном приложении «Госуслуги Москвы»

на круглосуточную горячую линию МОЭК: +7 (495) 539-59-59;

в Мосжилиспекцию через электронную приемную или лично по адресу: проспект Мира, 19.