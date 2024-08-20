Какие прививки нужно сделать ребенку перед детским садом и школой
Фото - © Оксана Кузьмина / Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем, какие прививки желательно иметь ребенку перед поступлением в детский сад или школу.
Какие прививки должны быть у ребенка для детского сада
Фото - © Евгений Атаманенко / Фотобанк Лори
Желательно, чтобы к моменту поступления в детский сад (2-3 года) ребенок получил прививки против следующих инфекционных заболеваний:
- дифтерии, столбняка, коклюша (вакцины в 3, 4.5, 6 и 18 месяцев),
- полиомиелита (вакцины в 3, 4.5, 6, 18 и 20 месяцев),
- гепатита В (от двух до четырех вакцинаций в первый год жизни, в зависимости от группы риска),
- кори, краснухи, эпидемического паротита (одна вакцинация в 12 месяцев).
Если ребенок впервые идет в детский сад осенью, очень важно пройти вакцинацию против гриппа, даже если прививку уже делали в прошлом году. Вирусам гриппа свойственны постоянные изменения, поэтому медики разрабатывают вакцины как минимум раз в сезон, чтобы учесть все мутации вирусов. Прививки против гриппа следует делать ежегодно, а детям до 3 лет, которые прививаются от гриппа впервые, – дважды с интервалом в 28 дней.
Рекомендуется обсудить с педиатром необходимость вакцинации ребенка против пневмококковой и гемофильной инфекций. Кроме того, в список можно включить вакцинацию от гепатита А (также называемого инфекционной желтухой), такая иммунизация проводится дважды с промежутком в 6-12 месяцев.
Стоит рассмотреть также прививку от ветряной оспы. Как правило, большинство людей переносят это заболевание в детском возрасте (подхватив во дворе, в кружках, секциях, в детском саду или школе). В подавляющем большинстве случаев ветрянка переносится сравнительно легко – но порой случаются осложнения, которые серьезно нарушают качество жизни. Особенно тяжелые варианты течения болезни (вплоть до летального исхода) отмечаются у людей, которые впервые заболели ветряной оспой, будучи уже взрослыми.
Избежать тяжелых последствий и самого факта заражения помогает прививка от ветрянки. Даже если заражение после иммунизации все-таки произойдет – заболевание проявит себя в легкой или смазанной форме, без осложнений и тяжелых последствий. Иммунитет после введения вакцины от ветряной оспы – пожизненный, так что шансы подхватить эту инфекцию во взрослом возрасте будут практически равны нулю.
Какие прививки должен иметь ребенок в возрасте 6-7 лет перед школой
Фото - © Евгений Атаманенко / Фотобанк Лори
К моменту поступления в школу желательно, чтобы у ребенка уже были:
- прививки против коклюша, дифтерии, столбняка в возрасте 3, 4.5, 6 и 18 месяцев,
- пять прививок против полиомиелита в возрасте 3, 4.5, 6, 18 и 20 месяцев,
- одна прививка против кори, краснухи, эпидемического паротита,
- три прививки против гепатита В.
- В возрасте 6-7 лет также обычно проводится ряд повторных прививок (ревакцинаций):
- против кори, краснухи и эпидемического паротита,
- против дифтерии и столбняка.
Обязательны ли прививки при поступлении в школу и детский сад
Фото - © Евгений Атаманенко / Фотобанк Лори
Несмотря на то, что медики настаивают на соблюдении Национального календаря прививок, иммунизация в настоящее время не является принудительной процедурой. Родители вправе сами решать, делать ли ребенку прививки, и если да – то какие.
В случае, когда родители отказываются от прохождения вакцинации, они должны подписать соответствующую бумагу, которая будет прикреплена к детской медицинской карте.
Ребенку без профилактических прививок не могут отказать в приеме в детский сад или школу. Однако стоит учитывать, что непривитого ребенка могут временно отстранить от посещения учебного заведения или садика, если в регионе будут зафиксированы эпидемии или массовые инфекционные заболевания (основанием станет распоряжение Роспотребнадзора).
В периоды, когда дети в коллективе проходят вакцинацию живой вакциной (например, против полиомиелита), невакцинированные малыши должны будут оставаться дома, чтобы не подхватить инфекцию.
Что делать, если график прививок ранее не соблюдался
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Случается, что родители младенца отказываются от прививок из боязни ему навредить. Если впоследствии они передумают и решат все-таки пройти вакцинацию, им понадобится консультация с иммунологом или врачом-терапевтом.
Иммунизация – процесс постепенный, утвержденный на основе многолетних клинических исследований. Поэтому ранее непривитому ребенку придется проводить вакцинацию в особом порядке – в соответствии с персональным графиком. Календарь прививок в этом случае разрабатывается специалистами индивидуально – с учетом особенностей развития и здоровья малыша.