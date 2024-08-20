Какие прививки нужно сделать ребенку перед детским садом и школой

Какие прививки должны быть у ребенка для детского сада

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Желательно, чтобы к моменту поступления в детский сад (2-3 года) ребенок получил прививки против следующих инфекционных заболеваний:

дифтерии, столбняка, коклюша (вакцины в 3, 4.5, 6 и 18 месяцев),

полиомиелита (вакцины в 3, 4.5, 6, 18 и 20 месяцев),

гепатита В (от двух до четырех вакцинаций в первый год жизни, в зависимости от группы риска),

кори, краснухи, эпидемического паротита (одна вакцинация в 12 месяцев).

Если ребенок впервые идет в детский сад осенью, очень важно пройти вакцинацию против гриппа, даже если прививку уже делали в прошлом году. Вирусам гриппа свойственны постоянные изменения, поэтому медики разрабатывают вакцины как минимум раз в сезон, чтобы учесть все мутации вирусов. Прививки против гриппа следует делать ежегодно, а детям до 3 лет, которые прививаются от гриппа впервые, – дважды с интервалом в 28 дней.

Рекомендуется обсудить с педиатром необходимость вакцинации ребенка против пневмококковой и гемофильной инфекций. Кроме того, в список можно включить вакцинацию от гепатита А (также называемого инфекционной желтухой), такая иммунизация проводится дважды с промежутком в 6-12 месяцев.

Стоит рассмотреть также прививку от ветряной оспы. Как правило, большинство людей переносят это заболевание в детском возрасте (подхватив во дворе, в кружках, секциях, в детском саду или школе). В подавляющем большинстве случаев ветрянка переносится сравнительно легко – но порой случаются осложнения, которые серьезно нарушают качество жизни. Особенно тяжелые варианты течения болезни (вплоть до летального исхода) отмечаются у людей, которые впервые заболели ветряной оспой, будучи уже взрослыми.

Избежать тяжелых последствий и самого факта заражения помогает прививка от ветрянки. Даже если заражение после иммунизации все-таки произойдет – заболевание проявит себя в легкой или смазанной форме, без осложнений и тяжелых последствий. Иммунитет после введения вакцины от ветряной оспы – пожизненный, так что шансы подхватить эту инфекцию во взрослом возрасте будут практически равны нулю.