Какие нормативы для киберспортсменов ввели в России в 2025 году

Минспорта РФ подготовил новый федеральный стандарт спортивной подготовки для киберспортсменов. О том, какие нормативы должны будут сдать геймеры-профессионалы для подтверждения квалификации, рассказываем в материале РИАМО.

Зачем ввели нормативы для киберспортсменов в РФ Фото - © Юрий Поздников / Фотобанк Лори Минспорта РФ уже несколько раз предлагало на утверждение документ, регулирующий физкультурные нормативы для киберспортсменов. Самая свежая редакция федерального стандарта спортивной подготовки для геймеров была опубликована 24 июня 2025 года. Сейчас она находится в стадии обсуждения. К более ранним документам у представителей профессионального геймерского сообщества было немало вопросов. Например, директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко комментировал один из предварительных федеральных стандартов так: «Надо ли спортсмену нашего вида спорта бежать 3 км или же необходимо добавить, например, упражнения на координацию и реакцию? Бегать, конечно, надо, потому что это выносливость. Но тесты необходимо согласовывать с физиологами, с теоретиками спорта». А директор по стратегическим коммуникациям киберспортивного холдинга ESforce Ярослав Мешалкин признавал, что подобный документ необходим: «Мы же хотим, чтобы киберспорт считался именно спортом, а не чем-то запрещенным, неприличным, вредным. Требования абсолютно разумные, там не прописано ничего сверхъестественного. Здесь, кстати, еще важный момент — родители будут гораздо лояльнее относиться к увлечению детей киберспортом, если они будут понимать, что там заложена большая физическая подготовка». Учитывая, что геймер может проводить за компьютером от 12 до 18 часов в день, включение спортивных занятий в этот напряженный сидячий график выглядит совершенно логичной и даже необходимой мерой.

Какие нормативы нужно будет сдавать киберспортсменам в России Фото - © Константин Шишкин / Фотобанк Лори Согласно новому документу, для прохождения квалификации геймерам нужно будет сдать несколько нормативов, подразумевающих неплохую общую физическую подготовку. Дисциплины и нормы для начинающих киберспортсменов: – бег на 30 метров: норматив для мальчиков – 5.8 сек., для девочек – 6.1 сек.; – отжимания: 12 раз для мальчиков, 6 раз для девочек; – наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи): +3 см для мальчиков, +4 см для девочек; – поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 минуту): 31 раз для мальчиков, 27 раз для девочек; – челночный бег 3*10 метров: 9.2 сек. для мальчиков, 9.7 сек. для девочек. Специфические киберспортивные навыки: – скорость реакции на световые сигналы: не более 0.225 сек. для мальчиков, не более 0.23 сек. для девочек; – выполнение клик-теста левой кнопкой мыши (за 30 секунд): не менее 180 раз независимо от пола. Нормативы для киберспортсменов высшего уровня: – бег на 60 метров: норматив для мальчиков – 7.9 сек., для девочек – 9.2 сек.; – отжимания: 43 раза для мальчиков, 17 раз для девочек; – наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи): +13 см для мальчиков, +16 см для девочек; – поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 минуту): 51 раз для мальчиков, 45 раз для девочек; – скорость реакции на световые сигналы: не более 0.185 сек. для мальчиков, не более 0.195 сек. для девочек; – выполнение клик-теста левой кнопкой мыши (за 30 секунд): не менее 220 раз для мальчиков, не менее 210 раз для девочек.

Что еще планируется изменить в нормативах для киберспортсменов Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Многие лидеры киберспортивного сообщества полагают, что и новая редакция документа требует значительной доработки. Например, согласно новому стандарту, отвечающая за обучение киберспортсменов организация должна предоставить им спортивную экипировку, а также соблюсти ряд требований и к площадкам, на которых будут тренироваться киберспортсмены (в частности, обеспечить наличие тренажерного зала, раздевалок, душевых, медпункта). Не все тренировочные базы располагают такими широкими возможностями. Высокие требования предъявляются и к материально-техническому обеспечению. Директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры Павел Голубев отмечает, что в результате «расходы организаций, которые будут вынуждены соблюдать стандарт, кратно увеличиваются и могут быть просто неподъемными». Новый проект федерального стандарта спортивной подготовки для киберспорта может вступить в силу в январе 2026 года. Однако вполне вероятно, что по итогам обсуждения в киберсообществе документ будет отправлен на очередную доработку.