Как записать ребенка на допзанятия в Москве и Московской области
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В материале РИАМО рассказываем, как записать школьника на дополнительные занятия и есть ли ограничения.
Какие кружки и секции можно выбрать в Москве и Подмосковье в 2024 году
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В Москве и Московской области работают кружки, спортивные секции, творческие студии, в которых школьники могут получить дополнительное образование. Выбирать можно из самых разных направлений, например занятия вокалом, игра на музыкальных инструментах, плавание, театр, изобразительное искусство, футбол, боевые искусства, робототехника и другие виды занятий.
Занятия в Москве можно выбрать по ссылке, в Подмосковье информация о всех направлениях в муниципалитетах есть на сайте.
Основной набор обычно проходит летом и в сентябре. Но при наличии свободных мест зачислить могут в течение всего года.
Какой формат записи на занятия существует
Фото - © Сайт мэра Москвы
Каждое учреждение устанавливает свой тип зачисления – бюджетные места, платные места и по сертификату.
- Бюджетные места оплачиваются из средств муниципалитета. Количество мест там обычно ограничено, и записаться сразу на несколько таких бюджетных кружков вряд ли получится.
- Платные кружки и секции оплачивают сами родители. Тут плюсом является то, что организация официальная, значит, можно оплачивать маткапиталом или получать налоговый вычет.
- Зачисление по сертификату означает, что занятия полностью или частично покрываются сертификатом дополнительного образования. Этот электронный документ с индивидуальным номером автоматически выдается ребенку возрастом от 5 до 17 лет включительно при записи в секцию на «Госуслугах». С его помощью полностью или частично можно оплатить одну из программ. Средства сертификата поступают напрямую организатору кружка, минуя законных представителей ребенка.
Какие документы могут понадобиться
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При записи онлайн нужны будут электронные версии документов, бумажные копии могут попросить предоставить при подписании договора. Кроме того, нужен будет номер СНИЛС. При записи непосредственно в организации нужны будут обычные копии.
Еще понадобятся:
- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта ребенка (если ему больше 14 лет);
- согласие на обработку персональных данных;
- заявление на зачисление;
- документ, подтверждающий, что вы являетесь законным представителем ребенка;
- в некоторых секциях могут попросить предоставить справку о состоянии здоровья.
Как записаться на дополнительные занятия в Москве
Фото - © Сайт мэра Москвы
В Москве записаться на кружок или в секцию можно несколькими способами:
- онлайн на mos.ru;
- в электронном дневнике МЭШ в сервисе «Кружки» раздела «Школа» или «Детский сад» или в мобильном приложении МЭШ;
- в спортивные секции можно записаться с помощью сервиса «Поиск спортивных услуг».
Для записи нужна будет учетная запись на mos.ru.
Как записаться на кружки и секции в Подмосковье
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В Московской области можно записаться через региональный портал Госуслуг или в МФЦ, где сотрудники помогут записаться в нужную секцию.
Для этого нужна учетная запись на Госуслугах. На сайте нужно выбрать цель обращения, далее – направление, по которому хочет заниматься ребенок, и действовать в соответствии с подсказками. Нужно будет внести свои данные и данные ребенка.
Почему могут отказать в записи в кружки и секции
Фото - © Сайт мэра Москвы
Самой частой причиной отказа являются ошибки в документах или отсутствие мест. Так, отказать могут, если:
- заявление заполнено неправильно,
- предоставленные копии плохого качества,
- есть исправления в документах,
- документ утратил силу,
- не предоставлены оригиналы,
- заявку подал человек, не имеющий на это права,
- в секции нет свободных мест,
- ребенок не может претендовать на бюджетное место, так как он не живет в муниципалитете,
- есть противопоказания по здоровью или не подходит возрастная группа.
В случае отказа стоит выяснить причины и подать заявление повторно либо выбрать другое направление. Педагоги в школе или детском саду помогут с выбором.