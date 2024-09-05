Как записать ребенка на допзанятия в Москве и Московской области

Какие кружки и секции можно выбрать в Москве и Подмосковье в 2024 году

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В Москве и Московской области работают кружки, спортивные секции, творческие студии, в которых школьники могут получить дополнительное образование. Выбирать можно из самых разных направлений, например занятия вокалом, игра на музыкальных инструментах, плавание, театр, изобразительное искусство, футбол, боевые искусства, робототехника и другие виды занятий.

Занятия в Москве можно выбрать по ссылке, в Подмосковье информация о всех направлениях в муниципалитетах есть на сайте.

Основной набор обычно проходит летом и в сентябре. Но при наличии свободных мест зачислить могут в течение всего года.