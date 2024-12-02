Как выбрать вклад на короткий срок сейчас: 20 лучших предложений от банков
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О лучших краткосрочных вкладах на конец ноября 2024 год, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру», читайте в материале РИАМО.
Самая выгодная стратегия для вкладчиков в декабре 2024 года
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Сберегательная стратегия в виде классических банковских депозитов показывает сейчас максимальную эффективность, поскольку позволяет зарабатывать на рублевых вкладах рекордные за последние два года доходы. При этом в этом году 20 декабря состоится еще одно заседание Совета директоров ЦБ, на котором ключевая ставка может вырасти еще больше. Поэтому часть россиян предпочитает краткосрочные вклады — от 1 до 3 месяцев, чтобы позже иметь возможность переложить деньги под более высокие проценты.
Также люди все чаще переводят деньги в новые банки, поскольку они предлагают более высокие проценты для клиентов, открывающих депозиты впервые.
Какую сумму можно переводить без комиссии между своими счетами в разных банках
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Следует помнить, что с 1 мая 2024 года без комиссии можно переводить до 30 миллионов рублей между собственными счетами в разных банках, что позволяет легко менять кредитные организации. Это очень выгодно вкладчикам, поскольку банки в конкурентной борьбе за деньги клиентов вынуждены поднимать процентные ставки по вкладам.
Параметры рейтинга лучших вкладов «Выберу.ру»
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Аналитики «Выберу.ру», составляя рейтинг наиболее выгодных рублевых вкладов, обращали внимание на величину процентной ставки, минимальную сумму и срок, оценивали возможность капитализации процентов и наличие ограничений для получения дохода по максимальной ставке из-за лестничных процентов или других обязательных требований к вкладчику. Также принимался во внимание критерий значимости банка на финансовом рынке РФ.
Налог на вклады в 2024 году
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По решению Минфина, вкладчики обязаны уплачивать 13% налог на доходы, полученные по депозитам. При этом существует минимальная сумма, которая освобождается от налогообложения и рассчитывается она по формуле: максимальная ключевая ставка на первый день месяца, умноженная на 1 миллион рублей.
«25 октября ЦБ поднял ключевую ставку до 21%, „потолок“ увеличился до 210 тысяч рублей на 1 ноября 2024. Именно такая сумма процентного дохода будет освобождена для вкладчиков от уплаты НДФЛ за текущий год, ведь следующее плановое заседание регулятора состоится 20 декабря. Следовательно, дата не подпадает под расчет налога, то есть необлагаемая налогом сумма вряд ли изменится», — объясняют эксперты «Выберу.ру».
ТОП-20 банков с самыми выгодными вкладами на конец ноября 2024 года
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Аналитики «Выберу.ру»собрали ТОП-20 наиболее выгодных, по их мнению, рублевых депозитов с максимальной ставкой на полгода, которые предлагают в ноябре банки из топ 1-50 по активам (на 1 октября 2024 года).
1. «Выгодный старт» банка «Санкт-Петербург»
Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — 3–6 месяцев. Ставка — 23%. Выплата процентов в конце срока.
2. Вклад «Правильный выбор» Уральского Банка Реконструкции и Развития
Сумма — от одной тысячи рублей. Срок — 3 месяца–1 год. Ставка — 22,1% Выплата процентов ежемесячно.
3. Вклад «МКБ. Перспектива» Московского кредитного банка
Сумма — 10 тысяч рублей — 3 миллиона рублей. Срок — 95–1100 дней. Ставка — 25%. Выплата процентов в конце срока.
4. Вклад «В Плюсе» Газпромбанка
Сумма — от 15 тысяч рублей. Срок — 31–1095 дней. Ставка — 22,3%. Выплата процентов в конце срока.
5. Вклад «Онлайн» Азиатско-Тихоокеанского банка
Сумма — от 5 тысяч рублей. Срок — 62 — 1098 дней. Ставка — 23%. Выплата процентов в конце срока.
6. Вклад «Мой Дом» с промокодом % в конце срока банка ДОМ.РФ
Сумма — от 30 тысяч рублей. Срок — 91 день — 3 года. Ставка — 23,3%. Выплата процентов в конце срока.
7. Вклад «Добро пожаловать» Почта Банка
Сумма — 10 — 500 тысяч рублей. Срок — 91 — 275 дней. Ставка — 23%. Выплата процентов в конце срока.
8. Вклад «Максимальный доход новые клиенты» Металлинвестбанка
Сумма — от 100 тысяч рублей. Срок — 31 — 1100 дней. Ставка — 23%. Выплата процентов в конце срока.
9. Вклад «РенСтарт» Ренессанс банка
Сумма — от 5 тысяч рублей. Срок — 91 — 1080 дней. Ставка — 23,5%. Выплата процентов в конце срока.
10. «МТС Вклад» МТС-Банка
Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — 3 мес. — 3 года. Ставка — 21,35% с промокодом. До 22,5% с капитализацией.
11. Вклад «Доходный Онлайн» Россельхозбанка
Сумма — от 3 тысяч рублей. Срок — 91 — 1460 дней. Ставка — 21% с промокодом. Выплата процентов в конце срока.
12. «СмартВклад — Мультивалютный» Т-Банка
Сумма — от 50 тысяч рублей. Срок — 2 мес. — 2 года. Ставка — 21%. Выплата процентов ежемесячно.
13. «ВТБ Вклад» банка ВТБ
Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — 3 мес. — 3 года. Ставка — 24%. Выплата процентов в конце срока.
14. Вклад «Стабильный доход» Экспобанка
Сумма 100 тысяч — 10 миллионов рублей. Срок — 91 — 367 дней. Ставка — 20,5%. Выплата процентов ежемесячно.
15. Вклад «Надежный» Росбанка
Сумма — от 15 тысяч рублей. Срок — 3 мес. — 1 год. Ставка — 21,93%. Выплата процентов в конце срока.
16. Вклад «Доход» банк Уралсиб
Сумма — от одной тысячи рублей. Срок — 91 — 1100 дней. Ставка — 20,37%. Выплата процентов ежемесячно.
17. Вклад «Время возможностей» банка «ЗЕНИТ»
Сумма — от 30 тысяч рублей. Срок — 91 — 367 дней. Ставка — 21,35%. Выплата процентов в конце срока.
18. Вклад «Акционный» банка «АК Барс»
Сумма — 10 тысяч — 5 миллионов рублей. Срок — 3 мес. — 3 года. Ставка — 20%. Выплата процентов в конце срока.
19. Вклад «Карамель» Ингосстрах банка
Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — 93 — 367 дней. Ставка — 22,4%.
20. Вклад «Сберегательный» банка «Кубань Кредит»
Сумма — от 5 тысяч рублей. Срок — 91 — 545 дней. Ставка — 22%. Выплата процентов в конце срока.