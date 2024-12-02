Как выбрать вклад на короткий срок сейчас: 20 лучших предложений от банков

О лучших краткосрочных вкладах на конец ноября 2024 год, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру», читайте в материале РИАМО.

Самая выгодная стратегия для вкладчиков в декабре 2024 года Фото - © Фотобанк Лори Сберегательная стратегия в виде классических банковских депозитов показывает сейчас максимальную эффективность, поскольку позволяет зарабатывать на рублевых вкладах рекордные за последние два года доходы. При этом в этом году 20 декабря состоится еще одно заседание Совета директоров ЦБ, на котором ключевая ставка может вырасти еще больше. Поэтому часть россиян предпочитает краткосрочные вклады — от 1 до 3 месяцев, чтобы позже иметь возможность переложить деньги под более высокие проценты. Также люди все чаще переводят деньги в новые банки, поскольку они предлагают более высокие проценты для клиентов, открывающих депозиты впервые.

Какую сумму можно переводить без комиссии между своими счетами в разных банках Фото - © Фотобанк Лори Следует помнить, что с 1 мая 2024 года без комиссии можно переводить до 30 миллионов рублей между собственными счетами в разных банках, что позволяет легко менять кредитные организации. Это очень выгодно вкладчикам, поскольку банки в конкурентной борьбе за деньги клиентов вынуждены поднимать процентные ставки по вкладам.

Параметры рейтинга лучших вкладов «Выберу.ру» Фото - © Медиасток.рф Аналитики «Выберу.ру», составляя рейтинг наиболее выгодных рублевых вкладов, обращали внимание на величину процентной ставки, минимальную сумму и срок, оценивали возможность капитализации процентов и наличие ограничений для получения дохода по максимальной ставке из-за лестничных процентов или других обязательных требований к вкладчику. Также принимался во внимание критерий значимости банка на финансовом рынке РФ.

Налог на вклады в 2024 году Фото - © Фотобанк Лори По решению Минфина, вкладчики обязаны уплачивать 13% налог на доходы, полученные по депозитам. При этом существует минимальная сумма, которая освобождается от налогообложения и рассчитывается она по формуле: максимальная ключевая ставка на первый день месяца, умноженная на 1 миллион рублей. «25 октября ЦБ поднял ключевую ставку до 21%, „потолок“ увеличился до 210 тысяч рублей на 1 ноября 2024. Именно такая сумма процентного дохода будет освобождена для вкладчиков от уплаты НДФЛ за текущий год, ведь следующее плановое заседание регулятора состоится 20 декабря. Следовательно, дата не подпадает под расчет налога, то есть необлагаемая налогом сумма вряд ли изменится», — объясняют эксперты «Выберу.ру».