Как выбрать сапборд: ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание

В материале РИАМО рассказываем о том, как выбрать доску для плавания в зависимости от количества путешественников и цели использования.

Виды сапбордов: прогулочные, туринговые, спортивные Фото - © РИА Новости Самый распространенный и универсальный вид досок для плавания – прогулочный (Travel). Длина такой доски варьируется от 3,2 до 3,8 метров, ширина начинается от 80 сантиметров. На некоторых прогулочных сапах присутствуют пазы для крепления каякерского сиденья и упоров для ног, чтобы можно было грести с комфортом. Прогулочные доски, как правило, рассчитаны на одного пассажира весом до 80 килограмм, но существуют также модели для людей более крупных габаритов. Туринговые сапборды предназначены для длительных сплавов, они имеют форму, напоминающую семечку: зауженный нос и слегка расширенную корму. Такой силуэт позволяет быстрее набирать скорость. Как правило, туринговые сапы более длинные и жесткие, чем прогулочные. Дополнительную устойчивость обеспечивает большой плавник. Спортивные доски используются для гонок и скоростных сплавов, они узкие, длинные и легкие, отличаются пониженной устойчивостью (к управлению таким сапом нужно приноровиться), но хорошо набирают скорость.

Надувные и жесткие сапборды Фото - © РИА Новости Надувной сап подойдет для любителей активного туризма: как правило, их делают достаточно легкими, чтобы они не перегружали багаж, и компактными, чтобы помещались в чемодан или рюкзак. Такой сапборд можно также возить с собой на общественном транспорте до ближайших озер или рек, если вы планируете короткий отдых в выходной. Но помните, что на берегу его придется надувать, а это требует времени. Жесткий сап – идеальный вариант для путешественников, имеющих автомобиль с багажником на крыше. После прибытия на место сап достаточно просто отвязать – и он уже готов к заплыву. Его минус в том, что в квартире нужно иметь достаточно свободного места для хранения доски.

Как подобрать сапборд по весу и росту Фото - © РИА Новости Как правило, грузоподъемность доски зависит от ее размеров и толщины. Если вы весите менее 80 килограмм или выбираете сап для подростка, можно смело брать не самую большую доску (длиной от 3,1 метров). Если же ваш вес выше стандартного или вы планируете кататься на сапборде вдвоем, то доска должна иметь ширину больше 81 сантиметра и толщину не менее 12 сантиметров. Также стоит учитывать и рост райдера: высоким людям больше подойдут доски большой длины (от 3,4 метров). Имейте в виду, что производители указывают грузоподъемность сапа, учитывая вес не только самого райдера, но также его вещей и снаряжения. Если вы планируете возить с собой, скажем, наборы для пикника, рыболовные снасти или другой багаж, лучше купить сапборд с запасом грузоподъемности больше вашего веса.

Как определить размеры сапборда, указанные в дюймах и футах Фото - © РИА Новости Очень часто производители указывают параметры сапборда в футах и дюймах, которые обозначаются как «’» и «”» соответственно. Чтобы перевести размеры в понятные нам единицы измерения, число футов следует умножить на 30,48, число дюймов – на 2,54. Таким образом, доска с параметрами 11’ и 32” имеет длину 335 см, а ширину – 81 см.

Как подобрать сапборд для семейного отдыха Фото - © РИА Новости Если вы планируете водные прогулки с семьей, можно купить большой сап, способный вместить от двух до шести человек (есть также модели, на которых помещаются восемь катающихся). Такие доски существуют только в надувном формате (часто у них предусмотрены несколько клапанов для подкачки воздуха), при этом они могут иметь длину до 6,7 метров и ширину до 2 метров. Семейные варианты сапов – самые устойчивые, на них при желании можно разместиться с комфортом даже на небольшой пикник. При этом высокую скорость на них развить не получится, двигаться такая доска будет медленно, а маневрировать с трудом. Если в ваших планах – научить ребенка пользоваться сапом, выбирать стоит из линейки детских моделей. Такие сапборды легкие, короткие (от 2,4 метров) и обычно не слишком широкие (от 60 сантиметров), чтобы ребенку было удобно грести и удерживать равновесие.

Как подобрать весло Фото - © РИА Новости Обычно при покупке сапборда весло идет в комплекте, но многие райдеры предпочитают подбирать его, исходя из собственных предпочтений. Если ваш выбор – путешествие налегке с надувным сапом, то лучше приобрести складное (трехсоставное) весло, которое легко поместится в туристическую сумку.

Наиболее часто в продаже встречаются весла из алюминия и стекловолокна. Алюминиевые – довольно тяжелые, прочные и жесткие, подходят для агрессивной гребли. Стекловолоконные – более легкие и гибкие, считаются наиболее универсальными для райдеров-любителей. Также существуют карбоновые весла, они дороже аналогов из алюминия и стекловолокна, но позволяют развивать скорость быстрее. Если вы не занимаетесь гоночной греблей, лучше всего выбирать весло со стандартной или уменьшенной лопастью. Весла с большой лопастью требуют значительных усилий при маневрировании, но хорошо зарекомендовали себя в случаях, когда райдер имеет вес выше среднего или увлекается серфингом на волнах.