Как установить камеры видеонаблюдения в многоквартирном доме и у своей квартиры
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О том, как законно и в соответствии со всеми нормами установить систему видеонаблюдения в многоквартирном доме, рассказываем в материале РИАМО.
Как согласовать установку системы и технические вопросы
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Если вы хотите оснастить свой многоквартирный дом камерами, для начала необходимо провести общее собрание собственников. Инициатором может быть управляющая организация, старший по дому или любой собственник. За установку должно проголосовать не менее 2/3 от общего числа голосов.
В случае положительного результата голосования собственники должны обсудить и согласовать ряд важных аспектов:
- схему размещения камер;
- стоимость камер, монтажа, обслуживания системы;
- порядок оплаты установки и обслуживания системы;
- место и срок хранения записей;
- порядок доступа к архиву записей.
Требования к установке камер видеонаблюдения в МКД
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При составлении схемы размещения камер следует учитывать следующие требования:
- Камеры устанавливаются в местах общего пользования: это входная группа, придомовая территория, лифты, лифтовые холлы, лестничные пролеты, приквартирные холлы, общие лоджии.
- Камеры не должны быть направлены четко на входные двери квартир – допустим только обзор всего помещения или его части.
- В местах расположения камер необходимо разместить знаки «ведется видеонаблюдение». Сами камеры должны быть заметными: установка скрытых систем видеонаблюдения запрещена законодательством.
Кто может установить систему видеонаблюдения в МКД
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После решения об установке камер видеонаблюдения собственники могут выбрать ту компанию, которая будет устанавливать и обслуживать систему.
С протоколом общего собрания собственников можно обратиться:
В управляющую компанию или ТСН
За установку и обслуживание системы будет отвечать управляющая компания или Товарищество собственников недвижимости (ТСН).
Система видеонаблюдения включается в общедомовое имущество, плата за камеры будет начисляться исходя из метража каждой квартиры.
Записи с камер и носители информации становятся общедомовым имуществом. Как правило, в этом случае архив записей хранится в управляющей организации. Получить к ним доступ имеет право каждый собственник, а порядок доступа определяется на общем собрании.
К провайдеру, который размещает и обслуживает системы видеонаблюдения
За сбор средств, организацию установки и контроль работ будет отвечать уполномоченный, выбранный собственниками жилья.
Система видеонаблюдения этом случае является собственностью провайдера, поэтому ежемесячные взносы за ремонт и обслуживание для всех квартир будут одинаковыми, вне зависимости от метража жилплощади.
Каждый собственник будет иметь логин и пароль для входа в систему, и после авторизации жители получают доступ ко всем камерам и архиву. Стоит помнить, что если вы решите иметь удаленный доступ и подключить систему к интернету, то помимо обслуживания еще нужно будет учесть ежемесячную оплату тарифа.
Установка системы видеонаблюдения за муниципальный счет в Подмосковье
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В Московской области существует программа «Безопасный регион». Если собрание собственников наберет необходимое количество голосов за установку муниципальной видеосистемы, с протоколом голосования необходимо обратиться в администрацию муниципалитета.
Вопрос целесообразности установки видеосистемы будет рассмотрен на очередном собрании рабочей группы по развитию системы «Безопасный регион» – исходя из криминогенной обстановки и лимитов бюджетного финансирования. Стоит учитывать, что администрация муниципалитета может дать как положительный, так и отрицательный ответ на запрос.
Как получить записи с камер видеонаблюдения в Москве и Подмосковье
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Если было совершено преступление и нужны записи с камер, то в Московской области можно обратиться в ближайший отдел полиции с заявлением, в котором обязательно указать, что совершение преступления произошло в поле обзора видеокамеры системы «Безопасный регион». Также можно позвонить по телефону: 8(498)602-00-01 в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Приобщение записи к делу осуществляется правоохранительными органами.
Если камеры не подключены к системе «Безопасный регион», то нужно установить собственника, обратившись в орган местного самоуправления и далее запросить запись у собственника. Запись с камер в своем подъезде можно получить в своей УК или у провайдера.
В Москве нужно позвонить на горячую линию Городской системы видеонаблюдения по номеру: 8(495)587-00-02 и оставить заявку на сохранение записи в видеоархиве. Сделать это нужно в течение пяти дней иначе записи удалят.
Как установить собственную видеокамеру у квартиры
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Собственник жилья в целях обеспечения своей безопасности и охраны имущества может установить видеокамеру, не входящую в общедомовую систему наблюдения. Важное правило: эта камера должна «видеть» только дверь в квартиру владельца и небольшое пространство перед ней. Если в поле обзора попадают двери других квартир, на установку видеокамеры необходимо письменное согласие всех соседей по этажу. Если установить камеру без согласия остальных собственников, это нарушит ч.1 ст. 23 Конституции РФ («Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну»), штраф за такое нарушение – до 200 тысяч рублей.