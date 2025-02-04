Как установить камеры видеонаблюдения в многоквартирном доме и у своей квартиры

Если вы хотите оснастить свой многоквартирный дом камерами, для начала необходимо провести общее собрание собственников. Инициатором может быть управляющая организация, старший по дому или любой собственник. За установку должно проголосовать не менее 2/3 от общего числа голосов.

В местах расположения камер необходимо разместить знаки «ведется видеонаблюдение». Сами камеры должны быть заметными: установка скрытых систем видеонаблюдения запрещена законодательством.

Камеры не должны быть направлены четко на входные двери квартир – допустим только обзор всего помещения или его части.

Кто может установить систему видеонаблюдения в МКД

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

После решения об установке камер видеонаблюдения собственники могут выбрать ту компанию, которая будет устанавливать и обслуживать систему.

С протоколом общего собрания собственников можно обратиться:

В управляющую компанию или ТСН

За установку и обслуживание системы будет отвечать управляющая компания или Товарищество собственников недвижимости (ТСН).

Система видеонаблюдения включается в общедомовое имущество, плата за камеры будет начисляться исходя из метража каждой квартиры.

Записи с камер и носители информации становятся общедомовым имуществом. Как правило, в этом случае архив записей хранится в управляющей организации. Получить к ним доступ имеет право каждый собственник, а порядок доступа определяется на общем собрании.

К провайдеру, который размещает и обслуживает системы видеонаблюдения

За сбор средств, организацию установки и контроль работ будет отвечать уполномоченный, выбранный собственниками жилья.

Система видеонаблюдения этом случае является собственностью провайдера, поэтому ежемесячные взносы за ремонт и обслуживание для всех квартир будут одинаковыми, вне зависимости от метража жилплощади.

Каждый собственник будет иметь логин и пароль для входа в систему, и после авторизации жители получают доступ ко всем камерам и архиву. Стоит помнить, что если вы решите иметь удаленный доступ и подключить систему к интернету, то помимо обслуживания еще нужно будет учесть ежемесячную оплату тарифа.