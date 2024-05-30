Как уменьшить налоговую нагрузку на бизнес: 7 способов

Налоговый консультант, директор и собственник «Аутсорс-бюро Лефтеровой» Елена Лефтерова рассказала РИАМО о способах снижения налоговой нагрузки на бизнес.

Зарегистрировать бизнес как ИП Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори По словам Лефтеровой, в первую очередь нужно выбрать наиболее выгодную форму собственности. «Если вы планируете создавать бизнес в одиночку, без партнеров, и он будет не очень масштабным, тогда вам подойдет ИП. С ИП проще вывести денежные средства как прибыль, легче распоряжаться деньгами», — отметила эксперт. Чтобы вывести деньги с ООО, нужно выплатить дивиденды: распределить чистую прибыль и заплатить с нее 13%-ный НДФЛ.

Выбрать выгодный режим налогообложения Фото - © Юрий Морозов / Фотобанк Лори Большой плюс ИП — это возможность выбрать специальный режим налогообложения, который позволит сэкономить на налогах. Самые распространенные из них — это патент (ПСН) и упрощенная система налогообложения (УСН). Патентная система налогообложения Патентная система налогообложения (ПСН) — это специальный льготный налоговый режим для ИП, при котором вместо уплаты налогов и сдачи налоговой декларации предприниматель оплачивает патент — фиксированную сумму (стоимость зависит от региона), которая рассчитывается исходя из вида и места ведения деятельности. Патент действует для определенных видов деятельности, которые устанавливают региональные власти. В основном это розница, общепит и услуги населению. Конкретный их перечень устанавливает каждый регион. Для работы на патенте у ИП есть несколько требований и ограничений: годовой доход ИП не превышает 60 миллионов рублей. Если у ИП несколько патентов, считают общую выручку;

число сотрудников, состоящих в штате или оформленных по ГПХ, должно быть не больше 15 человек. Патентная система налогообложения для ИП отличается простотой учета. Деклараций на ПСН нет, расходы не учитываются, а сумма налога к уплате известна заранее. Чтобы узнать, сколько будет стоить патент по выбранному виду деятельности, надо знать только период его действия и территорию, где ИП планирует вести бизнес. Упрощенная система налогообложения На УСН «Доходы» ИП платит налог с дохода 6%, а на УСН «Доходы минус расходы» налог нужно платить по ставке 15%. По упрощенной системе налогообложения (УСН) платить налоги проще, чем по основной (ОСНО), но для этого нужно заполнять и сдавать отчетность для налоговой и других ведомств: вести книгу учета доходов и расходов;

отчитываться за работников в налоговую и социальный фонд России (СФР);

подавать уведомления о списании сумм с единого налогового счета (ЕНС) в налоговую;

в особых случаях — сдавать отчетность в Росстат, подавать декларацию по косвенным налогам и по НДС;

сдавать отчет в налоговую по прослеживаемым товарам. Это касается некоторых импортных товаров: мониторов, проекторов, детских колясок и автокресел, холодильников и т.д. Декларация по налогу на УСН подается раз в год до 25 апреля года, следующего за отчетным. Ее можно сдать в бумажном или электронном виде через сайт ФНС. «Самое важное — не забыть подать заявление на УСН. Это одна из самых распространенных ошибок предпринимателей. Если не подать заявление, то по умолчанию вы попадете на ОСНО и будете обязаны платить НДС, налог на прибыль, имущество и т. д.», — предупреждает Лефтерова.

Оформить налоговые каникулы Фото - © Unsplash.com Налоговые каникулы — это период, в течение которого предприниматель не платит налог на доход. Льгота актуальна до 31 декабря 2024 года включительно. Предприниматель может воспользоваться налоговыми каникулами, если: зарегистрировался или возобновил свой бизнес после введения налоговых каникул в регионе (повторно зарегистрированный ИП может рассчитывать на налоговые каникулы, только если он снялся с учета до введения каникул, а зарегистрировался уже после);

работает на одной из двух систем налогообложения: упрощенной (УСН) или патентной (ПСН);

не прекращал деятельность на спецрежиме в течение двух налоговых периодов;

работает в производстве, социальной сфере, науке, бытовых услугах, на рынке туристических услуг. У каждого региона свой список видов деятельности (коды ОКВЭД);

доля доходов от льготного вида деятельности составляет не менее 70% от общего дохода предпринимателя. Каникулы можно применять со дня регистрации ИП и до 31 декабря следующего года включительно — то есть их максимальный срок составляет два налоговых периода. Для УСН налоговый период — это один календарный год, а для ПСН — срок действия патента, который может составлять от месяца до года. Если предприниматель на УСН соответствует условиям налоговых каникул, то льгота будет действовать автоматически — никаких заявлений подавать не требуется. Просто не нужно платить налог до 31 декабря 2024 года. При этом в годовой декларации надо указать налоговую ставку 0%. Чтобы воспользоваться налоговыми каникулами на ПСН, предпринимателям необходимо при подаче заявления на патент указать налоговую ставку 0% и сослаться на соответствующий региональный закон. Таким образом, можно не оплачивать первые два патента, при том что между сроком первого и второго патента не должно быть перерывов.

Уменьшить НДС Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори По словам Лефтеровой, уменьшить налог на добавленную стоимость (НДС) можно двумя способами: увеличить входящий НДС (стоимость продукции подрядчиков, умноженная на процентную ставку): для этого нужно работать с подрядчиками на ОСН, которые платят НДС;

уменьшить исходящий НДС (стоимость продукции бизнесмена, умноженная на процентную ставку): это возможно, если предприниматель может претендовать на льготную ставку 10% (продает продукты питания, книги, детские товары, лекарства и др. — подробный перечень указан в пункте 2 статьи 164 НК РФ ) или на полное освобождение от НДС (применяют при экспорте товаров и услуг за границу).

Реорганизовать бизнес Фото - © Unsplash.com Снизить налоговую нагрузку также поможет реорганизация бизнеса. Реорганизация — это разделение компании на обособленные юридические единицы (нельзя путать с дроблением). Она помогает оптимизировать управление бизнесом. «Например, когда вы открывали бизнес, ваша компания занималась продажей автозапчастей. Но со временем вы поняли, что клиентам необходим ремонт автотранспорта. А это совершенно два разных вида деятельности. Под автосервис необходимо взять помещение в аренду, купить необходимое оборудование, нанять специалистов по руководству новым бизнесом, а также ремонту автотехники. У вас отдельный сайт, отдельный адрес осуществления деятельности, сотрудники все разные. Это подтверждает вашу деловую цель», — объяснила Лефтерова. Она рекомендует проводить реорганизацию бизнеса с грамотными налоговыми консультантами, чтобы потом не было обвинений в дроблении со стороны налоговой.

Использовать агентский договор Фото - © Медиасток.рф «Если вы являетесь посредником в сделке, то выгодно использовать агентский договор, который позволит вместо всей выручки отразить только ваш реальный доход. Например, вы закупили товар на 400 миллионов рублей, а продали за 550 миллионов рублей. При использовании агентского договора вы можете отразить в своих доходах только свою комиссию в 150 миллионов рублей и пройти по лимитам спецрежимов», — рассказала эксперт. По ее словам, налоговая очень часто проверяет сделки по таким договорам на добросовестность, поэтому лучше оформлять их с грамотными юристами и налоговыми консультантами.

Работать с самозанятыми Фото - © Freepik.com Оформлять сотрудников как самозанятых бизнесу выгоднее, чем заключать с ними трудовой договор, так в этом случае за работников не придется платить НДФЛ и страховые взносы. Самозанятый сам уплачивает налог в размере 4% или 6% с суммы вознаграждения. Однако при работе с самозанятыми нужно соблюдать все необходимые правила: правильно оформлять договор;

оплачивать услуги самозанятого на основе выполненного объема работ;

составлять акты выполненных работ;

оплачивать труд самозанятого в разные даты каждый месяц, чтобы не было подозрений на выплату зарплаты. Если налоговая найдет нарушения в работе с самозанятыми, она может переквалифицировать договоры, заключенные с ними, в трудовые и доначислить НДФЛ, страховые взносы, штрафы и пени.