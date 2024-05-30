Как уменьшить налоговую нагрузку на бизнес: 7 способов
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Налоговый консультант, директор и собственник «Аутсорс-бюро Лефтеровой» Елена Лефтерова рассказала РИАМО о способах снижения налоговой нагрузки на бизнес.
Зарегистрировать бизнес как ИП
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По словам Лефтеровой, в первую очередь нужно выбрать наиболее выгодную форму собственности.
«Если вы планируете создавать бизнес в одиночку, без партнеров, и он будет не очень масштабным, тогда вам подойдет ИП. С ИП проще вывести денежные средства как прибыль, легче распоряжаться деньгами», — отметила эксперт.
Чтобы вывести деньги с ООО, нужно выплатить дивиденды: распределить чистую прибыль и заплатить с нее 13%-ный НДФЛ.
Выбрать выгодный режим налогообложения
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Большой плюс ИП — это возможность выбрать специальный режим налогообложения, который позволит сэкономить на налогах. Самые распространенные из них — это патент (ПСН) и упрощенная система налогообложения (УСН).
Патентная система налогообложения
Патентная система налогообложения (ПСН) — это специальный льготный налоговый режим для ИП, при котором вместо уплаты налогов и сдачи налоговой декларации предприниматель оплачивает патент — фиксированную сумму (стоимость зависит от региона), которая рассчитывается исходя из вида и места ведения деятельности.
Патент действует для определенных видов деятельности, которые устанавливают региональные власти. В основном это розница, общепит и услуги населению. Конкретный их перечень устанавливает каждый регион.
Для работы на патенте у ИП есть несколько требований и ограничений:
- годовой доход ИП не превышает 60 миллионов рублей. Если у ИП несколько патентов, считают общую выручку;
- число сотрудников, состоящих в штате или оформленных по ГПХ, должно быть не больше 15 человек.
Патентная система налогообложения для ИП отличается простотой учета. Деклараций на ПСН нет, расходы не учитываются, а сумма налога к уплате известна заранее. Чтобы узнать, сколько будет стоить патент по выбранному виду деятельности, надо знать только период его действия и территорию, где ИП планирует вести бизнес.
Упрощенная система налогообложения
На УСН «Доходы» ИП платит налог с дохода 6%, а на УСН «Доходы минус расходы» налог нужно платить по ставке 15%.
По упрощенной системе налогообложения (УСН) платить налоги проще, чем по основной (ОСНО), но для этого нужно заполнять и сдавать отчетность для налоговой и других ведомств:
- вести книгу учета доходов и расходов;
- отчитываться за работников в налоговую и социальный фонд России (СФР);
- подавать уведомления о списании сумм с единого налогового счета (ЕНС) в налоговую;
- в особых случаях — сдавать отчетность в Росстат, подавать декларацию по косвенным налогам и по НДС;
- сдавать отчет в налоговую по прослеживаемым товарам. Это касается некоторых импортных товаров: мониторов, проекторов, детских колясок и автокресел, холодильников и т.д.
Декларация по налогу на УСН подается раз в год до 25 апреля года, следующего за отчетным. Ее можно сдать в бумажном или электронном виде через сайт ФНС.
«Самое важное — не забыть подать заявление на УСН. Это одна из самых распространенных ошибок предпринимателей. Если не подать заявление, то по умолчанию вы попадете на ОСНО и будете обязаны платить НДС, налог на прибыль, имущество и т. д.», — предупреждает Лефтерова.
Оформить налоговые каникулы
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Налоговые каникулы — это период, в течение которого предприниматель не платит налог на доход. Льгота актуальна до 31 декабря 2024 года включительно.
Предприниматель может воспользоваться налоговыми каникулами, если:
- зарегистрировался или возобновил свой бизнес после введения налоговых каникул в регионе (повторно зарегистрированный ИП может рассчитывать на налоговые каникулы, только если он снялся с учета до введения каникул, а зарегистрировался уже после);
- работает на одной из двух систем налогообложения: упрощенной (УСН) или патентной (ПСН);
- не прекращал деятельность на спецрежиме в течение двух налоговых периодов;
- работает в производстве, социальной сфере, науке, бытовых услугах, на рынке туристических услуг. У каждого региона свой список видов деятельности (коды ОКВЭД);
- доля доходов от льготного вида деятельности составляет не менее 70% от общего дохода предпринимателя.
Каникулы можно применять со дня регистрации ИП и до 31 декабря следующего года включительно — то есть их максимальный срок составляет два налоговых периода.
Для УСН налоговый период — это один календарный год, а для ПСН — срок действия патента, который может составлять от месяца до года.
Если предприниматель на УСН соответствует условиям налоговых каникул, то льгота будет действовать автоматически — никаких заявлений подавать не требуется. Просто не нужно платить налог до 31 декабря 2024 года. При этом в годовой декларации надо указать налоговую ставку 0%.
Чтобы воспользоваться налоговыми каникулами на ПСН, предпринимателям необходимо при подаче заявления на патент указать налоговую ставку 0% и сослаться на соответствующий региональный закон. Таким образом, можно не оплачивать первые два патента, при том что между сроком первого и второго патента не должно быть перерывов.
Уменьшить НДС
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По словам Лефтеровой, уменьшить налог на добавленную стоимость (НДС) можно двумя способами:
- увеличить входящий НДС (стоимость продукции подрядчиков, умноженная на процентную ставку): для этого нужно работать с подрядчиками на ОСН, которые платят НДС;
- уменьшить исходящий НДС (стоимость продукции бизнесмена, умноженная на процентную ставку): это возможно, если предприниматель может претендовать на льготную ставку 10% (продает продукты питания, книги, детские товары, лекарства и др. — подробный перечень указан в пункте 2 статьи 164 НК РФ) или на полное освобождение от НДС (применяют при экспорте товаров и услуг за границу).
Реорганизовать бизнес
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Снизить налоговую нагрузку также поможет реорганизация бизнеса.
Реорганизация — это разделение компании на обособленные юридические единицы (нельзя путать с дроблением). Она помогает оптимизировать управление бизнесом.
«Например, когда вы открывали бизнес, ваша компания занималась продажей автозапчастей. Но со временем вы поняли, что клиентам необходим ремонт автотранспорта. А это совершенно два разных вида деятельности. Под автосервис необходимо взять помещение в аренду, купить необходимое оборудование, нанять специалистов по руководству новым бизнесом, а также ремонту автотехники. У вас отдельный сайт, отдельный адрес осуществления деятельности, сотрудники все разные. Это подтверждает вашу деловую цель», — объяснила Лефтерова.
Она рекомендует проводить реорганизацию бизнеса с грамотными налоговыми консультантами, чтобы потом не было обвинений в дроблении со стороны налоговой.
Использовать агентский договор
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«Если вы являетесь посредником в сделке, то выгодно использовать агентский договор, который позволит вместо всей выручки отразить только ваш реальный доход. Например, вы закупили товар на 400 миллионов рублей, а продали за 550 миллионов рублей. При использовании агентского договора вы можете отразить в своих доходах только свою комиссию в 150 миллионов рублей и пройти по лимитам спецрежимов», — рассказала эксперт.
По ее словам, налоговая очень часто проверяет сделки по таким договорам на добросовестность, поэтому лучше оформлять их с грамотными юристами и налоговыми консультантами.
Работать с самозанятыми
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Оформлять сотрудников как самозанятых бизнесу выгоднее, чем заключать с ними трудовой договор, так в этом случае за работников не придется платить НДФЛ и страховые взносы. Самозанятый сам уплачивает налог в размере 4% или 6% с суммы вознаграждения.
Однако при работе с самозанятыми нужно соблюдать все необходимые правила:
- правильно оформлять договор;
- оплачивать услуги самозанятого на основе выполненного объема работ;
- составлять акты выполненных работ;
- оплачивать труд самозанятого в разные даты каждый месяц, чтобы не было подозрений на выплату зарплаты.
Если налоговая найдет нарушения в работе с самозанятыми, она может переквалифицировать договоры, заключенные с ними, в трудовые и доначислить НДФЛ, страховые взносы, штрафы и пени.
Какие способы снижения налогов незаконны
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К незаконным способам снижения налогов относятся:
- дробление бизнеса;
- создание фирм-однодневок;
- привлечение искусственных посредников («бумажный НДС»);
- ложная миграция бизнеса в регион, где есть налоговые преференции;
- сокрытие доходов через личные счета сотрудников.
Такие нарушения квалифицируются как неумышленная и умышленная неуплата или неполная уплата налога, неуплата налогов в крупном размере и неуплата налогов в особо крупном размере.
Неумышленная и умышленная неуплата или неполная уплата налога
Налог может быть не уплачен вовремя непреднамеренно, например по причине финансовых затруднений, банкротства банка или неправильного планирования платежей. Согласно статье 122 Налогового кодекса РФ, за такое нарушение налогоплательщика ждет штраф в размере 20% от неуплаченной суммы.
Если же человек не заплатил налог намеренно, то сумма штрафа составит 40% от задолженности.
Оба этих правонарушения являются административными. Срок давности по ним составляет три года с момента истечения налогового периода ( статья 113 НК РФ ). Он начинается на следующий день после окончания финансового периода, в котором обнаружен неуплаченный налог.
Неуплата налогов в крупном размере
Согласно статье 198 УК РФ, крупным размером считается сумма неуплаченных налогов, сборов, а также страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 2,7 миллиона рублей.
За такое правонарушение предусмотрена уголовная ответственность и следующие виды наказания:
- штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или иного дохода за период от одного до двух лет;
- принудительные работы сроком до одного года;
- арест сроком до шести месяцев;
- лишение свободы сроком до одного года.
Неуплата налогов в особо крупном размере
Особо крупным размером признается сумма неуплаченных налогов, превышающая за три финансовых года 13,5 миллиона рублей.
За это преступление статья 198 УК РФ предусматривает следующие санкции:
- штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или иного дохода за период от 18 месяцев до трех лет;
- принудительные работы сроком до трех лет;
- лишение свободы сроком до до трех лет.