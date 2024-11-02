Как улучшить потенцию без таблеток: 9 эффективных способов

В честь Всемирного дня мужчин рассказываем в материале, как вернуть здоровую эрекцию и наладить сексуальную жизнь без таблеток.

Научитесь справляться со стрессом Фото - © Unsplash.com Ни для кого не секрет, что стрессовые ситуации (будь то из-за бытовых проблем, завалов на работе, переживаний из-за возможной неудачи) мешают расслабиться и возбудиться. А если не получилось, то тревожность только еще сильнее нарастает. Самонакручивание лишь усугубляет ситуацию и может привести к эректильной дисфункции. Попробуйте освоить техники релаксации, пересмотреть какие‑то личные и рабочие вопросы, которые беспокоят, научитесь отпускать ситуацию, чтобы, например, не зацикливаться на проблемах с эрекцией. Если самостоятельно не получается справиться, обратитесь к психологу или психотерапевту.

Откажитесь от чрезмерного употребления алкоголя и курения Фото - © Unsplash.com Чрезмерное употребление алкоголя и курение могут навредить сердечно-сосудистой системе, а также снизить уровень тестостерона — мужского полового гормона, который важен при потенции. Чтобы снизить риски эректильной дисфункции, старайтесь поменьше выпивать. А лучше вообще отказаться от этой пагубной привычки. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, не существует безопасной для здоровья дозы алкоголя.

Занимайтесь спортом, но в меру Фото - © Unsplash.com Регулярные физические упражнения улучшают здоровье сердца и сосудов, а также помогают сбросить накопившееся напряжение и бороться со стрессом. Спорт способствует улучшению эрекции и сохраняет ее с возрастом. Однако будьте внимательны. Специалисты утверждают, что от интенсивных упражнений уровень тестостерона в мужском организме может упасть на 15–40%. Важно не подвергать организм стрессу во время выполнения физических упражнений. Советуем после каждой тренировки с любой степенью нагрузки хорошо отдохнуть, поспать или погулять на свежем воздухе. Немаловажным для мужской потенции является выбор вида спорта. Ученые Бостонского университета доказали, что сидячие виды спорта, как гребля, автогонки, велосипедный спорт и так далее, способствуют застою крови в паховой зоне. Постоянное давление на гениталии во время физической активности негативно влияет на кровообращение в органах таза. Это также может грозить импотенцией. В таких случаях рекомендуют комбинировать несколько видов спорта. Специалисты утверждают, что упражнения с вертикальным положением тела положительно влияют на потенцию. Например, бег трусцой, ходьба, водные виды спорта, футбол, теннис и так далее. Эти физические упражнения усиливают кровообращение в паховой зоне и улучшают потенцию.

Избавьтесь от лишнего веса Фото - © Unsplash.com Избыточные жировые отложения являются не только эстетическим дефектом и серьезной угрозой для организма, но и ударом по самооценке и психологическому здоровью человека. Соответственно, лишний вес у мужчин влечет за собой сопутствующие заболевания и проблемы с потенцией. При избыточном весе мужчина может полностью потерять потенцию, причем это касается любого возраста. Чтобы не только сбросить вес, но и удержать изменения на долгий срок, откажитесь от строгих диет. Не снижайте калорийность рациона более чем на 600 ккал в сутки и стремитесь к потере 0,5-1 кг веса в неделю — такой темп похудения считается безопасным для здоровья.

Ешьте продукты, полезные для потенции Фото - © Unsplash.com Введите в свой рацион следующие продукты: Жирная рыба. Особенно лосось, тунец, сельдь, форель питательны и полезны для сердца, снижают воспалительные процессы.

Мясо. Белок — основной строительный материал для мышц, а железо насыщает организм кислородом.

Молочные продуты. Содержащиеся в молочке минералы, витамины и белки необходимы мужчине для выработки тестостерона.

Яйца. Способствуют выработке тестостерона и повышает физическую энергию, а фолиевая кислота в их составе способствует повышению уровня и качества спермограммы.

Орехи. Эффективный продукт для мужской потенции.

Гранат. Это сильный стимулятор потенции, к тому же защищает предстательную железу, снижая риск заболеваний раком.

Овсянка. Ежедневное употребление поддерживает в организме оптимальное количество таких микроэлементов, как марганец, селен, триптофан, витамин В1, клетчатка, магний и белок.

Помидоры. Томаты снабжают мужчину полезным антиоксидантом ликопином, укрепляющим общее здоровье и повышающим концентрацию сперматозоидов.

Грибы. Это мощный стимулятор и регулятор иммунной системы.

Ягоды. Это витамин С и антиоксиданты, которые благотворно влияют на работу головного мозга.

Красные и оранжевые овощи также являются источником витамин С и бета-каротина.

Бананы. Они богаты магнием и калием, регулируют функционирование нервной системы и кровяного давления. Содержащийся в них витамин В6 укрепляет иммунитет.

Обратите внимание на лекарства, которые принимаете Фото - © Unsplash.com Некоторые лекарства приводят к проблемам с потенцией. Эректильную дисфункцию могут вызвать: препараты от высокого давления;

опиоидные анальгетики;

антигистаминные препараты;

антиандрогены — препараты для терапии рака простаты;

антидепрессанты;

транквилизаторы и седативные;

препараты, подавляющие аппетит;

лекарства от язв. Если вы проходите лечение, то не стоит прекращать их использовать без согласования с врачом. Обратитесь к специалисту, возможно, он подберет вам более щадящий аналог.

Нормализуйте сон Фото - © Unsplash.com Нельзя однозначно утверждать, что плохой сон вызывает проблемы с потенцией, однако его качество и нарушения сна все же могут влиять на эрекцию. Например, ночное апноэ — кратковременные остановки дыхания во сне, может снижать выработку тестостерона. Это же касается ситуаций, когда человек работает в ночные смены или у него нарушена фаза быстрого сна. Кроме того, плохой сон приводит к повышенному уровню стресса, тревоге и депрессии, которые пагубно влияют на эрекцию. Если есть проблемы с засыпанием или постоянная дневная сонливость, стоит обратиться к врачу. Если же проблемы со сном связаны с образом жизни, стоит пересмотреть свои привычки.

Укрепляйте мышцы тазового дна Фото - © Freepik.com Состояние мускулов тазового дна, а особенно седалищно-пещеристых и луковично-губчатых мышц, может влиять на эрекцию. Когда пещеристые тела наполняются кровью, эти мышцы сдавливают вены, ограничивая кровоток, а также сокращаются в процессе соития, увеличивая давление в пещеристых телах и поддерживая твердость полового члена. Есть исследования, подтверждающие, что упражнения Кегеля могут помочь в случае проблем с эякуляцией. Их имеет смысл попробовать, если дискомфорт, жжение или боль появляются во время или сразу после семяизвержения и не связаны с инфекцией мочеполовых путей — но после консультации с врачом. Мужчины отмечали, что упражнения помогают увеличить твердость пениса, улучшить контроль над эякуляцией и избегать преждевременного семяизвержения. Некоторые мужчины также говорили, что сокращения мышц тазового дна во время секса усиливают ощущения при оргазме. Это работало после тренировок в течение нескольких недель. Но эксперты предупреждают: здоровым мужчинам без сексуальных расстройств и без консультации с врачом не стоит увлекаться упражнениями Кегеля.