Как улететь при ограничениях в аэропортах Москвы: рейсы, страховка, план Б

Рассмотрите вариант вылета из другого города Фото - © РИА Новости Самый очевидный способ не зависеть от одного узла — не привязываться к Москве. Если есть возможность, изучите рейсы из Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и других крупных городов. Билет на поезд или самолет до такого города — дополнительная трата, но она часто окупается спокойствием: вы не рискуете застрять в Москве из-за закрытого неба. Есть, впрочем, оговорка: региональные аэропорты тоже время от времени вводят ограничения, так что это не стопроцентная защита, а способ распределить риски. Более радикальный вариант — сначала выехать из страны наземным транспортом, а вылетать уже оттуда. Например, доехать на поезде до Минска и планировать дальнейшие перелеты из белорусской столицы. Перед этим стоит проверить, какие направления оттуда реально доступны, как купить билеты, какие правила въезда и транзита действуют для вашего гражданства и не понадобятся ли дополнительные документы. Такой маршрут сложнее, зато его надежность не зависит от московских ограничений.

Выбирайте наземные маршруты, если это возможно Фото - © Кирилл Зыков/РИА Новости Если цель путешествия — страна, до которой можно добраться без самолета, рассмотрите поезд, автобус или автомобиль. Наземный маршрут не привязан к режиму воздушного пространства, поэтому расписание более предсказуемо. Минусы очевидны: дорога занимает больше времени, на границе возможны очереди и дополнительные проверки, а при поездке на личной машине нужно заранее изучить правила ввоза автомобиля, страховку и документы. Хороший компромисс — комбинированный маршрут: проехать часть пути по земле, а на самолет сесть там, где небо работает стабильнее.

Не покупайте билеты на ночные и утренние рейсы Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори Опыт пассажиров и сообщения об ограничениях показывают, что чаще всего угрозу атак беспилотников объявляют ночью и ранним утром. Поэтому именно такие рейсы чаще задерживают и переносят. Дневные и вечерние вылеты, как правило, менее уязвимы, хотя гарантий и здесь нет. Заранее заложите и запас по времени: не планируйте вылет впритык к важному событию — свадьбе, началу работы, учебе, конференции. Лучше прилететь на день-два раньше. Если маршрут с пересадкой, оформляйте его одним билетом и оставляйте между рейсами не меньше нескольких часов. При самостоятельной стыковке разных билетов задержка первого рейса может стоить вам второго без всякой компенсации.

Оформите страховку от невылета Фото - © Кристина Соловьёва/РИА Новости Страховка помогает хотя бы вернуть потраченные деньги, если поездка сорвалась. Но здесь важны детали. Многие полисы исключают события, связанные с военными действиями, решениями властей и закрытием воздушного пространства. Поэтому перед покупкой внимательно читайте условия и уточняйте у страховой, покрывает ли полис именно отмену или задержку рейса из-за ограничений в аэропортах. Выясните, какие документы понадобятся для выплаты: обычно это справка или письменное подтверждение от авиакомпании. Отдельно напомним о правах пассажира. Если авиакомпания отменила рейс, она обязана вернуть деньги за билет или предложить перебронирование. Сохраняйте все документы: электронный билет, посадочный талон, сообщения об отмене, скриншоты табло. Выбирайте тарифы с возможностью возврата или бесплатного обмена, а отели и экскурсии на другом конце маршрута бронируйте с бесплатной отменой, чтобы не потерять деньги, если вылет придется перенести.

Предусмотрите переносы рейсов и сделайте ожидание комфортным Фото - © Юрий Кочетков/РИА Новости Даже при идеальной подготовке рейс могут задержать на несколько часов или суток, поэтому заранее продумайте, где и как вы будете ждать. Посмотрите отели рядом с аэропортом и сравните цены: в дни массовых задержек свободные номера быстро заканчиваются, а стоимость растет. Узнайте, есть ли в терминале капсульные отели или комнаты отдыха, где можно поспать несколько часов. В ручную кладь стоит положить то, что превращает вынужденное ожидание в терпимое: надувной матрас или коврик, подушку, плед или легкое одеяло, беруши и маску для сна. Запаситесь едой и водой, ведь в аэропорту цены высоки, а в часы пик у кафе длинные очереди. Не забудьте павербанк и зарядные устройства, необходимые лекарства, сменное белье и средства гигиены. Если вы путешествуете с детьми или пожилыми родственниками, продумайте все это отдельно.

Следите за информацией Фото - © Аэропорт «Домодедово»/Медиасток.рф Подпишитесь на уведомления авиакомпании и установите приложение для отслеживания рейсов, чтобы видеть изменения раньше, чем они появятся на табло. Не торопитесь ехать в аэропорт при первых сообщениях об ограничениях: сверяйтесь со статусом рейса и каналами авиакомпании, при необходимости звоните в колл-центр. Если регистрация уже открыта, а рейс задерживают, уточняйте, предоставит ли перевозчик питание и размещение: условия зависят от причины задержки и правил авиакомпании.