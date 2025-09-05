Как самостоятельно проверить и исправить кредитную историю

Как проверить кредитную историю во всех БКИ

Фото - © Скрипачев Антон / Фотобанк Лори

Первое правило восстановления репутации – понимание текущего состояния своей кредитной истории. В соответствии с 218-ФЗ, получить доступ к ней можно, зайдя в раздел «Кредитная история» на портале «Госуслуги». Там необходимо заказать выписку из Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ) Банка России. В ней есть список всех БКИ (бюро кредитных историй), где хранится кредитная история гражданина.

Далее нужно запросить отчеты из всех указанных БКИ. Для этого на сайте каждой такой организации следует оформить запрос на ознакомление со своей кредитной историей. По закону два раза в год это можно делать бесплатно.

Убедитесь, что запрашиваете в каждом БКИ полный отчет (с детализацией всех кредитов, заявок и просрочек), советует эксперт.

«Получив всю запрашиваемую информацию, внимательно ее изучите. Возможно, вы обнаружите некорректные данные, старые закрытые кредиты (не отмеченные как выплаченные), несуществующие просрочки платежей и т.п. Выявление подобных нюансов позволит вам сделать первый шаг к восстановлению своей репутации платежеспособного заемщика», — говорит Михайлов.