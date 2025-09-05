Как самостоятельно проверить и исправить кредитную историю
Как самостоятельно исправить плохую кредитную историю, РИАМО рассказал операционный директор финтех-компании Cosmovisa Дмитрий Михайлов.
Как проверить кредитную историю во всех БКИ
Первое правило восстановления репутации – понимание текущего состояния своей кредитной истории. В соответствии с 218-ФЗ, получить доступ к ней можно, зайдя в раздел «Кредитная история» на портале «Госуслуги». Там необходимо заказать выписку из Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ) Банка России. В ней есть список всех БКИ (бюро кредитных историй), где хранится кредитная история гражданина.
Далее нужно запросить отчеты из всех указанных БКИ. Для этого на сайте каждой такой организации следует оформить запрос на ознакомление со своей кредитной историей. По закону два раза в год это можно делать бесплатно.
Убедитесь, что запрашиваете в каждом БКИ полный отчет (с детализацией всех кредитов, заявок и просрочек), советует эксперт.
«Получив всю запрашиваемую информацию, внимательно ее изучите. Возможно, вы обнаружите некорректные данные, старые закрытые кредиты (не отмеченные как выплаченные), несуществующие просрочки платежей и т.п. Выявление подобных нюансов позволит вам сделать первый шаг к восстановлению своей репутации платежеспособного заемщика», — говорит Михайлов.
Как исправить выявленные ошибки в кредитной истории: перечень возможных документов для подтверждения
Убедившись в наличии недостоверных сведений, следует подготовить пакет документов, подтверждающих правильность позиции заемщика.
Чаще всего речь идет о таких документах:
- справки из банков о полном погашении тех или иных кредитов,
- квитанции об оплате вами штрафов и пеней,
- подтверждение отсутствия судебного преследования в отношении вас по делу о невыполнении обязательств.
Затем нужно направить официальные обращения в соответствующие БКИ с просьбой скорректировать записи. Закон обязывает бюро рассмотреть заявление в пределах 20 рабочих дней.
«Но помните, что внесение изменений может занять несколько месяцев. Процесс самостоятельного исправления ошибочных записей в кредитной истории очень трудоемкий и сложный. Из каждого БКИ вам придет отчет объемом 300-400 страниц, и нужно иметь очень много свободного времени, чтобы выявить в таком массиве информации отдельные ошибки, а потом еще и подтвердить их документально», — предупреждает Михайлов.
Какие есть IT-сервисы для исправления кредитной истории
Для коррекции и актуализации кредитной истории можно также прибегнуть к помощи современных технологий. В России не так давно был запущен онлайн-сервис «Кредитный помощник», призванный упростить процесс проверки и исправления ошибок в кредитных историях граждан РФ. Его пользователи могут оперативно выяснить, в каких БКИ хранится кредитная история, и передать ее для дальнейшей работы специалистам платформы. Функционал «Кредитного помощника» нацелен именно на исправление ошибочной информации, содержащейся в кредитной истории.
Вместе с тем в Рунете можно встретить немало предложений за считанные дни восстановить репутацию надежного заемщика путем переписывания кредитной истории. Как правило, это мошенники.
«Пытаться с их помощью убрать из кредитной истории записи о реальных фактах ваших просрочек и невыплат — затея уголовно наказуемая. Поэтому с такими «помощниками» категорически не рекомендуется связываться», — подчеркивает эксперт.
Как не испортить кредитную историю
Итак, восстановление кредитной истории — вполне достижимая цель. Но гораздо разумнее не портить ее с самого начала взаимодействия с кредитно-финансовыми учреждениями. Для этого следует выполнять ряд правил, советует эксперт:
- никогда не берите кредиты ради удовольствия или спонтанных трат;
- тщательно планируйте свой бюджет;
- минимизируйте задолженности по кредитным картам;
- не подавайте заявки на новые кредиты при незакрытых старых;
- будьте дисциплинированны в вопросах регулярных платежей;
- регулярно проверяйте свою кредитную историю — хотя бы раз в полгода;
- закрывайте мелкие долги перед подачей заявки на крупный кредит.
- активно пользуйтесь дебетовыми картами и другими некредитными банковскими продуктами, демонстрируя тем самым стабильный доход.
«Чем меньше вопросов вызывает ваш клиентский профиль у банков, тем выше будут шансы одобрения вашей заявки на действительно значимые в социальном смысле кредитные продукты», — отмечает Михайлов.