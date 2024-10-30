Как приготовить сливочное масло в домашних условиях: 5 рецептов
Фото - © Фотобанк Лори
Сливочное масло в России подорожало более чем на 20%, что вызвано дефицитом сырья и растущими издержками. В материале РИАМО – 5 самых простых рецептов приготовления домашнего сливочного масла. которое обойдется гораздо дешевле покупного.
Сливочное масло с использованием миксера (рецепт от Джейми Оливера)
Фото - © Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Сливки жирные – 400 мл
- Соль – по вкусу
Для приготовления данного рецепта понадобится миксер. Влейте в чашу миксера жирные сливки и взбивайте их в течение 10 минут на самой большой мощности.
Сливки должны начать взбиваться в масло, но останется и много жидкости. Ее нужно слить, а масло продолжить взбивать еще около пяти минут.
Если появилась еще жидкость – ее также надо слить и продолжить взбивать оставшееся масло. Масло должно стать плотным.
Соберите получившееся масло при помощи ложки, положите в миску и дайте ему «отдохнуть». Из него еще может выйти немного жидкости.
Положите масло на пергамент и разомните его, чтобы получился пласт. Посолите по вкусу и сложите пласт пополам. Разомните его снова до состояния пласта и снова сложите пополам. Проделайте эту процедуру еще несколько раз, чтобы масло перемешалось с солью.
На этом же этапе многие любят добавлять различные специи и зелень – чтобы получилось вкуснее.
Сформируйте из масла шар или куб, заверните в пергамент и уберите в холодильник. Масло готово.
Домашнее сливочное масло без миксера
Фото - © Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Сливки жирные – 350 мл
Сливочное масло можно приготовить всего лишь за 15 минут, и для этого даже не нужен миксер.
Налейте в литровую банку сливки и закройте плотно крышкой. Начните интенсивно трясти банку со сливками внутри. Спустя 15 минут начнет отслаиваться масло. После того, как масло сформировалось в комочки, нужно достать его из банки и промывать под проточной холодной водой до тех пор, пока она не станет прозрачная. Затем масло можно сформировать в виде кубика или шара и, завернув в пергамент или положив в масленку, отправить в холодильник застывать.
Сливочное масло из сметаны
Фото - © Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Жирная домашняя сметана – 1 л
Для приготовления масла надо сметану комнатной температуры переложить в емкость с высокими бортами и начать ее взбивать миксером на высокой скорости. Спустя 10 минут от сметаны начнет отделяться сыворотка, а масло будет отделяться кусочками. Аккуратно слейте сыворотку, скомкайте масло и промойте его под холодной проточной водой. Промывать надо до тех пор, пока вода из-под масла не станет прозрачной.
Масло готово, осталось убрать его в холодильник. Кстати, если масла получилось слишком много, часть можно заморозить.
Сливочное масло из молока
Фото - © Изотов Дмитрий / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Молоко коровье – 6 литров (получится 250 г масла)
Чаще всего масло готовят из сливок, однако можно удешевить этот продукт, используя молоко. Возьмите 6 литров молока: две трехлитровые банки. Оставьте их на несколько дней в тепле, пока молоко не разделится на кефир и сливки. Кефир можно употреблять как самостоятельное блюдо, а можно сделать из него творог.
Соберите сливки ложкой в банке, получится примерно полкилограмма. Поставьте на ночь в холодильник.
Возьмите холодные сливки, вылейте в кастрюлю или чашу миксера. Начните взбивать миксером.
Когда начнут появляться большие сгустки и миксер больше не сможет справляться, возьмите деревянную колотушку, которой против часовой стрелки размешайте масло.
Если все делаете правильно, отделится пахта (жидкость), из которой можно сделать блины, а масло соберется в большой комок.
Соберите масло, придайте ему форму, положите в пакет; или придайте форму другим способом и поставьте в холодильник.
Домашнее сливочное масло из творога
Фото - © Евгений Будюкин / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Творог – 500 г
Перенесите творог в кастрюлю. Используя маслобойку, взбейте творог круговыми движениями.
Скоро появится масло, отделенное от творога. Слейте жидкость (пахту), масло выложите с помощью ковша и храните его в отдельном контейнере. Не выбрасывайте остатки сыворотки, так как ее можно употреблять в качестве подслащенного или пряного напитка во многих блюдах. Несмотря на то, что масло было собрано и взбито, в нем по-прежнему содержится много молока и сыворотки.
Используя ложку, взбейте масло несколько раз круговыми движениями.
Слейте жидкость. Повторите этот процесс до тех пор, пока вся жидкость не стечет из контейнера.
При многократном нажатии ложкой с масла можно слить все оставшиеся капли жидкости.