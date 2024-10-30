Как приготовить сливочное масло в домашних условиях: 5 рецептов

Сливочное масло с использованием миксера (рецепт от Джейми Оливера)

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Ингредиенты:

Сливки жирные – 400 мл

Соль – по вкусу

Для приготовления данного рецепта понадобится миксер. Влейте в чашу миксера жирные сливки и взбивайте их в течение 10 минут на самой большой мощности.

Сливки должны начать взбиваться в масло, но останется и много жидкости. Ее нужно слить, а масло продолжить взбивать еще около пяти минут.

Если появилась еще жидкость – ее также надо слить и продолжить взбивать оставшееся масло. Масло должно стать плотным.

Соберите получившееся масло при помощи ложки, положите в миску и дайте ему «отдохнуть». Из него еще может выйти немного жидкости.

Положите масло на пергамент и разомните его, чтобы получился пласт. Посолите по вкусу и сложите пласт пополам. Разомните его снова до состояния пласта и снова сложите пополам. Проделайте эту процедуру еще несколько раз, чтобы масло перемешалось с солью.

На этом же этапе многие любят добавлять различные специи и зелень – чтобы получилось вкуснее.

Сформируйте из масла шар или куб, заверните в пергамент и уберите в холодильник. Масло готово.