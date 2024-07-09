Как приготовить домашнее печенье: 10 простых рецептов

В честь Дня сахарного печенья собрали в материале РИАМО 10 несложных рецептов домашнего печенья на любой вкус – из овсяных хлопьев, кокоса, тыквы и моркови.

Овсяное печенье Фото - © Unsplash.com Ингредиенты: Пшеничная мука – 200 гр.,

Яйцо – 2 шт.,

Сахар – 100 гр.,

Овсяные хлопья – 12 ст. л.,

Подсолнечное масло – 4 ст. л.,

Сода – 1 ч. л.,

Лимонный сок – 1 ч. л. Овсяные хлопья измельчить с помощью блендера до той консистенции, которая кажется вам приемлемой (неплохо, если в смеси останутся не до конца размолотые кусочки, но при желании можно довести консистенцию до состояния муки). В миске смешать яйца и сахар, добавить соль по вкусу, взбить венчиком до получения однородной массы. Соду погасить лимонным соком, добавить к яйцам, влить подсолнечное масло. Затем внести измельченные овсяные хлопья и тщательно вымесить. Небольшими порциями добавлять просеянную муку, постоянно перемешивая. В конце замеса тесто должно держать форму, но допускается небольшая клейкость. Готовому тесту нужно дать полежать 10-15 минут, затем влажными руками сформировать из него комочки диаметром 3-4 см и размять до формы печенья толщиной около 1 см. Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить противень пергаментом, выложить кружочки теста и выпекать в течение 20-30 минут. Важно не допускать пригорания и пересыхания, в последние 10 минут готовки имеет смысл тщательно следить, чтобы печенья не превратились в сухари.

Творожное печенье Фото - © Unsplash.com Ингредиенты: Пшеничная мука – 250 гр.,

Творог – 200 гр.,

Сливочное масло – 180 гр.,

Сахар – неполный стакан,

Яйца – 1 шт.,

Сода – 0.5 ч. л. Для этого печенья лучше всего подойдет мягкий и влажный творог средней жирности. Сливочное масло заморозить, натереть на крупной терке, добавить творог, яйцо, 150 гр. просеянной муки и соду, хорошо вымесить, а затем постепенно досыпать муку, пока не получится эластичное мягкое тесто. Полуфабрикат поместить в пакет и положить в холодильник на полчаса, после чего достать и раскатать на присыпанной мукой доске, получив тесто толщиной 3-4 мм. С помощью стакана вырезать из теста кружки, каждый из них положить в миску с сахаром, свернуть напополам сахаром внутрь и снова положить в сахар. В итоге должны получиться четвертинки кружков из теста, с сахаром внутри и снаружи. Разогреть духовку до 180 градусов, выложить печенья на пергамент и выпекать 15 минут, затем уменьшить температуру до 150 градусов и запекать еще 10-15 минут до карамелизации сахара на поверхности.

Рассыпчатое печенье на крахмале Ингредиенты: Сливочное масло – 250 гр.,

Сахарная пудра – 0.5 стакана,

Растительное масло – 0.3 стакана,

Крахмал – 4 ст. л.,

Мука – 3,5 стакана

Ванильный сахар – 10 гр. Сливочное масло оставить в тепле на 2-3 часа, чтобы оно стало мягким, соединить с сахарной пудрой и растительным маслом, добавить крахмал и хорошо перемешать с помощью блендера. Затем порционно добавлять муку (всего 2.5 стакана), постоянно вымешивая. Последний стакан муки оставить для раскатки теста. Из теста сформировать колбаску, нарезать кружочками толщиной около 1.5 см, слегка примять и выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 150 градусов 30-40 минут, следя за тем, чтобы печенья зарумянились, но не подгорели. Сразу после извлечения из духовки посыпать сахарной пудрой.

Кефирное печенье Фото - © Галина Эмберг / Фотобанк Лори Ингредиенты: Мука пшеничная – 1.3 стакана,

Яйцо – 1 шт.,

Сахар – 2 ст. л.,

Кефир – 150 мл,

Растительное масло – 3 ст. л.,

Ванилин – 5 гр.,

Разрыхлитель – 1 ч. л. Муку смешать с разрыхлителем и просеять. Яйцо взбить с сахаром и ванилином до получения однородной массы. Соединить кефир комнатной температуры, яйцо и растительное масло, затем вводить муку с разрыхлителем небольшими порциями, постоянно перемешивая. Из получившегося теста сформировать печенья. Одну сторону каждого изделия обмакнуть в сахар и выложить сахаром вверх на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут, пока печенье не подрумянится сверху.

Имбирное печенье Фото - © Сергей Елизарьев / Фотобанк Лори Ингредиенты: Мука – 200 гр.,

Сливочное масло – 100 гр.,

Сахар – 100 гр.,

Яйцо – 1 шт.,

Мед – 1 ст. л.,

Сода – 0.5 ч. л.,

Имбирь молотый – 2 ч. л.,

Гвоздика молотая – 0.5 ч. л.,

Корица молотая – 1 ч. л. Сливочное масло оставить в тепле на несколько часов, чтобы оно стало мягким, а затем тщательно перетереть с сахаром, добавить яйцо и еще раз хорошо перемешать. Ввести мед (если он засахарился – растопить в микроволновке или на водяной бане). Муку смешать со специями и содой и добавлять небольшими порциями в масляную смесь, постоянно перемешивая. После замешивания поместить тесто в полиэтиленовый пакет и разместить в морозилке на час. Расстелить на противне пекарскую бумагу, раскатать тесто до толщины 0.5-0.8 мм и сформировать печенья с помощью стакана или формочек. Выпекать изделия в разогретой до 180 градусов духовке около 10-15 минут, следя, чтобы они не подгорели.

Постное картофельное печенье Ингредиенты: Картофель – 300 гр.,

Мука – 100 гр.,

Растительное масло – 1 ст. л.,

Перец, приправы, соль – по вкусу Очищенный картофель отварить, размять в пюре и охладить до комнатной температуры. Ввести растительное масло, соль, перец, специи (тимьян, кориандр, базилик) по вкусу, затем порционно добавлять в картофель просеянную муку. В итоге тесто должно получиться крепким, но мягким. Раскатать тесто, сложить напополам, снова раскатать, из получившегося пласта нарезать печенья с помощью стакана или формочек. Духовку разогреть до 170 градусов, разместить на пергаменте печенья и выпекать в течение 15-20 минут, в середине готовки с помощью кисточки смазать печенья растительным маслом.

Сырное печенье Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори Ингредиенты: Пшеничная мука – 120 гр.,

Твердый или полутвердый сыр – 100 гр.,

Сливочное масло – 100 гр.,

Яйцо – 1 шт. Масло оставить в теплом месте на несколько часов, чтобы оно размягчилось. Сыр натереть на средней или мелкой терке (можно использовать разные виды сыра, чтобы получить более изысканный вкус). От яйца отделить желток, смешать со сливочным маслом и сыром, добавить соль и хорошо перемешать. Просеянную муку добавлять в массу порционно, постоянно вымешивая. Готовое тесто обернуть пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом и оставить в холодильнике на 1-2 часа. Раскатывать тесто лучше всего между двумя слоями пекарской бумаги. Сформировать печенья с помощью стакана или формочек, разместить на пергаменте и поместить в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекать 15 минут, отслеживая, чтобы печенья не подгорели.

Морковное печенье Фото - © Ирина Толокновская / Фотобанк Лори Ингредиенты: Морковь – 250 гр.,

Сливочное масло – 100 гр.,

Мука – 1.5 стакана,

Разрыхлитель – 2 ч. л.,

Сахар или мед – по вкусу Масло оставить при комнатной температуре на несколько часов, чтобы оно стало мягким. Добавить к маслу сахар или мед и тщательно растереть. Морковь очистить и натереть на мелкой терке, смешать с маслом. Просеять муку с разрыхлителем и добавлять порционно к моркови и маслу, постоянно перемешивая. Тесто должно получиться мягким и плотным. Накрыть тесто пищевой пленкой или полиэтиленом и оставить в холодильнике на 30-45 минут, затем вылепить печенья в виде маленьких плоских котлеток и разместить на пергаменте. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут и следить, чтобы печенья не пересохли. Подавать слегка теплыми.

Тыквенное печенье Фото - © Ирина Ручушкина / Фотобанк Лори Ингредиенты: Тыква – 300 гр.,

Мука – 1.5 стакана,

Яйцо – 1 шт.,

Сахар – 2 ст. л.,

Сливочное масло – 50 гр.,

Ванильный сахар – 0.5 ст. л.,

Разрыхлитель – 10 гр. Тыкву обмыть, обернуть фольгой и запечь в духовке при 180 градусах в течение 25-35 минут, до мягкости. Сливочное масло оставить в теплом месте на 2-3 часа, затем перетереть с сахаром и ванилином. Запеченную тыкву остудить и пробить блендером до состояния пюре, смешать с маслом, добавить яйцо и хорошо перемешать. Соединить муку и разрыхлитель, просеять, а затем порционно добавлять к тыквенному пюре, постоянно помешивая. В полученную массу вбить яйцо, перемешать до однородности и оставить под пленкой на 20-30 минут. Сформировать из теста небольшие «котлетки» толщиной 1-1.5 см. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке на пергаменте 20-30 минут, пока печенья не подрумянятся.