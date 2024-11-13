Как получить выплату до 3 миллионов рублей в случае ранения на СВО
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В материале РИАМО рассказываем, как участники СВО могут получить единовременную выплату в случае получения травмы, увечья или контузии.
Какие размеры единовременной выплаты за боевые ранения
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13 ноября 2024 года президент РФ подписал указ о выплатах за ранения до 3 миллионов рублей в зависимости от их тяжести. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Правительству Российской Федерации определить в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) размеры единовременной выплаты (до 3 млн руб.)», — говорится в документе. Указ вступил в силу со дня подписания.
Сумма зависит от степени тяжести ранения. За легкую травму заплатят 1 миллион рублей. Тем, кто получил тяжелые увечья или ранения, положены 3 миллиона рублей. Выплата за иные травмы установлена в размере 100 тысяч рублей.
Кому положена единовременная выплата в случае ранения на СВО
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Выплата положена военнослужащим, получившим ранение (контузию, травму, увечье) в ходе проведения специальной военной операции (при выполнении специальных задач), которые:
- принимают участие в специальной военной операции (СВО) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины,
- выполняют специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики.
Порядок назначения и осуществления единовременных выплат определен Приказом министра обороны РФ от 22 апреля 2022 г. №236.
Важно помнить, что при назначении единовременной выплаты не учитываются другие меры социальной поддержки, положенные военнослужащему. То есть единовременная выплата выплачивается наряду с другими выплатами без ограничений.
Что делать после получения ранения на СВО
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При получении ранения военнослужащий проходит лечение в медицинском батальоне или в медотряде специального назначения. После этого он направляется в госпиталь Минобороны РФ. Именно при прохождении лечения в госпитале раненому выдается справка о получении им травмы, увечья или контузии.
Справка выдается в первые трое суток после поступления на лечение и составляется в трех экземплярах. Одну выдают на руки военнослужащему, вторую отправляют на хранение в медучреждение, третий экземпляр получает финансовый орган, обеспечивающий воинскую часть, в которой служит раненый.
Копию справки вносят в электронную базу министерства обороны РФ.
Какие документы нужно предоставить для оформления выплаты после ранения
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После лечения военнослужащий должен предоставить командиру своей воинской части следующие документы:
- рапорт на получение единовременной выплаты,
- справку о ранении.
В рапорте нужно будет отметить, где получено ранение и указать банковские реквизиты для перечисления выплаты.
Кто принимает решение о выплате военнослужащему после ранения на СВО
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Решение о назначении единовременной выплаты принимает командир воинской части, в которой служит участник СВО. В отношении граждан, уволенных с военной службы, решение о назначении либо об отказе в ее назначении принимает военный комиссар субъекта Российской Федерации по месту его жительства.
После принятия положительного решения о единовременной выплате командир части или военный комиссар издают приказ, в котором помимо фамилии, имени и отчества указывают воинское звание военнослужащего на момент получения ранения, должность, основание для выплаты, ее размер и реквизиты банковского счета, на который перечисляются средства.
Что делать, если деньги не платят
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Принять решение об отказе в выплатах командир части или военный комиссар может, если предоставлен не весь пакет документов, например, нет справки из госпиталя или она неправильно оформлена.
Если раненый военнослужащий получил так называемую «справку по форме №100», то ее можно использовать как основание для получения справки рекомендованного образца, где будет указано, когда и какую травму получил военнослужащий, наименование медицинской организации, и будет стоять штамп организации и подпись ее руководителя.
Отказать в выдаче справки под предлогом того, что травма не перечислена в перечне травм, установленных постановлением правительства и законодательством о страховке, не имеют права. Право на получение единовременной выплаты по Указу Президента наступает независимо ни от каких перечней, страховых выплат и независимо от степени тяжести. Достаточно того факта, что военнослужащий получил травму, увечье или контузию во время выполнения поставленных задач.
При отказе в выдаче справки и соблюдении всех прочих условий военнослужащий может обратиться к адвокату и составить административное исковое заявление в гарнизонный военный суд.