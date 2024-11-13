Как получить выплату до 3 миллионов рублей в случае ранения на СВО

В материале РИАМО рассказываем, как участники СВО могут получить единовременную выплату в случае получения травмы, увечья или контузии.

Какие размеры единовременной выплаты за боевые ранения Фото - © РИА Новости 13 ноября 2024 года президент РФ подписал указ о выплатах за ранения до 3 миллионов рублей в зависимости от их тяжести. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Правительству Российской Федерации определить в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) размеры единовременной выплаты (до 3 млн руб.)», — говорится в документе. Указ вступил в силу со дня подписания. Сумма зависит от степени тяжести ранения. За легкую травму заплатят 1 миллион рублей. Тем, кто получил тяжелые увечья или ранения, положены 3 миллиона рублей. Выплата за иные травмы установлена в размере 100 тысяч рублей.

Кому положена единовременная выплата в случае ранения на СВО Фото - © Константин Михальчевский/РИА Новости Выплата положена военнослужащим, получившим ранение (контузию, травму, увечье) в ходе проведения специальной военной операции (при выполнении специальных задач), которые: принимают участие в специальной военной операции (СВО) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины,

выполняют специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики. Порядок назначения и осуществления единовременных выплат определен Приказом министра обороны РФ от 22 апреля 2022 г. №236. Важно помнить, что при назначении единовременной выплаты не учитываются другие меры социальной поддержки, положенные военнослужащему. То есть единовременная выплата выплачивается наряду с другими выплатами без ограничений.

Что делать после получения ранения на СВО Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости При получении ранения военнослужащий проходит лечение в медицинском батальоне или в медотряде специального назначения. После этого он направляется в госпиталь Минобороны РФ. Именно при прохождении лечения в госпитале раненому выдается справка о получении им травмы, увечья или контузии. Справка выдается в первые трое суток после поступления на лечение и составляется в трех экземплярах. Одну выдают на руки военнослужащему, вторую отправляют на хранение в медучреждение, третий экземпляр получает финансовый орган, обеспечивающий воинскую часть, в которой служит раненый. Копию справки вносят в электронную базу министерства обороны РФ.

Какие документы нужно предоставить для оформления выплаты после ранения Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости После лечения военнослужащий должен предоставить командиру своей воинской части следующие документы: рапорт на получение единовременной выплаты,

справку о ранении. В рапорте нужно будет отметить, где получено ранение и указать банковские реквизиты для перечисления выплаты.

Кто принимает решение о выплате военнослужащему после ранения на СВО Фото - © Виталий Тимкив/РИА Новости Решение о назначении единовременной выплаты принимает командир воинской части, в которой служит участник СВО. В отношении граждан, уволенных с военной службы, решение о назначении либо об отказе в ее назначении принимает военный комиссар субъекта Российской Федерации по месту его жительства. После принятия положительного решения о единовременной выплате командир части или военный комиссар издают приказ, в котором помимо фамилии, имени и отчества указывают воинское звание военнослужащего на момент получения ранения, должность, основание для выплаты, ее размер и реквизиты банковского счета, на который перечисляются средства.