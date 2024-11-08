Как отличить настоящий парфюм от подделки: 5 полезных советов

На какие моменты нужно обратить внимание, чтобы отличить качественные фирменные духи от контрафакта или реплики, рассказываем в материале РИАМО.

Качество упаковки Фото - © Unsplash.com Лидирующие мировые производители заботятся о том, чтобы упаковка товара выглядела достойно и соответствовала имиджу бренда. Целлофановая обертка фирменной коробки должна мягко облегать упаковку, быть гладкой и ровной, без морщин, нахлестов и грубых толстых швов, при этом сами швы должны быть запаяны термическим методом, без применения клея. Картон должен быть плотным, гладким, однородной текстуры. Полиграфия – высочайшего качества, с четко пропечатанными буквами (это касается даже самого мелкого шрифта). Если на картоне присутствуют тисненые, лакированные или переливающиеся элементы, они будут четко в границах контура изображения или надписи. То же относится к позолоченным или посеребренным элементам дизайна. Если же изображение «плывет», не совпадают цветовые линии, буквы выглядят размазанными, а позолота осыпается при малейшем прикосновении – перед вами подделка. Для удобства транспортировки ответственный производитель обычно помещает внутрь коробки небольшой картонный каркас, который удерживает флакон в ровном положении. Если внутри запечатанной коробки флакон свободно болтается, скорее всего, вы держите в руках поддельный парфюм.

Информация на упаковке Фото - © Unsplash.com Обратить внимание нужно на информацию на упаковке. Так, штрих-код содержит в себе информацию о стране-производителе, это первые две цифры. Для США и Канады принята маркировка от 00 до 09, для Франции – от 30 до 37, для Италии – от 80 до 83, для Испании – 84, для Великобритании – 50, для Германии – от 400 до 440. Название страны-изготовителя, пропечатанное на упаковке, должно соответствовать цифрам со штрих-кода. А вот надпись вида «London–Rome–New-York» с большой вероятностью указывает на подделку. На дно упаковки наносят маркировку с указанием серийного номера партии, такая же маркировка (обычно в виде прозрачной наклейки) должна присутствовать и на донышке флакона. Серийные номера обязательно должны совпадать. Объем продукта указывается в жидких унциях (FL.OZ) на передней стороне упаковки и в миллилитрах – на оборотной стороне.

Качество флакона Фото - © Unsplash.com Стеклянная емкость качественных фирменных духов должна быть отлита идеально, без изъянов. Недопустимы сколы, наплывы стекла, потертости, царапины, пузырьки воздуха внутри стенок, если это не элемент дизайна. На фирменном флаконе крышка плотно прилегает к горлышку и открывается с легким усилием. Пульверизатор «сидит как влитой», не качается и не откручивается, нажимается беззвучно, без скрипа и треска. Трубочка соответствует глубине флакона, она может быть слегка изогнута, чтобы достигать самых отдаленных уголков емкости, но не должна быть слишком длинной или слишком короткой.

Характеристики парфюмированной жидкости Фото - © Unsplash.com Сами духи или туалетная вода должны быть совершенно прозрачными, возможны легкие цветовые оттенки. Взболтайте флакон до появления небольших пузырьков. Если вы увидите в жидкости хотя бы небольшой мутный осадок, мелкую взвесь или "шлейфы» красителя – перед вами подделка. На фальшивку также обычно указывает яркий, кричащий цвет духов. Согласно мировым стандартам качества, в духах может содержаться до 85% спирта, в туалетной воде – до 75%. После нанесения жидкости на кожу или палочку-тестер запах алкоголя выветривается в течение нескольких секунд, и остается только парфюмерная композиция. Если прошла уже минута или две, а аромат спирта все еще остро ощутим, скорее всего, вы тестируете поддельные духи.