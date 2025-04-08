Как оформить загранпаспорт в 2025 году: сроки, стоимость и необходимые документы

Чем отличаются загранпаспорта старого и нового образца

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В 2025 году граждане РФ имеют право оформить загранпаспорт нового или старого образца. Документ нового образца (биометрический) содержит электронный носитель информации, на котором зашифрованы данные о личности владельца. Также между загранпаспортами старого и нового образца существует ряд различий.

Загранпаспорт нового образца:

действителен 10 лет;

имеет 46 страниц;

подразумевает дактилоскопическую регистрацию для граждан с 12 лет;

то на паспорт делают в подразделении по вопросам миграции МВД либо в отделении центра госуслуг «Мои документы»;

при оформлении биометрического загранпаспорта для ребенка обязательно присутствие ребенка;

в документ взрослого нельзя внести сведения о детях.

Загранпаспорт старого образца:

действителен 5 лет;

имеет 36 страниц;

дактилоскопия для оформления документа не требуется;

фото на паспорт можно сделать в любом фотосалоне;

для ребенка до 14 лет паспорт могут оформить его законные представители (без присутствия самого ребенка);

в паспорт взрослого можно внести сведения о детях до 14 лет.

Гражданин РФ может иметь не более двух загранпаспортов, причем один из них обязательно должен быть биометрическим. Если вы планируете получить второй загранпаспорт старого образца, первый автоматически будет аннулирован.