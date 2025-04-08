Как оформить загранпаспорт в 2025 году: сроки, стоимость и необходимые документы
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О том, как получить загранпаспорт и какие документы для этого потребуются – рассказываем в материале РИАМО.
Чем отличаются загранпаспорта старого и нового образца
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
В 2025 году граждане РФ имеют право оформить загранпаспорт нового или старого образца. Документ нового образца (биометрический) содержит электронный носитель информации, на котором зашифрованы данные о личности владельца. Также между загранпаспортами старого и нового образца существует ряд различий.
Загранпаспорт нового образца:
- действителен 10 лет;
- имеет 46 страниц;
- подразумевает дактилоскопическую регистрацию для граждан с 12 лет;
- то на паспорт делают в подразделении по вопросам миграции МВД либо в отделении центра госуслуг «Мои документы»;
- при оформлении биометрического загранпаспорта для ребенка обязательно присутствие ребенка;
- в документ взрослого нельзя внести сведения о детях.
Загранпаспорт старого образца:
- действителен 5 лет;
- имеет 36 страниц;
- дактилоскопия для оформления документа не требуется;
- фото на паспорт можно сделать в любом фотосалоне;
- для ребенка до 14 лет паспорт могут оформить его законные представители (без присутствия самого ребенка);
- в паспорт взрослого можно внести сведения о детях до 14 лет.
Гражданин РФ может иметь не более двух загранпаспортов, причем один из них обязательно должен быть биометрическим. Если вы планируете получить второй загранпаспорт старого образца, первый автоматически будет аннулирован.
Как и где заполнить заявление на оформление загранпаспорта в 2025 году
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
Подача заявления на оформление загранпаспорта возможна в нескольких вариантах:
- лично в МФЦ;
- лично в отделе по вопросам миграции МВД России;
- онлайн на портале Госуслуг, при этом вам понадобится подтвержденная учетная запись. Для заполнения заявления нужно предоставить фото в электронном виде, сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет (для лиц старше 18 лет), данные действующих загранпаспортов. Фотография, переданная на Госуслуги, в новом загранпаспорте использоваться не будет, она необходима только для подтверждения личности заявителя.
Какие документы нужно подготовить для получения загранпаспорта
Фото - © Фотобанк Лори
- Паспорт гражданина РФ.
- Фото, соответствующее установленным требованиям (для загранпаспорта старого образца).
- Заявление в бумажном виде (при оффлайн-оформлении в отделении МФЦ или МВД).
- Свидетельство о рождении ребенка/детей до 14 лет (для внесения в загранпаспорт старого образца) и документ, подтверждающий наличие у ребенка гражданства РФ.
- Для граждан старше 18 лет; сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет. Это может быть трудовая книжка в бумажном варианте, выписка из электронной трудовой книжки или выписка из лицевого счета Социального фонда России, где будут указаны периоды работы.
- Для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет: военный билет.
- Для военнослужащих: разрешение командования.
- Для детей до 14 лет: документ, подтверждающий права законного представителя.
- Для детей от 14 до 18 лет: заявление от лица ребенка и паспорт РФ.
- Загранпаспорт, выданный ранее (при наличии).
- Квитанция об оплате госпошлины.
Порядок действий после подачи заявления на загранпаспорт на Госуслугах или лично
Фото - © Фотобанк Лори
Если вы подаете заявление через портал Госуслуг, после заполнения документа необходимо выбрать подразделение МВД и дождаться верификации заявления (обычно этот процесс занимает от 2 до 12 рабочих дней).
Далее в личный кабинет на Госуслугах поступит приглашение в отделение МВД. Выберите удобное время для визита, подготовьте оригиналы всех документов и квитанцию об оплате госпошлины. При получении загранпаспорта нового образца в отделении МВД вам проведут дактилоскопию (снятие отпечатков пальцев) и сделают фото.
Если вы подаете заявление лично, все документы, включая квитанцию об оплате госпошлины, необходимо принести с собой и предъявить сотруднику МФЦ или МВД.
Сколько времени занимает оформление загранпаспорта
Фото - © Фотобанк Лори
Если вы постоянно зарегистрированы в регионе, где получаете загранпаспорт, оформление занимает срок до одного месяца, в случае регистрации в другом регионе – до трех месяцев.
Ускорить получение загранпаспорта можно в двух случаях:
- при наличии заключения от медучреждения по месту жительства о необходимости срочного выезда в другую страну на лечение;
- при наличии заверенного документа о тяжелой болезни или смерти близкого родственника в другой стране.
Сколько стоит оформление загранпаспорта в 2025 году
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Госпошлина за оформление загранпаспорта нового образца (биометрического) составляет три тысячи рублей для детей до 14 лет, шесть тысяч рублей – для взрослых и детей от 14 лет.
Госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составляет одну тысячу рублей для детей до 14 лет, две тысячи рублей для взрослых и детей от 14 лет.