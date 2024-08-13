Как накопить на старость, чтобы не зависеть от пенсии: 6 способов

Как накопить на старость самостоятельно для безбедной жизни на пенсии, читайте в материале РИАМО.

Что мешает накопить на старость Фото - © Фотобанк Лори Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская выделяет несколько факторов, которые мешают накопить на старость: скромные доходы: согласно исследованию «Выберу.ру», 22% россиян живут от заплаты до зарплаты, сводят «концы с концами» и вынуждены выживать за счет займов и кредитов;

необходимость решать квартирный вопрос: если в советское время квартиры выдавало государство или работодатель, то теперь россияне, не имеющие своего жилья, вынуждены по 20-30 лет выплачивать ипотечный кредит, что делает трудно решаемой задачу накопить на старость;

привычка жить «здесь и сейчас»: люди тратят все заработанное, не задумываясь ни о финансовой подушке безопасности, ни о фундаменте для будущей пенсии.

Когда начать копить на старость, если работаешь неофициально Фото - © Фотобанк Лори Когда человек работает неофициально или в статусе самозанятого, то он должен понимать: его пенсия – это его проблема. За сотрудников, работающих по трудовому договору, отчисления в Соцфонд (СФР) делает работодатель. «Серая» же зарплата не предусматривает ни взносов, ни накоплений в СФР. Эксперт «Выберу.ру» советует всем, кто вынужден трудиться в таких условиях, регулярно откладывать с первой зарплаты хотя бы небольшую сумму (5–10 тысяч рублей) на «черный» день, чтобы вся старость не стала одним «черным» днем. Человеку, работающему неофициально или в качестве самозанятого, положена только социальная пенсия. Она будет меньше, чем страховая (минимальный размер социальной пенсии в 2024 году составляет 7689,83 рубля в месяц), а выплачивать ее начнут на пять лет позже стандартного возраста выхода на пенсию. «На эти деньги не только не разгуляешься, но и не купишь еду, одежду или лекарства. Вот почему следует позаботиться о будущей старости самостоятельно», – подчеркнула собеседник.

Как посчитать, сколько денег откладывать на старость Фото - © Медиасток.рф Человек привыкает к определенному уровню жизни, и потеря дохода из-за ухода на пенсию – это ухудшение качества жизни. Идеальная вариант – это накопить на старость такой денежный резерв, который даст ежемесячный доход в размере средней зарплаты накануне выхода на пенсию, считает Андриевская. Но для многих подобная рекомендация далека от реальности. Потеря дохода на треть уже серьезно ощутима для людей. Недаром Центробанк использует именно такой критерий для назначения кредитных каникул заемщикам, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией. «Поэтому рекомендую всем, кто заранее планирует свои пенсионные доходы, ориентироваться в расчетах на разницу в 30% между вашей зарплатой перед пенсией и выплатами СФР плюс дополнительный доход. Лучше – когда разница меньше. Например, за счет дополнительного дохода, который может принести квартира для сдачи в аренду», – советует эксперт.