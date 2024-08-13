Как накопить на старость, чтобы не зависеть от пенсии: 6 способов
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Как накопить на старость самостоятельно для безбедной жизни на пенсии, читайте в материале РИАМО.
Что мешает накопить на старость
Фото - © Фотобанк Лори
Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская выделяет несколько факторов, которые мешают накопить на старость:
- скромные доходы: согласно исследованию «Выберу.ру», 22% россиян живут от заплаты до зарплаты, сводят «концы с концами» и вынуждены выживать за счет займов и кредитов;
- необходимость решать квартирный вопрос: если в советское время квартиры выдавало государство или работодатель, то теперь россияне, не имеющие своего жилья, вынуждены по 20-30 лет выплачивать ипотечный кредит, что делает трудно решаемой задачу накопить на старость;
- привычка жить «здесь и сейчас»: люди тратят все заработанное, не задумываясь ни о финансовой подушке безопасности, ни о фундаменте для будущей пенсии.
Когда начать копить на старость, если работаешь неофициально
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Когда человек работает неофициально или в статусе самозанятого, то он должен понимать: его пенсия – это его проблема. За сотрудников, работающих по трудовому договору, отчисления в Соцфонд (СФР) делает работодатель.
«Серая» же зарплата не предусматривает ни взносов, ни накоплений в СФР. Эксперт «Выберу.ру» советует всем, кто вынужден трудиться в таких условиях, регулярно откладывать с первой зарплаты хотя бы небольшую сумму (5–10 тысяч рублей) на «черный» день, чтобы вся старость не стала одним «черным» днем.
Человеку, работающему неофициально или в качестве самозанятого, положена только социальная пенсия. Она будет меньше, чем страховая (минимальный размер социальной пенсии в 2024 году составляет 7689,83 рубля в месяц), а выплачивать ее начнут на пять лет позже стандартного возраста выхода на пенсию.
«На эти деньги не только не разгуляешься, но и не купишь еду, одежду или лекарства. Вот почему следует позаботиться о будущей старости самостоятельно», – подчеркнула собеседник.
Как посчитать, сколько денег откладывать на старость
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Человек привыкает к определенному уровню жизни, и потеря дохода из-за ухода на пенсию – это ухудшение качества жизни. Идеальная вариант – это накопить на старость такой денежный резерв, который даст ежемесячный доход в размере средней зарплаты накануне выхода на пенсию, считает Андриевская.
Но для многих подобная рекомендация далека от реальности. Потеря дохода на треть уже серьезно ощутима для людей. Недаром Центробанк использует именно такой критерий для назначения кредитных каникул заемщикам, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией.
«Поэтому рекомендую всем, кто заранее планирует свои пенсионные доходы, ориентироваться в расчетах на разницу в 30% между вашей зарплатой перед пенсией и выплатами СФР плюс дополнительный доход. Лучше – когда разница меньше. Например, за счет дополнительного дохода, который может принести квартира для сдачи в аренду», – советует эксперт.
Как накопить на старость самостоятельно: 6 способов
Фото - © Фотобанк Лори
Банковский вклад
Самый простой способ накоплений – это банковский депозит. Лучше всего открыть вклад с возможностью пополнения, но без снятия.
Открывать вклад нужно в надежном банке, которому не грозит отзыв лицензии. Финансисты рекомендуют хранить на вкладе сумму, не превышающую 1,4 млн рублей, чтобы не лишиться страховки.
Главный недостаток вкладов – низкая доходность. Получить доходность выше инфляции можно только на долгосрочных депозитах с капитализацией процентов. На краткосрочных же деньги медленно сгорают.
Программа долгосрочных сбережений
С 1 января 2024 года в России начала действовать программа долгосрочных сбережений. Это добровольный накопительно-сберегательный продукт с участием государства. Инструмент предусматривает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала как за счет личных средств, так и за счет пенсионных накоплений.
С помощью ПДС можно накопить средства, чтобы в будущем потратить на обучение детей, внести первый взнос на покупку жилья или использовать их как дополнительный доход к будущей пенсии.
Чтобы стать участником программы, необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который является оператором ПДС (список таких фондов указан на сайте ЦБ).
Далее участник программы вносит добровольные взносы, а НПФ инвестирует их, тем самым обеспечивая доходность вложений. Сбережения формируются из:
- личных взносов участника программы;
- взносов работодателя;
- средств софинансирования государством;
- пенсионных накоплений гражданина.
Максимальный размер государственного софинансирования для всех вкладчиков одинаков — 36 тысяч рублей в год.
Выплаты по ПДС производятся по истечении 15 лет с даты заключения договора, по достижении возраста 55 лет — женщинам, 60 лет — мужчинам или досрочно в особых жизненных ситуациях.
Накопительное страхование жизни (НСЖ)
Накопительное страхование жизни — это страховой продукт, который одновременно позволяет застраховать жизнь и здоровье и накопить деньги с защитой капитала.
Приобретая полис НСЖ, клиент страхует свою жизнь и здоровье. В отличие от обычного договора страхования, после истечения срока договора владелец полиса имеет возможность вернуть все внесенные средства и даже получить небольшой процент.
Владелец полиса определяет сумму, которую хочет накопить к концу срока действия страхового договора и регулярно (ежегодно или чаще) перечисляет определенный платеж страховой компании.
НСЖ, как правило, оформляется на довольно долгий срок — от пяти до 30–40 лет. Стоимость полиса НСЖ выше, чем при обычном страховании жизни. Сумма и периодичность взносов устанавливаются в момент заключения договора. Если клиент пропускает регулярный платеж, это считается нарушением договора и влечет штрафные санкции вплоть до его расторжения.
Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ)
ИСЖ — вид страхования жизни, при котором страховая компания инвестирует часть полученных от страхователя денег в финансовые активы (акции, облигации и т. д.), стратегию вложений выбирает клиент. Если срок действия договора истек, а страховые случаи не наступили, владелец полиса получает назад все внесенные деньги, а также дополнительный инвестиционный доход согласно договору. Инвестиционная доходность при этом не гарантирована. Она может быть выше средней ставки по банковским вкладам, может быть существенно ниже или отсутствовать вовсе.
Договор ИСЖ заключается, как правило, на среднесрочный период — 3–5 лет, но иногда и больше — на 5–10 лет. ИСЖ больше всего подходит для инвесторов, которые хотят застраховать свою жизнь и при этом увеличить сбережения, обеспечив их сохранность.
Ценные бумаги
Еще один способ накопить на старость – заработать на акциях или облигациях. Однако нужно помнить, что инвестиции могут приносить не только прибыль, но и убытки. Чем выше потенциальная доходность, тем выше риск потерять деньги. Поэтому вкладывая деньги в акции или облигации, нужно сначала изучить этот рынок и действовать осторожно и осмотрительно.
Ценные бумаги недостаточно просто держать на счете. Необходимо постоянно следить за их ценой, покупать и продавать в подходящее время.
Сдача недвижимости в аренду
Доходы от сдачи собственной квартиры в аренду также можно откладывать на старость. Это выручает многих пенсионеров с маленькой пенсией. Однако такое подспорье есть далеко не у всех граждан.
При этом стоит помнить, что получение арендной платы за квартиру является прибылью, поэтому пенсионеры-арендодатели могут быть частично лишены региональных льгот и доплат.