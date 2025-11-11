Как накопить на квартиру для ребенка

Как накопить на квартиру для ребенка в условиях постоянного роста цен на жилье, РИАМО рассказала экономист и основатель школы финансовой грамотности PRO.FINANSY Ольга Гогаладзе.

Собственное жилье освобождает от расходов на аренду, позволяет направить деньги на образование, развитие или открытие собственного дела. Для родителей это способ сохранить капитал, ведь недвижимость по-прежнему остается одним из самых привычных и стабильных активов.

Ежегодно стоимость квадратного метра растет в среднем на уровень инфляции, а значит, квартира помогает не только сохранить, но и приумножить вложенные деньги.

Покупка жилья для ребенка — возможность создать подушку безопасности в нестабильной экономике. Однако для большинства семей сегодня такая цель кажется недостижимой. Тем не менее, если подойти к вопросу системно, накопить на квартиру реально даже при обычной зарплате, считает экономист и делится практичными советами, как это сделать.

С чего начать копить на квартиру ребенку Фото - © Freepik.com В Москве «однушка» стоит около 12 миллионов рублей, в регионах — 4-6 миллионов. Даже при нынешних ценах можно выстроить план накоплений, чтобы купить квартиру. План может включать следующие пункты: Определите цель. Посчитайте, какая сумма и в какой срок вам требуется. Например, при семейном доходе 100 тысяч рублей можно откладывать 10–20 тысяч в месяц без ущерба для бюджета.

Выберите инструменты. В условиях высокой инфляции банковские вклады теряют свою привлекательность. Лучше рассмотреть облигации федерального займа с доходностью 15% годовых.

Используйте индивидуальный инвестиционный счет. С ним вы можете вернуть от 13% до 22% от суммы, которую внесли на счет за год — это дает гарантированный доход даже при умеренной доходности.

Разделяйте накопления. Не храните все деньги в одном месте: часть направляйте в ОФЗ, часть держите на накопительном счете, часть — в инвестиционных фондах.

Кому подходит ипотека при накоплениях на квартиру Фото - © Freepik.com При семейной ипотеке можно получить ставку 6%, а иногда и ниже — надо мониторить акции и предложения от застройщиков. Квартиру можно купить сейчас, сдавать ее в аренду и с получаемых денег постепенно погашать кредит. Так жилье станет собственностью семьи к совершеннолетию ребенка. «Если нет возможности оформить ипотеку, начните копить деньги. Даже небольшие, но регулярные взносы дают заметный результат при использовании сложного процента, когда проценты начисляются не только на первоначальную сумму, но и на уже полученный доход», — указывает Гогаладзе.

О каких рисках нужно знать при покупке квартиры для ребенка Фото - © Freepik.com Недвижимость — актив с ограниченной ликвидностью. Быстро продать квартиру по выгодной цене бывает сложно. Кроме того, жилье требует постоянных расходов на коммунальные платежи, налоги, ремонт. Если квартира оформлена на несовершеннолетнего, продать ее без разрешения органов опеки нельзя. Это важно учитывать, если в будущем планируется продажа имущества до 18-летия ребенка или переезд, напоминает эксперт.

Господдержка и региональные программы при покупке квартиры для ребенка Фото - © Freepik.com Материнский капитал остается одним из ключевых инструментов поддержки от государства, говорит экономист. С 1 февраля 2026 года его размер составит: 737 тысяч рублей на первого ребенка; 974 тысячи — на второго, если ранее выплату не получали. Деньги можно направить на первый взнос по ипотеке или на частичное погашение кредита. Также стоит изучить региональные программы поддержки семей — во многих регионах действуют собственные выплаты и субсидии.