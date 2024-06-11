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Как найти добросовестного сотрудника в небольшую компанию

Шпаргалки

Фото - © Freepik.com

На что нужно обратить внимание при приеме на работу в небольшую компанию, какие навыки соискателей имеют значение, РИАМО рассказал старший HR консультант Expert Me Никита Деревягин.

На что обратить внимание в навыках кандидата при приеме на работу

Фото - © Freepik.com

Найм персонала для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП) требует внимательного и стратегического подхода, так как каждый сотрудник играет ключевую роль. Важно учитывать соответствие корпоративной культуре, профессиональные и межличностные навыки. Стоит обратить внимание на следующие пункты:

1. Соответствие корпоративной культуре:

  • Кандидат должен разделять цели и миссию вашего бизнеса.
  • Умение ясно выражать свои мысли и слушать других.
  • Готовность работать в коллективе и поддерживать коллег.

2. Hard skills:

  • Профессиональные знания, соответствующие конкретной должности.
  • Аналогичная должность или сфера деятельности.
  • Образование и сертификации, подтверждающие квалификацию.

3. Soft skills:

  • Способность эффективно вести коммуникацию.
  • Планирование задач и соблюдение сроков.
  • Готовность к изменениям и нововведениям.

4. Рекомендации и проверка на благонадежность:

  • Свяжитесь с предыдущими работодателями для получения информации о кандидате.

Как найти добросовестного сотрудника

Фото - © Freepik.com

1. Определите четкие критерии отбора: четко формулируйте требования и ожидания от кандидата.

2. Используйте разные каналы для поиска:

  • Сайты по трудоустройству: HeadHunter, SuperJob и другие.
  • Социальные сети: LinkedIn, Facebook и профессиональные сообщества.
  • Запрашивайте рекомендации у сотрудников и начальства из 1-3 предыдущих компаний кандидата.

3. Проведите несколько этапов собеседования:

  • Первичное интервью: оцените основные навыки и опыт.
  • Профессиональное тестирование: проверка практических навыков.
  • Интервью с командой: оценка взаимодействия с будущими коллегами.

4. Обратите внимание на мотивацию: узнайте, почему кандидат хочет работать именно у вас.

5. Будьте готовы к обучению: иногда легче обучить мотивированного сотрудника, чем искать идеального.

Какие навыки важны при подборе персонала в небольшую компанию

Фото - © Freepik.com

Важно учитывать на какую позицию вы берете сотрудника. Так:

  • Для технических позиций важнее навыки hard skills. Например, программисту нужны конкретные знания и опыт работы с определенными технологиями.
  • Для работы с клиентами больше подходит Soft Skills. Менеджеры по продажам и консультанты должны уметь общаться с клиентами, понимать их потребности и находить общий язык.
  • При выборе кандидата на управленческие позиции важно учитывать сочетание hard skills и soft skills. Руководитель должен обладать как профессиональными знаниями, так и сильными лидерскими качествами, такими как мотивация команды и управление конфликтами.

«Найм правильных людей помогает малому бизнесу расти и достигать успеха. Подходите к этому процессу осознанно, учитывая как профессиональные, так и личные качества кандидатов. Это обеспечит гармоничную работу коллектива и успешное развитие вашего бизнеса», – резюмирует эксперт.