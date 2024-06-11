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Как найти добросовестного сотрудника в небольшую компанию

На что нужно обратить внимание при приеме на работу в небольшую компанию, какие навыки соискателей имеют значение, РИАМО рассказал старший HR консультант Expert Me Никита Деревягин.

На что обратить внимание в навыках кандидата при приеме на работу Фото - © Freepik.com Найм персонала для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП) требует внимательного и стратегического подхода, так как каждый сотрудник играет ключевую роль. Важно учитывать соответствие корпоративной культуре, профессиональные и межличностные навыки. Стоит обратить внимание на следующие пункты: 1. Соответствие корпоративной культуре: Кандидат должен разделять цели и миссию вашего бизнеса.

Умение ясно выражать свои мысли и слушать других.

Готовность работать в коллективе и поддерживать коллег. 2. Hard skills: Профессиональные знания, соответствующие конкретной должности.

Аналогичная должность или сфера деятельности.

Образование и сертификации, подтверждающие квалификацию. 3. Soft skills: Способность эффективно вести коммуникацию.

Планирование задач и соблюдение сроков.

Готовность к изменениям и нововведениям. 4. Рекомендации и проверка на благонадежность: Свяжитесь с предыдущими работодателями для получения информации о кандидате.

Как найти добросовестного сотрудника Фото - © Freepik.com 1. Определите четкие критерии отбора: четко формулируйте требования и ожидания от кандидата. 2. Используйте разные каналы для поиска: Сайты по трудоустройству: HeadHunter, SuperJob и другие.

Социальные сети: LinkedIn, Facebook и профессиональные сообщества.

Запрашивайте рекомендации у сотрудников и начальства из 1-3 предыдущих компаний кандидата. 3. Проведите несколько этапов собеседования: Первичное интервью: оцените основные навыки и опыт.

Профессиональное тестирование: проверка практических навыков.

Интервью с командой: оценка взаимодействия с будущими коллегами. 4. Обратите внимание на мотивацию: узнайте, почему кандидат хочет работать именно у вас. 5. Будьте готовы к обучению: иногда легче обучить мотивированного сотрудника, чем искать идеального.