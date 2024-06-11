Как найти добросовестного сотрудника в небольшую компанию
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На что нужно обратить внимание при приеме на работу в небольшую компанию, какие навыки соискателей имеют значение, РИАМО рассказал старший HR консультант Expert Me Никита Деревягин.
На что обратить внимание в навыках кандидата при приеме на работу
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Найм персонала для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП) требует внимательного и стратегического подхода, так как каждый сотрудник играет ключевую роль. Важно учитывать соответствие корпоративной культуре, профессиональные и межличностные навыки. Стоит обратить внимание на следующие пункты:
1. Соответствие корпоративной культуре:
- Кандидат должен разделять цели и миссию вашего бизнеса.
- Умение ясно выражать свои мысли и слушать других.
- Готовность работать в коллективе и поддерживать коллег.
2. Hard skills:
- Профессиональные знания, соответствующие конкретной должности.
- Аналогичная должность или сфера деятельности.
- Образование и сертификации, подтверждающие квалификацию.
3. Soft skills:
- Способность эффективно вести коммуникацию.
- Планирование задач и соблюдение сроков.
- Готовность к изменениям и нововведениям.
4. Рекомендации и проверка на благонадежность:
- Свяжитесь с предыдущими работодателями для получения информации о кандидате.
Как найти добросовестного сотрудника
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1. Определите четкие критерии отбора: четко формулируйте требования и ожидания от кандидата.
2. Используйте разные каналы для поиска:
- Сайты по трудоустройству: HeadHunter, SuperJob и другие.
- Социальные сети: LinkedIn, Facebook и профессиональные сообщества.
- Запрашивайте рекомендации у сотрудников и начальства из 1-3 предыдущих компаний кандидата.
3. Проведите несколько этапов собеседования:
- Первичное интервью: оцените основные навыки и опыт.
- Профессиональное тестирование: проверка практических навыков.
- Интервью с командой: оценка взаимодействия с будущими коллегами.
4. Обратите внимание на мотивацию: узнайте, почему кандидат хочет работать именно у вас.
5. Будьте готовы к обучению: иногда легче обучить мотивированного сотрудника, чем искать идеального.
Какие навыки важны при подборе персонала в небольшую компанию
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Важно учитывать на какую позицию вы берете сотрудника. Так:
- Для технических позиций важнее навыки hard skills. Например, программисту нужны конкретные знания и опыт работы с определенными технологиями.
- Для работы с клиентами больше подходит Soft Skills. Менеджеры по продажам и консультанты должны уметь общаться с клиентами, понимать их потребности и находить общий язык.
- При выборе кандидата на управленческие позиции важно учитывать сочетание hard skills и soft skills. Руководитель должен обладать как профессиональными знаниями, так и сильными лидерскими качествами, такими как мотивация команды и управление конфликтами.
«Найм правильных людей помогает малому бизнесу расти и достигать успеха. Подходите к этому процессу осознанно, учитывая как профессиональные, так и личные качества кандидатов. Это обеспечит гармоничную работу коллектива и успешное развитие вашего бизнеса», – резюмирует эксперт.