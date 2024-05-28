Как мотивировать ребенка читать книги

В материале РИАМО рассказываем, как привить детям любовь к чтению, осилить список литературы на лето и почему в современном мире важно уметь читать книги.

Минимизировать время за гаджетами и за просмотром видеороликов Фото - © Adobe Stock Практикующий клинический и кризисный психолог Ксения Гебо предлагает объяснить детям, что с помощью книг они научатся смотреть на вещи с разных сторон. И это не для того, чтобы они перенимали чьи-то способности и точки зрения, а для того, чтобы выстраивать собственные нейронные связи, видеть под разными углами и тренировать насмотренность, логическое мышление и фантазию. «Также нужно объяснять ребенку, что чтение книг может привести его к большому заработку, потому что, когда ты смотришь нестандартно, ты новаторствуешь в этом мире, а за это хорошо платят», – говорит психолог. Мешает прививать любовь к чтению наличие большого количества гаджетов. Когда ребенок не смотрит много телевизор, не получает телефон более полутора часов в день, он испытывает дефицит информационного потока. И тогда можно восполнить дефицит с помощью книг. «Если же у ребенка очень много гаджетов, каких-то мультиков, видеороликов, он не замотивируется на книгу, потому что, когда есть видеоролики, фокус внимания удерживать не нужно, там меняющиеся картинки, а книга учит удерживать фокус внимания, и нужно уметь концентрироваться на том, что происходит там, в книге. Поэтому нужно минимизировать гаджеты», – рекомендует эксперт.

Подавать личный пример Фото - © Unsplash.com Репетитор, преподаватель риторики, литературы, спикер Минтруда России Кристина Поморзина отмечает, что любовь к чтению прививают родители и учителя литературы. Ребенку сложно самому читать регулярно, если не читают родители и если в школе не акцентируют внимание на чтении. «Для большинства детей родитель – авторитет. И если взрослые скроллят ленты соцсетей, то вряд ли ребенок будет читать книги. К чтению нужно приучать с детства. Покупать книги, читать вместе. Например, есть книги-панорамы. Подросткам можно предложить книгу Ричарда Уолкера „Тело человека”. Из художественной литературы можно посоветовать „Малые книги с историей” издательского дома Мещерякова, например», – советует эксперт.

Не наказывать, но и не награждать Фото - © Freepik.com Кристина Поморзина не считает запугивание или наказание действенной мерой. Скорее нужно объяснить ребенку, что любая профессия связана с чтением. Например, IT-специалисты должны уметь читать сложные тексты, доносить информацию простым языком. Так, для решения тестов на solidbook нужно прочитать теорию, потом ответить на вопросы. Во всех сферах пригодится умение сокращать текст, составлять тезисы, пересказывать содержание простыми словами. Методист и психолог Таша Шелагина уверяет, что все родительские попытки заставлять читать по 20 страниц в день, пугать профессией дворника ведут не в то русло. Современная педагогика говорит, что лучше идти через интерес. То есть нужно, чтобы детям было интересно узнать, как там хоббиты, донесут кольцо до Мордора или нет и что с ним интересного по дороге случится. Чтобы они читали для своего интереса, а не потому что мама гулять не пустит. Такие меры дают обратный эффект, и выросший ребенок читать, скорее всего, не будет никогда. Психолог Екатерина Каталина отмечает, что «из-под палки» любви не бывает. Не нужно заставлять, манипулировать и кричать. Не все дети в школьном возрасте «доросли» до чтения. «Кстати, не стоит и вводить поощрения за прочитанную книгу. Так ребенок будет думать только о вознаграждении, а никак не о читаемом тексте. Тогда точно в одно ухо влетит, а в другое вылетит. Все же цель иная – не просто прочитать, но и усвоить, а то и запомнить что-нибудь», – говорит эксперт. С ней согласна и Кристина Поморзина, которая предупреждает, что тогда особенно тяжело придется родителям, когда их ребенок поступит в вуз. Ведь он не научится читать, а будет ждать награды.

Читать вместе и обсуждать прочитанное Фото - © Unsplash.com Эксперты сходятся во мнении, что читать нужно вместе с ребенком. Причем не только с малышом, но и с подростком. В любом возрасте для ребенка важно, чтобы был кто-то, кто сможет объяснить непонятные термины, смысл устаревших слов. Кристина Поморзина рекомендует летом читать утром или после обеда. Лучше обозначить точное количество страниц. Например, за неделю нужно прочитать 200 страниц – это около 30 страниц в день. А трекер чтения поможет отмечать достижения. Большие произведения лучше читать меньшими порциями, но вдумчиво, а потом обсуждать прочитанное. Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн говорит, что чтение должно стать частью ежедневного распорядка ребенка. Лучшее время для этого – перед сном. Чтение на ночь помогает ребенку расслабиться и подготовиться ко сну. Также можно выделить время для чтения в течение дня, например, перед обедом. Главное – соблюдать регулярность. «Что касается списков на лето, я бы посоветовала детям в первую очередь отдыхать: побольше бегать, прыгать и проводить время на свежем воздухе. Но как учитель литературы, конечно, я советую и читать. Ведь мы качаем мышцы, а мозг тоже нужно тренировать, чтобы ничего не забывать. Не обязательно читать школьную литературу, пусть читают все, что им по душе, чтобы им было комфортно и чтобы они получали от этого удовольствие», – говорит эксперт.

Выбирать разные жанры Фото - © Unsplash.com Не обязательно заставлять ребенка читать классическую литературу. Да, знать азы классики важно, но иногда для таких книг просто не пришло время. Психолог Екатерина Каталина рекомендует подобрать книгу, которая будет интересна ребенку по теме. При этом не нужно ему диктовать, если он хочет читать фэнтези, пусть читает, тем более сейчас, когда книжные магазины изобилуют качественным детскими и подростковыми книгами в этом жанре.