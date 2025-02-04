Как купить биткоины в России в 2025 году: доступные способы и пошаговая инструкция

Эксперты рассказали, как купить биткоины в России в 2025 году

Покупка криптовалюты многим кажется сложным и запутанным процессом, а в последние годы для россиян эта задача стала еще и вызовом, учитывая ужесточения в работе многих криптобирж. Тем не менее, сегодня доступно множество способов приобрести криптовалюту — от использования P2P-платформ на международных криптобиржах до покупки через обменники. Как безопасно и с выгодой для себя купить криптовалюту в России в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

Как купить биткоины в криптообменнике в 2025 году Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори Покупка криптовалюты через криптообменник — это удобный и быстрый способ, подходящий для небольших объемов, от 10 до 50 тысяч рублей. У криптообменников не самый выгодный курс и ограниченный выбор криптовалют, но зато можно без лишних регистраций купить криптовалюты за рубли. Обычно в обменниках продаются только самые известные криптовалюты, такие как биткоин, Ethereum, TRON, Litecoin, Ripple, Monero, Dogecoin, Solana, USDT и USDC. Процесс покупки обычно включает следующие шаги: Выбор подходящего обменника. Для этого стоит воспользоваться агрегатором bestchange.ru.

Указать сумму и валюту, которую нужно обменять на криптовалюту.

Указать адрес кошелька, на который нужно отправить криптовалюту.

Выбрать способ оплаты заявки (перевод с банковской карты на карту, электронные кошельки и т. д.).

Оплатить заказ в полном объеме. Фото - © Скриншот интерфейса агрегатора криптообменников www.bestchange.ru ВАЖНО! При покупке стейблкоинов USDT следует убедиться, что введенный адрес кошелька соответствует блокчейну покупаемой монеты. Сейчас в обменниках можно купить USDT, работающие на четырех разных блокчейнах — Ethereum, TRON, TON, BNB Chain. Если отправить USDT, выпущенный на TRON (так называемый USDT TRC20), на адрес в блокчейне Ethereum, то монеты пропадут — и продавец не будет обязан ничего возмещать, так как это покупатель совершил ошибку. «Существуют сотни криптообменников, и чтобы выбрать подходящий, придется потратить время. Важно изучить условия использования сервиса и его репутацию. Можно почитать отзывы на форумах, можно посмотреть, получал ли обменник какие-то значимые награды в области криптоиндустрии, например, Crypto Awards. Это не дает 100-процентную гарантию, но помогает сделать выбор», — советует основатель одной из крупнейших блокчейн-конференций Crypto Summit Алексей Зюзин. При выборе криптообменника важно учитывать несколько факторов: Комиссии. Разные обменники предлагают разные тарифы.

Надежность. Изучите отзывы пользователей и рейтинги обменников.

Способы оплаты. Убедитесь, что обменник поддерживает нужные вам способы ввода/вывода средств и предлагает необходимые пары валют.

Скорость обработки заявок. Некоторые обменники обрабатывают заявки мгновенно, другие могут затянуть процесс на несколько часов.

Лимиты. Обратите внимание на максимальные и минимальные суммы обмена, а также возможные ограничения на количество операций в день или месяц. Использование криптообменников — это не самый выгодный, но простой и доступный способ покупки криптовалюты.

Как купить биткоины на P2P-площадке в 2025 году Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори P2P (peer-to-peer) площадка для покупки криптовалют — это платформа, где пользователи могут напрямую обмениваться цифровыми активами между собой без участия посредников. Преимущества таких площадок заключаются в том, что они предлагают гибкие условия для сделок. Можно выбирать подходящий курс обмена, объем сделки, способ оплаты. По сути, это огромная ярмарка в виртуальном формате, где можно ходить от прилавка к прилавку и выбирать подходящий товар, цену и продавца. Основные способы оплаты за криптовалюту на P2P-площадке: банковский перевод;

перевод по СБП;

электронные кошельки;

перевод с карты на карту. Наиболее надежные P2P-площадки работают в рамках крупных криптобирж. Но не все из них сейчас поддерживают сделки с российским рублем. Самых известных P2P-площадок, где можно покупать и продавать криптовалюту за российские рубли, менее десятка: Bitget, Bybit, MEXC, HTX, Kucoin, Bingx. Ограничен и выбор криптовалют. Обычно на P2P-площадках доступны не более пяти цифровых активов — USDT, биткоины, Ethereum, USDC. «Крупные криптобиржи заинтересованы в сохранении своей репутации и поэтому уделяют пристальное внимание борьбе с мошенниками на P2P-площадках. Используются и автоматические, и „ручные“ проверки заявок и транзакций. Криптовалюта продавца после того, как покупатель заявляет о желании купить монеты, блокируется на его кошельке до завершения сделки. В случае невыполнения продавцом или покупателем условий сделки можно подать апелляцию в службу поддержки криптобиржи, и там постараются помочь в решении вопроса», — объясняет ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли. Четыре шага для покупки криптовалюты на P2P-площадке, запущенной под эгидой криптобиржи: Фото - © Sergey Grishin / Фотобанк Лори Шаг 1: Регистрация и верификация Зарегистрируйтесь на выбранной криптобирже, предоставив необходимую информацию (электронная почта, номер телефона и т. д.). Пройдите процедуру KYC (Know Your Customer). Обычно биржи просят пользователя сфотографировать себя с развернутым документом, подтверждающим личность. Шаг 2: Выбор предложения Перейдите на P2P-платформу биржи. Выберите интересующую вас криптовалюту (например, Bitcoin, Ethereum и др.) и укажите сумму, которую вы хотите купить. Отфильтруйте предложения продавцов по различным критериям: курс, способ оплаты, лимиты, рейтинг продавца и т. д. Найдя подходящее предложение, нажмите кнопку «Купить». Шаг 3: Оплата и завершение сделки Проверьте детали заказа: сумма, курс, условия оплаты и контактные данные продавца. Свяжитесь с продавцом через встроенный чат для уточнения деталей платежа, если необходимо. Выполните оплату согласно указанным инструкциям (банковский перевод, электронный кошелек и т. д.). Обязательно сохраняйте квитанции об оплате! После завершения оплаты подтвердите сделку на платформе, нажав соответствующую кнопку («Я оплатил»). Шаг 4: Получение криптовалюты Продавец проверит поступление средств и переведет криптовалюту на ваш счет на бирже. Как только средства будут зачислены, вы получите уведомление. Подтвердите получение криптовалюты. Теперь вы можете вывести криптовалюту на свой личный кошелек или оставить ее на счете биржи для дальнейшей торговли. ВАЖНО! Всегда проверяйте рейтинг и отзывы продавца перед совершением сделки. Используйте эскроу-сервис, предоставляемый платформой, для защиты ваших средств до завершения сделки. Не отправляйте деньги до начала официальной сделки на платформе. Пока монеты не поступили на счет, ни в коем случае не подтверждайте завершение сделки! P2P-площадки — самые популярные сервисы для покупки криптовалют за рубли. Но они сопряжены с определенными рисками: часто их пытаются использовать мошенники для отмывания денег, добытых преступным путем. В таком случае участник сделки, то есть покупатель, может оказаться вовлечен в схему отмывания денег. Это так называемая мошенническая схема «треугольник», или «треугол». Что такое мошенническая схема «треугол» Наибольший риск представляют сделки по продаже криптовалюты. Мошенники хотят купить криптовалюту за рубли, украденные в результате обмана. Схема «треугол» работает так: мошенник играет роль посредника между двумя жертвами. Он покупает криптовалюту на P2P-платформе и параллельно находит жертву по телефону, убеждая ее перевести деньги на «безопасный счет», который на самом деле принадлежит продавцу криптовалюты. Продавец, получив оплату, отправляет криптовалюту мошеннику, считая, что сделка честная. Жертва теряет деньги и идет в полицию, продавец выглядит как мошенник, ведь он получил деньги на свой счет, а настоящий преступник исчезает с криптовалютой. Поэтому важно убедиться, что покупатель криптовалюты и отправитель денег — одно и то же лицо. «Видов мошенничества, к сожалению, много, поэтому необходимо четко следовать инструкциям криптобирж по совершению сделок на P2P-площадках. Это снизит риски столкнуться с недобросовестным контрагентом», — подчеркивает Райан Ли.

Как купить биткоины на криптобирже в 2025 году Фото - © Сергей Старуш / Фотобанк Лори Купить криптовалюту за рубли на крупных криптобиржах обычно невозможно, поскольку большинство из них не поддерживают пополнение баланса в рублях. Но на спотовом рынке криптобиржи удобнее всего обменивать одну криптовалюту на другую. Например, вы можете приобрести стейблкоин USDT (Tether), который продается практически во всех криптообменниках и на P2P-рынках, а затем обменять его на биткоины или другие криптовалюты, недоступные в обычных обменных сервисах. Например, на Cardano, Stellar, Avalanche или мемконы Shiba Inu или $TRUMP. Этот процесс напоминает работу валютного рынка: покупка долларов на бирже может быть выгоднее, чем в обменнике, однако для этого требуется открыть брокерский счет. Аналогично, чтобы торговать на криптобирже, вам нужно создать учетную запись. Тем не менее, регистрация на криптобирже обычно проходит проще и быстрее по сравнению с открытием счета у традиционного брокера. «При выборе криптобиржи стоит обратить внимание не только на объем торгов или широкий список торгуемых криптовалют, но и на технологическую составляющую: сколько внимания биржа уделяет безопасности, были ли случаи хакерских взломов и как биржа в таком случае урегулировала ситуацию с пользователями», — обращает внимание CEO Tehnobit Александр Пересичан. Как создать аккаунт на криптобирже в 2025 году: 4 шага Регистрация: Зарегистрируйтесь на выбранной вами криптобирже, указав свои данные и пройдя процедуру верификации личности (если она требуется). Пополнение баланса: Переведите имеющиеся у вас криптовалюты на биржу. Для этого достаточно скопировать адрес кошелька биржи и отправить средства со своего личного кошелька. Обмен на спот-рынке: После пополнения баланса выберите нужную торговую пару (например, USDT/BTC) и совершите сделку. На криптобиржах доступны сотни различных криптовалют, поэтому выбор гораздо шире, чем на криптообменниках или P2P-платформах. Вывод средств: Если необходимо, переведите купленные активы обратно на свой личный кошелек. Таким образом, хотя прямая покупка криптовалюты за рубли на большинстве бирж невозможна, использование промежуточной криптовалюты позволяет эффективно приобретать нужные активы на выгодных условиях. Ниже — процесс регистрации на криптобирже OKX: