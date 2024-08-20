Как и кто может получить выплаты к 1 сентября 2024 года в Москве и Подмосковье

В материале РИАМО рассказываем о выплатах к 1 сентября и о том, кто их может получить.

Какие выплаты положены к 1 сентября в 2024 году Фото - © Медиасток.рф В 2024 году выплаты к 1 сентября предусмотрены свои в каждом регионе. Выплат в фиксированном размере по всей стране, как это было в 2021 году, в этом году не предусмотрено. Такие ежегодные выплаты помогают некоторым категориям семей покрывать часть расходов на форму и школьные принадлежности. Кроме того, по новому закону ФЗ № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», семьи, которые не полностью израсходовали средства материнского капитала, могут получить его остаток на руки в виде единовременной выплаты. Важно помнить, что сумма остатка не должна быть больше 10 тысяч рублей, а для получения остатка документы собирать не нужно – о праве на выплату россиян уведомит Социальный фонд России. Этой мерой поддержки семьи могут воспользоваться уже сейчас. Важно помнить, что мошенники регулярно используют тему социальных выплат для того, чтобы украсть деньги. Поэтому нужно быть осторожными – никому не сообщать свои данные о счетах и картах, не сообщать пароли и коды, не верить рассказам мошенников о возможностях «получить пособия в обход законов». За выплатами и возможностью их получения нужно обращаться в МФЦ или в Фонд социального страхования, где специалисты дадут четкие и понятные разъяснения.

Кто может получить выплату к 1 сентября Фото - © Медиасток.рф Обычно меры поддержки в регионах действуют в отношении малоимущих, многодетных, семей с детьми-инвалидами. Также помощь могут получить дети участников СВО, школьники из новых регионов России. Первоклассники чаще всего получают подарки в виде папок или рюкзаков с канцелярскими принадлежностями. В каждом регионе состав таких наборов может отличаться.

Какие документы нужны для получения выплаты Фото - © Медиасток.рф В ряде регионов выплаты семьи могут получить проактивно, то есть без необходимости предоставлять документы. Так, например, в Московской области никаких заявлений подавать не нужно, все выплаты начисляются автоматически тем, кто в них нуждается. Там, где предоставление документов нужно, обычно требуют: заявление,

паспорт родителя, усыновителя, опекуна или попечителя,

свидетельство о рождении ребенка,

справка о статусе семьи для малоимущих,

справка о регистрации по месту жительства,

справка из школы об обучении ребенка,

другие документы, подтверждающие право на получение выплаты, например, справка об инвалидности.

Как получить выплату к 1 сентября в Москве Фото - © Медиасток.рф Ежегодно в Москве семьи с тремя и более детьми получают компенсационную выплату на покупку комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения. В 2024 году многодетным семьям выделили по 13 257 рублей на каждого обучающегося. Такую же выплату могут оформить семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью в возрасте от 6 до 16 лет. Эти выплаты производят проактивно, без подачи документов со стороны семей. Эти выплаты уже произведены в мае этого года. Однако если ребенок в многодетной московской семье только идет в школу или, наоборот, окончил школу и продолжает обучение в образовательных организациях столицы, можно оформить выплату на портале mos.ru с 1 сентября. Если же выплата просто не была начислена в мае, то с 1 сентября необходимо обратиться в любой столичный центр госуслуг «Мои документы» с заявлением о выплате. Согласно постановлению правительства Москвы от 5 декабря 2023 г. № 2378-ПП, семьям c 10 и более детьми (при наличии хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет) в столице предусмотрена выплата ко Дню знаний. Размер выплаты в текущем году составляет 39 767 рублей на семью. Начисляется она проактивно, семья должна стоять на учете в органах соцзащиты и иметь регистрацию в Москве. Кроме того, денежные выплаты или адресную социальную помощь в натуральной форме могут получить те, кто находится в трудной жизненной ситуации. В Москве семьи могут получить электронный социальный сертификат для приобретения детских товаров, продовольствия и товаров длительного пользования. Такой сертификат является приложением к социальной карте москвича, и туда начисляются баллы, которые можно тратить в определенных торговых точках. Оформить такой сертификат можно на сайте Департамента труда и социальной защиты населения. Вопросы можно задать по телефону: 8(495)870-44-44.

Как получить выплату 1 сентября в Московской области Фото - © Медиасток.рф В Московской области выплаты на приобретение школьной формы для детей предусмотрены для многодетных семей, семей с низким доходом и семей, где воспитывается ребенок с особенностями здоровья. Выплаты начали перечислять с 10 августа. Многодетным семьям на каждого ребенка положена выплата в размере трех тысяч рублей, для многодетных семей с невысокими доходами выплаты составят по 10 тысяч рублей, а семьи с ребенком-инвалидом получат по 13 тысяч рублей. Выплаты производят проактивно, но если деньги не поступили, то можно обратиться в ближайшее отделение МФЦ, на региональный портал Госуслуг или через чат-бот в Телеграм.