Как доехать из Москвы до Калининграда в 2025 году: варианты и цены

В материале РИАМО рассказываем о том, как жители московского региона могут добраться до Калининградской области, которая отделена от основной территории России.

Как добраться до Калининграда самолетом Фото - © A.Savin. Собственная работа/Wikipedia.org Самолет – самый быстрый и беспроблемный способ попасть в Калининградскую область. Из московского региона в аэропорт Храброво регулярные рейсы совершают авиакомпании «Аэрофлот», «S7 Airlines», «Россия», «Победа», «Смартавиа», «Уральские авиалинии» и «Азимут». Цены начинаются от 4 тысяч рублей за билет в одну сторону. Время в пути – чуть меньше трех часов. Для россиян такой перелет не требует оформления дополнительных документов, необходим только российский паспорт. Из аэропорта Храброво до центра Калининграда ходят автобусы, расписание можно уточнить на сайте, время в пути – 45 минут. Также можно воспользоваться такси или сервисом каршеринга.

Как добраться до Калининграда поездом Фото - © Irina Mastryukova / Фотобанк Лори Поезд, следующий из Москвы (с Белорусского вокзала) в Калининград, проходит через территории Беларуси и Литвы. Время в пути – около 20-22 часов, стоимость билета в плацкарте – от 3000 рублей, в купе – от 5100 р. Билеты можно купить только на сайте либо в железнодорожных кассах. Для пересечения границы с Литвой необходимо иметь загранпаспорт нового образца (биометрический) и упрощенный проездной документ на железной дороге (УПД-ЖД), который оформляется в кассе вокзала или на сайте. Если в загранпаспорте есть действующая шенгенская виза, упрощенный проездной документ оформлять не нужно.

Как добраться до Калининграда на автомобиле Фото - © Pxhere.com Поездка в Калининград на автомобиле будет сопровождаться рядом сложностей. Для пересечения границы с Литвой требуется упрощенный транзитный документ (УТД), который необходимо заранее получить через литовское посольство. Этот документ позволяет пересечь страну с условием, что вся поездка уложится в 24 часа. Кроме того, литовские погранслужбы нередко отказывают во въезде людям, которые планируют пересечь страну в туристических целях. Для того, чтобы пограничники пропустили авто, у водителя и пассажиров должны быть документы, подтверждающие необходимость пересечения границы: работа, учеба, лечение, посещение родственников и т. д. В идеале УТД должен заменять эти документы, но иногда россиян, которые едут через Литву «без уважительной причины», все равно разворачивают на границе. Стоит также учитывать, что при пересечении литовской границы водитель и пассажиры должны иметь биометрические паспорта.

Как добраться до Калининграда на пароме Фото - © РИА Новости Путешествие в Калининградскую область на пароме – самый финансово затратный способ. Паром отправляется из Усть-Луги (Ленинградская область) и прибывает в порт Балтийска. По этому маршруту курсируют несколько грузопассажирских паромов. Но зато есть возможность поехать в Калининградскую область, взяв с собой собственный транспорт. Мотоцикл можно перевезти за сумму от 19 тысяч рублей, легковой автомобиль – по цене порядка 50 тысяч рублей, при этом за каждого пассажира придется доплатить около 10–12 тысяч рублей за место в каюте с предоставлением питания. Время поездки – от 45 до 65 часов. Заявку на перевозку необходимо оформить заранее. Для перевозки автомобиля могут понадобиться документы: Свидетельство о регистрации ТС, если ТС поставлено на регистрационный учет (оригинал и ксерокопия, 4 экземпляра).

Нотариальная доверенность на лицо, оформляющее транспортное средство, с обязательным присутствием в тексте доверенности формулировки: владеть и распоряжаться транспортным средством в таможенных целях (оригинал и ксерокопия, 3 экземпляра).

Паспорт ТС (ПТС/ПСМ), если автомобиль транспортируется без номеров (оригинал и ксерокопия, 4 экземпляра).

Копия паспорта с пропиской (3 экземпляра).