Как бороться с мигрантами-нелегалами в подвалах и на чердаках

Кого можно привлечь к ответственности за расселение мигрантов в нежилых помещениях и как это сделать, читайте в материале РИАМО.

Имеют ли право мигранты жить в подвалах и на чердаках Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори Проживание нелегальных мигрантов в подвалах и на чердаках может представлять серьезные риски как для них самих, так и для общества в целом, говорит в беседе с РИАМО кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Оксана Васильева. Прежде всего, подвалы и чердаки не являются жилыми помещениями — а значит, жить там нельзя. При этом они являются общей долевой собственностью жильцов многоквартирных домов — а значит, оплата воды и электроэнергии в этих помещениях становится бременем всех жильцов многоквартирного дома, а не самих мигрантов.

Какие риски несут с собой нелегалы в подвалах и на чердаках Подвалы и чердаки обычно не имеют необходимых санитарных условий, поэтому проживание там посторонних чревато антисанитарией. Она, в свою очередь, может способствовать распространению инфекционных заболеваний. В итоге ограниченный доступ к воде и санитарным узлам создает дополнительные риски для здоровья, причем не только для самих мигрантов, но и для других жителей многоквартирных домов. «Кроме того, создаются угрозы возгораний из-за приготовления пищи, мытья и хранения личных вещей и рабочего инвентаря, перегрузки электросетей, а также обрушений в связи с незаконной перепланировкой нежилых помещений под нужды мигрантов», — говорит Оксана Васильева. Среди других рисков специалист выделяет нарушение норм антитеррористического законодательства, рост угроз совершения терактов и хранения наркотических, психотропных и взрывчатых веществ.

Куда жаловаться жильцам на нелегальных мигрантов Фото - © Артём Соболев / Фотобанк Лори Если вы обнаружили, что в вашем доме нелегально проживают мигранты, важно правильно реагировать и обращаться в соответствующие инстанции. Прежде всего юрист Мария Федотова советует обратиться в полицию для проверки факта нелегального проживания мигрантов на территории РФ и применения в отношении них мер, установленных российским административным законодательством. «Подвальное помещение и чердак по общему правилу является собственностью собственников многоквартирного дома и находится в зоне ответственности управляющей компании (УК)», — напоминает собеседница РИАМО. В случае, если УК не предприняла мер для исключения пользования общего имущества лицами, которые, во-первых, не имеют права его использовать, а, во-вторых, используют его не по назначению, собственники вправе обратиться с жалобой в Госжилинспекцию, которая уполномочена принимать меры административной ответственности. В условиях создания проживающими пожароопасной ситуации собственники могут также обратиться в МЧС.

Кого и как накажут за мигрантов-нелегалов в подвалах и на чердаках Фото - © Adobe Stock По словам Оксаны Васильевой, в первую очередь за ситуацию с нелегалами в нежилых помещениях ответственность несет принимающая сторона, поскольку Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ возлагает именно на нее обязанность предоставить жилое помещение для проживания мигрантов. В зависимости от характера правонарушения ответственность может наступать в соответствии со статьями 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ» и 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». «В случае, если в помещении проживает мигрант, пересекший границу РФ незаконно, то ответственностью, возлагаемой на него, является депортация» Оксана Васильева кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России

Адвокат Андрей Ткачев дополняет, что ответственность за нелегальное проживание мигрантов в подвалах и на чердаках также несут владельцы или арендаторы этих помещений, если они знали о нарушениях и не приняли меры. Кроме того, ответственность лежит на управляющей компании или ТСЖ, если они допустили нарушение режима использования общедомового имущества.

«Штрафы за нарушение санитарных норм, правил пожарной безопасности и миграционного законодательства могут достигать значительных сумм, а в отдельных случаях может наступить и уголовная ответственность», — подчеркивает эксперт.

Стоит ли самостоятельно разбираться с нелегалами Фото - © РИА Новости Пытаться самостоятельно разобраться с мигрантами на чердаках и в подвалах не стоит, поскольку нелегальная миграция — это сложная проблема, требующая комплексного подхода и участия различных государственных структур, говорит Оксана Васильева. Самостоятельные действия жителей многоквартирных домов могут привести к нарушению законодательства и негативным последствиям. «Самостоятельные действия могут привести к опасным ситуациям. Попытка силой выселить нелегалов может обернуться угрозами или физическим конфликтом. Ваша задача — действовать в рамках закона и обращаться в соответствующие органы. Самоуправство в такой ситуации может иметь юридические последствия и для вас», — отмечает Андрей Ткачев.