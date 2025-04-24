График выплат пенсий в мае 2025 года: граждане получат деньги досрочно в апреле
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Когда дадут пенсию за май 2025 года, читайте в материале РИАМО.
Почему пенсия за май поступит раньше срока
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Из-за того, что россиян в мае ждут долгие праздники, в том числе за счет переноса выходных дней, график выплат пенсий изменится и часть пенсионеров страны получат своих денежные средства ранее стандартного срока — в последних числах апреля вместо мая.
Какие виды пенсий коснутся досрочные выплаты майской пенсии в апреле 2025
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Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности, сообщает Социальный фонд России.
Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет, говорится в телеграм-канале фонда.
Если пенсия приходит на карту: график выплат в мае 2025 года
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Досрочно, до 30 апреля, получат выплату за май те пенсионеры, которым обычно пенсия приходит на карту через банк с 1 по 5 число каждого месяца.
Далее, с 6 мая, доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику и средства придут автоматически.
Если даты выплаты пенсии приходятся на выходные дни 8-11 мая, то граждане смогут получить свои средства в период с 5 по 7 мая.
С 12 мая выплаты будут производиться в соответствии со стандартным графиком.
Если пенсия приходит через «Почту России»: график выплат в мае 2025 года
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Пенсионеры, которым выплаты производится через «Почту России», получат средства за май в привычные для себя даты.
Почтальоны будут доставлять пенсию на дом, начиная с 3 мая. С этого же дня граждане смогут получить пенсию в кассе почтового отделения, сообщает Социальный фонд России.
Пенсия будет доставляться до 25 мая.
Главное о выплатах пенсий в мае 2025 года
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Существует правило, согласно которому, если график выплат пенсий совпадает с праздниками, деньги должны быть перечислены заранее.
Следует помнить, что фактический график работы банковских подразделений и почтовых отделений может быть разным по стране и зависит от региона.
В связи с майскими праздниками Социальный фонд России рекомендует уточнять информацию о доставке пенсий в банках и почтовых отделениях.