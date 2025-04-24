График выплат пенсий в мае 2025 года: граждане получат деньги досрочно в апреле

Из-за того, что россиян в мае ждут долгие праздники, в том числе за счет переноса выходных дней, график выплат пенсий изменится и часть пенсионеров страны получат своих денежные средства ранее стандартного срока — в последних числах апреля вместо мая.

Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет, говорится в телеграм-канале фонда .

Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности, сообщает Социальный фонд России.

Если пенсия приходит на карту: график выплат в мае 2025 года

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Досрочно, до 30 апреля, получат выплату за май те пенсионеры, которым обычно пенсия приходит на карту через банк с 1 по 5 число каждого месяца.

Далее, с 6 мая, доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику и средства придут автоматически.

Если даты выплаты пенсии приходятся на выходные дни 8-11 мая, то граждане смогут получить свои средства в период с 5 по 7 мая.

С 12 мая выплаты будут производиться в соответствии со стандартным графиком.