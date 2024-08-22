Где взять деньги, если банки отказали в кредите
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Что делать, если нужны деньги, а доступность кредитов снизилась или почти равна нулю, РИАМО рассказали эксперты.
Какие кредиты все еще доступны
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При снижении уровня одобрения кредитов банками наиболее доступными остаются обеспеченные кредиты, такие как ипотека и автокредиты, отмечает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.
«Это связано с тем, что наличие залога снижает риски для банка, что делает такие кредиты более привлекательными», — объясняет он.
Также сохраняется возможность получения кредитов, которые предполагают поручительство или участие в государственных программах, где государство выступает гарантом, говорит эксперт.
«При выборе кредита на таких условиях важно обращать внимание на требования к залогу, условия досрочного погашения, а также на возможность использования государственных субсидий», — рекомендует Астафьев.
Альтернативные финансовые инструменты для россиян в 2024 году
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Когда доступность кредитов снижается, стоит рассмотреть следующие альтернативные финансовые инструменты, рекомендует основатель инвестиционной компании SharesPro.
- Рефинансирование: перекредитование в другом банке на более выгодных условиях поможет снизить долговую нагрузку.
- Сбережения и инвестиции: деньги на вкладах, в облигациях или инвестиционных фондах могут стать менее рискованной альтернативой.
- Лизинг и рассрочка: лизинг может быть хорошей альтернативой для бизнеса, а рассрочка — для частных лиц при покупке товаров или услуг.
- Краудфандинг и P2P-кредитование: эти формы финансирования могут быть интересны для малого бизнеса и частных лиц, которые ищут средства без участия традиционных банков.
Что делать, чтобы избежать кредитов
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Отказ от кредита стоит рассматривать в ситуациях, когда будущие доходы не гарантированы, например, при нестабильности работы или бизнеса, говорит Астафьев. Также не стоит брать кредит на покупку несущественных вещей.
Чтобы избежать необходимости заемных средств, эксперт советует рассмотреть следующие шаги:
- Создание резервного фонда: накопление средств на случай непредвиденных расходов поможет избежать необходимости брать кредит.
- Оптимизация расходов: сокращение ненужных трат и более тщательное планирование бюджета могут снизить потребность в заемных средствах.
- Использование программ рассрочки: часто рассрочка предоставляется на более выгодных условиях, чем кредиты, что снижает нагрузку на бюджет без необходимости переплаты процентов.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рекомендует прежде, чем брать кредит, попробовать поискать альтернативные решения, например:
- попросить помощи у родственников или друзей,
- продать ненужное имущество или личные вещи, которыми давно не пользуетесь,
- временно найти дополнительный заработок,
- если вам нужны деньги на короткий период (например, на покупку бытовой техники), может быть выгоднее использовать кредитную карту с льготным периодом беспроцентного использования.
«Старайтесь откладывать часть своего дохода на чрезвычайные ситуации, чтобы не приходилось брать кредиты. Если у вас уже есть кредиты, старайтесь погасить их как можно скорее и не берите новые без надобности. Это освободит вас от ежемесячных платежей и улучшит ваше финансовое положение», — говорит Деев.