Где взять деньги, если банки отказали в кредите

Какие кредиты все еще доступны

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При снижении уровня одобрения кредитов банками наиболее доступными остаются обеспеченные кредиты, такие как ипотека и автокредиты, отмечает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

«Это связано с тем, что наличие залога снижает риски для банка, что делает такие кредиты более привлекательными», — объясняет он.

Также сохраняется возможность получения кредитов, которые предполагают поручительство или участие в государственных программах, где государство выступает гарантом, говорит эксперт.

«При выборе кредита на таких условиях важно обращать внимание на требования к залогу, условия досрочного погашения, а также на возможность использования государственных субсидий», — рекомендует Астафьев.