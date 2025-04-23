Где можно и нельзя жарить шашлык в Москве и Подмосковье: штрафы за нарушения в 2025 году

Читайте в материале РИАМО о том, где в Москве и Подмосковье можно разводить костры и жарить шашлыки и какой штраф придется заплатить за нарушение.

Где нельзя разводить костры и разжигать мангал в Москве и Подмосковье Фото - © Юрий Кирсанов / Фотобанк Лори Для разведения костров и приготовления шашлыка в Москве и Подмосковье предусмотрены специальные зоны. Разведение огня вне этих зон под запретом и карается штрафом. Нельзя использовать мангал во дворе многоквартирного дома, у гаражей, на балконе. Нельзя поджигать траву, мусор, сухостой. На своем участке нельзя разводить костер, если он находится ближе пяти метров от любых ближайших строений. В период действия особого противопожарного режима нельзя разжигать костры в лесах.

Где в городах можно разводить огонь и жарить шашлыки Фото - © РИА Новости В городе устраивать пикник без костра можно в любом парке, если нет иных ограничений. Но разводить костры и устанавливать мангалы там, где вздумается, нельзя. В Москве В Москве площадку для пикника с шашлыком можно забронировать на сайте. Здесь доступны для бронирования оборудованные беседки, куда не нужно нести свой мангал. Стоимость бронирования от 750 рублей. Есть и бесплатные зоны, которые можно найти на сайте. Тут площадки менее оборудованы, но есть покрытие и обеспечены все условия для безопасного пикника. В Подмосковье В Московской области с 17 апреля действует особый противопожарный режим, поэтому места для отдыха нужно выбирать особенно тщательно. Списки площадок в парках, где разрешены пикники, в том числе с использованием мангала, размещаются на сайте. Обновленного списка на этот год пока нет. В лесах во время противопожарного режима разведение огня запрещено.

Как безопасно жарить шашлык на дачном участке Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори На даче шашлык можно жарить при соблюдении ряда условий и в безветренную погоду: мангал должен находиться дальше пяти метров от любых построек на участке;

в радиусе двух метров от места открытого огня не должно быть легковоспламеняющихся предметов, травы и растений;

рядом должны быть средства тушения – огнетушитель, песок, лопата. Разводить открытый огонь на земле на дачном участке нельзя. Вообще запрещен огонь на участке, если он расположен на торфянике. Разводить костер можно не ближе 15 метров от любых построек. Нужно выкопать яму глубиной около 30 сантиметров и диаметром до метра и очистить территорию в радиусе 10 метров от сухостоя и легковоспламеняющихся материалов. Сжигать мусор можно в металлической бочке или другой устойчивой емкости из металла, расстояние от нее до ближайшего здания должно быть не менее 7,5 метра. Емкость должна быть устойчивой, с жестким дном и объемом не больше одного кубометра.