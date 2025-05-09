Стало известно, как правильно выбрать качественный шашлык

Сезон пикников в разгаре, и полки магазинов пестрят разнообразными маринованными шашлыками. Производители постоянно обновляют ассортимент, предлагая новые варианты маринадов и специй. Но как покупателю не запутаться и найти по-настоящему вкусный и безопасный продукт?

Среди популярных марок можно выделить «Дымов», «Мираторг», «Ремит» и «Черкизово». На что стоит обратить внимание, чтобы пикник прошел без неприятных сюрпризов? Специалисты рекомендуют в первую очередь проверять состав.

Минимум искусственных добавок и консервантов — признак хорошего продукта. Также важно смотреть на срок годности и дату производства. Уделять внимание нужно и имени производителя. Известные компании более строго следят за качеством своей продукции.

На таких предприятиях используют проверенные временем технологии. Например, шашлык из свиного окорока нарезают с помощью роботизированной решетки и упаковывают в вакуум с соблюдением строгих гигиенических норм и поддержанием правильного температурного режима. Это обеспечивает сочность мяса и его длительную сохранность без консервантов.

«Мы внедрили многоуровневую систему контроля, включающую в себя строгий отбор сырья и регулярные лабораторные исследования. В частности, на нашем комплексе в Курской области мы проводим более 55 тысяч анализов в год, проверяя каждую партию шашлыка на соответствие всем требованиям безопасности, включая отсутствие патогенных микроорганизмов и содержание вредных веществ», — рассказал эксперт агрохолдинга «Мираторг».

Он добавил, что на соблюдение стандартов указывает и отсутствие жалоб на продукцию в текущем году.

При выборе мяса следует обращать внимание на внешний вид — оно должно быть ярким, без серого оттенка, с приятным запахом. Жир должен быть белым, а не желтым.

Также рекомендуется проверять структуру мяса и маринад. Правильное мясо для шашлыка упругое, при нажатии быстро восстанавливает форму, а также обладает равномерной текстурой. Маринад не должен быть слишком кислым — это может размягчить волокна. В хорошем маринаде не содержится избытка специй, которые перебивают вкус мяса.

Не стоит забывать и о правильном хранении шашлыка перед готовкой. Важно соблюдать указанные на упаковке рекомендации и избегать повторной заморозки. При выборе помните: главное — это качество и безопасность продукта.