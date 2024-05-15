Где и как найти инвесторов для малого бизнеса: памятка для начинающих предпринимателей

Где искать инвесторов для финансирования стартапа и как не стать жертвой мошенника при выборе потенциального вкладчика, читайте в материале РИАМО.

Знакомые, друзья, родственники Фото - © Unsplash.com Самый простой способ найти финансирование для бизнеса — это попросить о помощи состоятельных родственников, знакомых, друзей или коллег. Плюсы: необязательно подробно расписывать бизнес-план – можно рассказать о проекте устно в неформальной обстановке;

высокий уровень доверия между бизнесменом и инвестором. Минус — риск испортить отношения с близким человеком в случае неудачного запуска бизнеса.

Бизнес-ангелы Фото - © Adobe Stock Бизнес-ангелы — это люди, которые вкладывают в проекты на ранней стадии развития столько средств, чтобы не потребовались другие инвесторы, но взамен получают долю в компании. Цель бизнес-ангела — заработать на перепродаже своей доли на более поздних этапах развития компании либо просто получать дивиденды. Идеальный бизнес-ангел — это человек, который хорошо разбирается в отрасли, имеет полезные связи и может оказать консультативную поддержку. Такие инвестиции называют smart money. Один из самых известных рейтингов активности бизнес-ангелов ежегодно публикует «Российская венчурная компания». Найти их можно на специальных сайтах, например «Русинвестпроект», investclub.ru, beboss.ru и других. Плюсы: финансирование проекта на ранней стадии будет обеспечено;

не нужны другие инвесторы;

кроме денег, есть возможность получить ценные знания, опыт и полезные контакты. Минусы: привлечь бизнес-ангела непросто, поскольку далеко не каждый проект ему интересен;

зависимость от бизнес-ангела в управлении компанией;

увеличение документооборота.

Бизнес-инкубаторы Фото - © drobotdean/Freepik.com Бизнес-инкубаторы или акселераторы — это площадки, которые предлагают стартаперам обучение: изучить рынок, построить бизнес-модель и даже найти первых клиентов и инвесторов. Среди известных столичных бизнес-инкубаторов стоит выделить Московский инновационный кластер, GenerationS, технопарк «Строгино», онлайн-акселератор «Сколково», преакселератор ФРИИ и другие. Плюсы: можно получить финансирование на ранней стадии развития бизнеса;

бизнес-инкубаторы могут помочь с поиском инвесторов;

попасть в бизнес-инкубаторы можно во время обучения в университете. Минусы: избирательность в выборе проектов;

риск кражи бизнес-идеи.

Корпоративные акселераторы Фото - © Adobe Stock Отличительная особенность корпоративных акселераторов — нацеленность на поиск инвесторов для конкретной компании. Коммерческие акселераторы помогают запустить бизнес под крылом крупной корпорации, но отбирают кандидатов на финансирование очень тщательно. Примерами корпоративных акселераторов являются MTS Startup Hub, MegaFon Sandbox, Sber500, КРОК, NLMK.Lab и другие. Список крупных компаний, которые работают со стартапами, можно посмотреть здесь. Плюсы: возможность получить большую сумму денег от крупной компании;

надежность;

возможность быстро найти клиентов. Минус — строгий отбор кандидатов.

Гранты и конкурсы Фото - © Adobe Stock Еще один источник инвестиций для бизнеса — это гранты и конкурсы от государства. Для участия в конкурсе необходимо оставить заявку, а также предоставить требуемый пакет документов и бизнес-план. В качестве примеров фондов, проводящих гранты для стартапов, можно назвать Фонд содействия инновациям и Фонд «Сколково». Плюсы: возможность получить деньги без процентов;

большое количество конкурсов и грантов. Минусы: необходимо отчитываться о расходовании средств.

Клубы инвесторов Фото - © Adobe Stock Клубы инвесторов — это группы венчурных инвесторов или бизнес-ангелов, в которых организаторы находят наиболее интересные стартапы и организуют встречи для представления их сообществу. В таких клубах можно найти сразу несколько инвесторов. Среди известных инвестклубов можно выделить Angelsdeck, United Investors, Союз организаций бизнес-ангелов (СОБА), AltaClub. Плюсы: возможность сэкономить время на поиск инвесторов;

стартапер презентует свой проект сразу нескольким потенциальным инвесторам. Минусы: жесткий отбор проектов;

необходимость более ответственно подойти к презентации проекта.

Краудфандинговые платформы Фото - © Adobe Stock Краудфандинг позволяет собрать деньги на развитие бизнеса — от тех людей, которые заинтересованы в развитии проекта. Обычно краудфандинг осуществляется в интернете через специальные платформы. Примерами таких площадок являются Planeta.ru, Boomstarter, «Вдело», «Город Денег» и другие. Плюсы: возможность быстро собрать нужную сумму и избежать банковских кредитов;

широкий охват потенциальных инвесторов. Минусы: риск потери авторства (если авторское право не защищено, идею могут легко украсть);

затраты на привлекательную презентацию проекта.

Как не попасться на мошенника при выборе инвестора для бизнеса Фото - © Drazen Zigic/Freepik.com По словам руководителя программы МВА «Менеджмент предпринимательских проектов» Школы бизнеса МИРБИС Александра Подковырова, в современных реалиях интерес со стороны инвесторов к проектам стабильно растет, но в то же время рост инвестиционной активности вызывает желание некоторых лиц войти в проекты с недружественными намерениями. Эксперт подчеркивает, что для снижения рисков лидерам проектов важно отдавать предпочтение инвесторам с подтвержденным опытом, имеющим хорошую репутацию на рынке, которую можно проверить по открытым источникам информации. «Важно проанализировать опыт входа потенциальных инвесторов в подобные или схожие проекты, пообщавшись, к примеру, с их представителями и уточнив интересующие детали. Немаловажен также анализ выхода инвестора из активов, если таковые есть в его практике». Александр Подковыров

Подковыров отмечает, что все чаще проекты отдают предпочтение так называемым smart money, когда инвестор предоставляет не только финансовые ресурсы, но и свою рыночную экспертизу и связи. Как правило, это фонды или самостоятельные инвесторы, специализирующиеся на проектах, реализуемых в конкретных отраслях.

«В любом случае важно понимать, что профессиональные инвесторы нацелены на эффективную коммуникацию и имеют детально проработанные „дорожные карты“ работы с проектами, которые учитывают все ключевые этапы взаимодействия. Поэтому команду проекта должна насторожить, к примеру, хаотичность переговорного процесса, который выстраивает потенциальный инвестор, запрос излишнего объема материалов по проекту, низкий уровень обратной связи и, разумеется, предложение сложных инвестиционных решений», — обращает внимание ментор стартапов.

Специалист выделяет такие признаки надежного инвестора, как сильный экспертный профиль, отлаженную бизнес-систему и готовность выстраивать диалог с командой в подходе win-win.

Другой эксперт по инвестициям, основатель компании полного цикла привлечения инвестиций REC’s Raise Артемий Кушнарев, рекомендует при выборе инвестора провести юридическую экспертизу инвестиционного договора и убедиться в легитимности происхождения средств потенциального вкладчика.