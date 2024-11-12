Есть ли секс после 60-ти: эксперты о мифах, пользе и необходимости

Секс в пожилом возрасте может улучшать память и концентрацию внимания

В материале РИАМО – о том, существует ли секс после 60-ти лет и что делать, чтобы сексуальная жизнь оставалась с вами на долгие-долгие годы.

Секс в возрасте старше 60-ти лет: правда и мифы

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Врач-сексолог Мария Канева рассказывает о самых распространенных мифах, касающихся секса в старшем возрасте. Их, оказывается, не так уж и мало.

Миф 1. Секс не интересен людям преклонного возраста.

Правда: Несмотря на возраст, пары продолжают ценить интимную близость. Кстати, секс у них не менее удовлетворительный, чем в молодости. Физическая и эмоциональная связь остаются важными аспектами на любом жизненном этапе!

Миф 2. Сексуальная активность уменьшена из-за физических изменений.

Правда: Хотя некоторые изменения в организме действительно влияют на интимную жизнь, это не означает, что секс становится невозможным или менее приятным. Мужчины и женщины просто адаптируются, исследуя новые способы удовлетворения и наслаждения.

Миф 3. Пожилые люди не могут достичь оргазма.

Правда: Это ложное утверждение! Способность к оргазму сохраняется на протяжении всей жизни, хотя действительно может изменяться в форме и интенсивности. Здесь важно приспосабливаться и находить подходящие способы достижения близости и удовольствия.

Миф 4. Секс в пожилом возрасте не нужен.

Правда: Секс – важная часть отношений, даже если у пары уже есть долгий опыт совместной жизни. Интимная близость помогает укрепить связь, повысить уровень счастья и уверенности в себе.

Миф 5. Все пожилые люди имеют проблемы с потенциальной функцией.

Проще говоря: мужчины – импотенты, женщины – фертильны.

Правда: Это ооочень распространенное мнение! Но ведь есть множество способов улучшить качество интимной жизни, включая медицинские и психологические подходы.

Что происходит с телом после 60-ти и как это отражается на сексе

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Ольга Багрий, психолог-психотерапевт, сексолог, EMDR-терапевт, отмечает, что после 60-ти лет происходят значительные изменения. Эти изменения могут влиять на сексуальную функцию, но при правильном подходе интимная жизнь остается полноценной и приносит удовольствие.

Багрий выделяет, например, гормональные изменения: снижение уровня эстрогена у женщин и тестостерона у мужчин влияет на либидо и сексуальную функцию. Например, у женщин во время и после менопаузы наблюдается уменьшение естественной смазки, что вызывает дискомфорт. Мужчины же могут сталкиваться с эректильными нарушениями и дисфункциями, так как понижение уровня гормона тестостерона сказывается на способности поддерживать и сохранять эрекцию.

Замедление метаболизма и снижение мышечного тонуса, по мнению эксперта, также могут сказаться на сексуальной активности: замедление гормонального обмена и обмена веществ в целом, потеря мышцами прежнего тонуса – все это может приводить к быстрой и частой утомляемости, что, в свою очередь, влияет на снижение выносливости и уровня энергии, необходимых для секса.

Эмоциональные и психологические изменения, считает Ольга Багрий, не менее важны: «После 55/60 лет люди обычно приобретают жизненный опыт и более высокий уровень психологической зрелости, что может позитивно отражаться на интимной жизни. Зачастую люди в этом возрасте уже не имеют глобальных претензий к своему телу и к телу партнера, знают и ценят тело в достаточной мере, чувствуют себя более комфортно и раскрепощенно, дорожат эмоциональной близостью с партнером», – утверждает эксперт.

Что делать, если хочешь, но не можешь

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Сексуальные проблемы, такие как снижение либидо или физическая невозможность интимной близости, могут быть вызваны физиологическими и психологическими факторами. Вот несколько рекомендаций от Ольги Багрий, которые могут помочь:

Физиологическая помощь: своевременные посещения разных врачей и необходимая диагностика помогут определить причины физического дискомфорта. Для мужчин с эректильной дисфункцией существуют медикаменты, а женщины могут использовать гели и кремы для увлажнения влагалища. Заместительная гормональная терапия также может быть полезной, но ее назначает только врач.

Психологическая поддержка и работа с тревожностью: иногда барьером для сексуальной активности становятся переживания, связанные с возрастом, телом или страхами. Работа с психологом и/или сексологом может помочь снизить напряжение, снять внутренние ограничения и обрести уверенность.

Коммуникация с партнером: партнерские отношения, здоровая коммуникация в паре, поддержка партнера и доверительное общение позволяют чувствовать себя гораздо более комфортно и снять возможное напряжение. Обсуждение своих переживаний, страхов и желаний поможет укрепить связь и позволить парам приспособиться к новым условиям.

Как продлить свою сексуальную жизнь с возрастом

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1. Проверка состояния здоровья

Врач-сексолог Мария Канева в первую очередь рекомендует вовремя проходить обследования организма. Вот перечень обследований, которые желательно пройти в возрасте старше 50 лет:

Общий и биохимический анализ крови

Что проверяем: уровень гемоглобина, глюкозы, холестерина и витамина D.

Влияние на либидо: недостаток железа вызывает анемию, отсюда усталость и апатия, которые напрямую снижают интерес к сексу. Кстати, низкий уровень витамина D также вызывает синдром «ничего не хочу». Высокий уровень холестерина и сахара приводит к заболеваниям сердца, что увеличивает риск эректильной дисфункции у мужчин и влияет на общее здоровье женщины.

Гормональное обследование

Что проверяем: уровень тестостерона, фолликулостимулирующего, лютеинизирующего гормона и пролактина у всех, уровень эстрогенов и прогестерона у женщин. Обязательно исследуем гормоны щитовидной железы!

Влияние на либидо: гормоны играют ключевую роль в сексуальном влечении.

С возрастом уровень тестостерона у мужчин снижается, что приводит к уменьшению сексуального желания. У женщин, после менопаузы, изменение уровня эстрогенов вызывает проблемы с увлажнением и изменение либидо.

Гормоны гипофиза: фолликулостимулирующий, лютеинизирующий и пролактин влияют на половые железы в целом. Гормоны щитовидной железы напрямую связаны с либидо!

Обследование на наличие хронических заболеваний

Что проверяем: диабет, высокое давление, сердечно-сосудистые заболевания.

Влияние на либидо: хронические заболевания снижают энергию и общее состояние здоровья, что влияет на способность получать удовольствие от сексуальной жизни. Здесь также важен психологический аспект — беспокойство о своем здоровье снижает влечение.

Психологическая оценка

Что проверяем: уровень стресса, депрессии и общую эмоциональную поддержку.

Влияние на либидо: психологическое здоровье одно из первых влияет на сексуальное влечение. Депрессия и стресс значительно уменьшают интерес к сексу, а вот поддержка со стороны близких точно его повышают!

2. Способы поддержки сексуальной активности

Сексолог Ольга Багрий рассказала РИАМО о действенных способах поддерживать сексуальную активность в возрасте.

Любая физическая активность

Спорт и любые физические нагрузки помогают поддерживать силу и выносливость, что необходимо для активной интимной жизни. Полезны упражнения на растяжку, кардионагрузки (например, ходьба, плавание) и силовые тренировки для укрепления мышц.

Здоровое питание

Полноценное, сбалансированное питание улучшает метаболизм и кровообращение, что положительно влияет на сексуальную функцию. Включение в рацион продуктов с омега-3 жирными кислотами, богатых витаминами группы B, магнием и антиоксидантами помогает поддерживать гормональный баланс и общую активность.

Психологическая работа и принятие своего тела

Многим людям зрелого возраста сложно принимать изменения тела, которые происходят с возрастом. Психологическая работа над собой и своими эмоциями и состояниями помогает справляться с этими переживаниями и сосредотачиваться на позитивных сторонах. Принятие своего тела делает человека более уверенным в интимной сфере и помогает наслаждаться моментом.

Укрепление мышц тазового дна

Различные физические упражнения помогают укрепить мышцы таза, что может улучшить контроль над мочевым пузырем и повысить сексуальную чувствительность.

Внимание к эмоциональной близости

Эмоциональная близость становится все более важной частью отношений. Умение доверять и быть откровенным с партнером поможет сделать интимные моменты более насыщенными и значимыми.

Изучение новых форм интимной близости

Секс в зрелом возрасте может стать менее ориентированным на пенетрацию и включать больше чувственных практик. Массаж, совместные медитации и чувственные прикосновения могут расширить спектр ощущений и позволить партнерам по-новому открывать друг для друга.

Полезен ли секс после 60 лет

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Виктория Кондрашина, клинический психолог пансионатов «Теплые беседы», рассказывает, что, если обратиться к исследованиям ученых, то там можно найти несколько ключевых положительных эффектов от занятий сексом в пожилом возрасте:

улучшение функционирования сердечно-сосудистой системы;

укрепление иммунной системы;

снижение стресса.

Секс в пожилом возрасте в некоторых случаях может улучшать память и концентрацию внимания, оберегая людей от деменции и прочих когнитивных нарушений. Кроме этого, интимная близость способствует сохранению эмоциональных связей с партнером.

Безопасные позы для секса в пожилом возрасте

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Однако, учитывая некоторые физические изменения, стоит избирательно подходить к методам осуществления интимной близости. Например, по мнению клинического психолога, можно выделить следующие позы, которые помогают снизить нагрузку на суставы и облегчить процесс:

поза «ложки»;

миссионерская поза с опорой;

на стуле;

поза «наездницы» с поддержкой.

Однако, утверждает эксперт, данные позы не являются универсальными и важно найти свою, в которой будет комфортно как физически, так и морально.