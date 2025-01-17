Дропы: безобидный заработок или преступная деятельность, влекущая уголовное наказание

Кто такие дропы, почему они опасны и как не попасть в сети мошенников, РИАМО рассказала руководитель лаборатории развития и продвижения компетенций кибербезопасности компании «Газинформсервис» Ксения Ахрамеева.

Кто такие дропы простыми словами Фото - © Unsplash.com Термин «дропы» образован от английского слова drop — «бросать». Так называют людей, которые неосознанно или сознательно становятся соучастниками мошенников. Как правило, дропы — это те люди, которым на карту переводят деньги, чтобы они их обналичили и отдали третьему лицу (мошеннику). Или же дропы добровольно (за вознаграждение) предоставляют свои банковские данные, а мошенники с помощью этих данных «отмывают» денежные средства.

Как мошенники завлекают людей в свои схемы: самые распространенные пути попадания в дропы Фото - © vecstock/Freepik.com По словам Ксении Ахрамеевой, существует множество путей вовлечения в мошеннические схемы. «Начнем с безобидной просьбы знакомого или родственника. Например: человек сообщает, что у него арестованы все счета, так как на него возбуждено исполнительное производство, и если туда попадут деньги, то они сразу спишутся, и просит родственника/знакомого, чтобы на его карту перевели денежные средства, он их снял из банкомата и передал нашему герою. Вот так родственник/знакомый, сам того не подозревая, стал дропом», — рассказывает эксперт. Либо другой случай, когда предлагают «легкий» заработок — надо всего лишь предоставить свои банковские данные или принимать и передавать денежные средства за небольшой процент или фиксированную ставку. Причем объявление о работе выглядит очень привлекательно: например, высокая заработная плата без испытательного срока, не требуются опыт работы и профессиональные навыки, гибкий график и т. д. Если объявление о работе выглядит слишком привлекательно, обещая большой доход без специальных навыков, это должно насторожить, потому что явно будет предложено что-то незаконное, подчеркивает Ахрамеева.

Почему опасно быть дропом. Какое может быть наказание Фото - © Freepik.com Если человек даже случайно стал дропом, то ему могут грозить финансовые потери и уголовная ответственность. Финансовые потери возможны, так как мошенники с помощью дропов сначала получают деньги от жертв, а далее, исчезая, могут, в случае предоставления банковских данных, взять кредит на дропа или снять его личные средства. Кроме того, жертвы после осознания факта мошенничества могут опротестовать свои операции по переводу денежных средств, и если в итоге сделку посчитают недействительной, то дропу придется вернуть денежные средства (которые он уже передал мошеннику), объясняет эксперт. Также существует риск уголовной ответственности: именно дропа могут признать мошенником и таким образом привлечь за преступление, которое совершил мошенник. В итоге может грозить наказание от штрафа вплоть до лишения свободы, в зависимости от тяжести преступления, отмечает Ахрамеева.