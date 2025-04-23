«Диктант Победы» – 2025: когда проходит и как могут принять участие жители в Москвы и Подмосковья

Международная патриотическая акция «Диктант Победы» состоится 25 апреля. В материале РИАМО рассказываем о том, как проходит диктант и как принять в нем участие.

Что такое «Диктант Победы» Фото - © РИА Новости Международный исторический диктант о событиях Великой Отечественной войны – акция, которая проводится ежегодно в рамках проекта «Историческая память». Впервые «Диктант Победы» состоялся 7 мая 2019 года, тогда в акции приняли участие 150 тысяч человек. В 2024 году в Диктанте Победы участвовали уже более 2 миллионов человек – как из России, так и из многих других стран мира.

Как стать участником «Диктанта Победы» Фото - © РИА Новости Для участия в акции необходима предварительная регистрация на сайте акции, где требуется заполнить простую форму и указать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Здесь же можно указать формат прохождения теста (очный или дистанционный) и выбрать удобную для вас региональную площадку, где проводится диктант.

Где пройдет «Диктант Победы» в Москве и Московской области Фото - © РИА Новости Для участников «Диктанта Победы» в 2025 году в Москве подготовят 327 региональных площадок, в Подмосковье будет организовано 1140 площадок. По ссылкам открывается карта, где можно выбрать наиболее подходящую для вас площадку. «Диктант Победы» начнется в 9:00 25 апреля 2025 года. К этому моменту участники должны прийти на место проведения акции (региональную площадку), зарегистрироваться и получить бланки для ответов. В очном формате диктант длится 45 минут, за это время необходимо будет ответить на 25 вопросов из тестового бланка. После окончания акции участники сдают бланки организаторам. Проверка результатов очного формата «Диктанта Победы» обычно занимает 5-7 недель.

Как принять участие онлайн Фото - © Adobe Stock Принять участие в «Диктанте Победы» можно и дистанционно – для этого необходимо зарегистрироваться на сайте акции, указав номер мобильного телефона или электронную почту. Возможность пройти тест откроется 25 апреля в 09:00 по московскому времени. Тестирование будет доступно на двух языках: русском и английском, при этом сам тест можно будет пройти не только 25 апреля, но также и в последующие дни.

Как проходит акция Фото - © РИА Новости Диктант состоит из 25 вопросов, посвященных событиям и героям Великой отечественной войны. Испытание проводится в тестовом формате: в большинстве случаев участникам предлагается выбрать один из нескольких вариантов ответов, но иногда требуется вписать в соответствующую графу имя писателя, название произведения о войне, город или место сражения. В 2025 году в «Диктанте Победы» впервые появятся вопросы, связанные с событиями в зоне СВО. Будут охвачены как современные события в этом регионе, так и исторические победы воинов Красной Армии в Донбассе и Новороссии.

Как подготовиться к «Диктанту Победы» Фото - © РИА Новости Для того, чтобы подготовиться к «Диктанту Победы», можно пройти пробное тестирование на сайте акции: например, подготовительный тест для акции 2025 года, тренировочный тест по Балатонской оборонительной операции или тренировочный тест по освобождению Ржева.

Как получить сертификат и диплом участника Фото - © РИА Новости Сертификат, подтверждающий участие в «Диктанте Победы», можно получить только лично – на региональной площадке в день проведения диктанта. Сертификаты выдаются после окончания акции, для получения нужно обратиться к организаторам на площадке. Диплом участника «Диктанта Победы» с указанием количества набранных баллов и затраченным на ответы временем можно скачать с сайта акции. Для тех, кто прошел тест дистанционно, дипломы станут доступны для скачивания сразу после завершения акции. Для участников акции в оффлайн-формате результаты «Диктанта Победы» будут доступны в июне 2025 года (точную дату организаторы пока не называют).