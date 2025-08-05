Деньги к школе: кто может получить выплаты к 1 сентября и как это сделать

В материале РИАМО читайте о социальных выплатах к Дню знаний, кому они положены и будет ли единая федеральная выплата для всех семей.

Какие выплаты положены к 1 сентября Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори Единой федеральной выплаты к школе на сегодняшний день не предусмотрено. Есть только законодательная инициатива, которая предусматривает ежегодную компенсацию затрат на 1 сентября на каждого школьника в стране. Предполагается, что такая выплата не должна быть ниже прожиточного минимума на школьника (сейчас она составляет 17 773 рубля, ред.), получать ее будут родители детей от 6 до 18 лет (на детей-инвалидов – до 23 лет), только постоянно проживающие на территории РФ. Пока законопроект остается предложением. Тем не менее, в каждом субъекте установлены свои размеры компенсаций к 1 сентября. Обычно это либо денежная компенсация, либо рюкзаки с канцелярскими принадлежностями для первоклассников. Наборы и суммы отличаются в каждом регионе. По закону ФЗ № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», семьи, которые не полностью израсходовали средства материнского капитала, могут получить его остаток на руки в виде единовременной выплаты. Важно помнить, что сумма остатка не должна быть больше 10 тысяч рублей, а для получения остатка документы собирать не нужно – о праве на выплату россиян уведомит Социальный фонд России. Этой мерой поддержки семьи могут воспользоваться уже сейчас. За выплатами и возможностью их получения нужно обращаться в МФЦ или в Социальный фонд России, где специалисты дадут четкие и понятные разъяснения.

Кто может получить выплату к 1 сентября Обычно меры поддержки в регионах действуют в отношении малоимущих, многодетных, семей с детьми-инвалидами. Также помощь могут получить дети участников СВО, школьники из новых регионов России.

Какие документы нужны для получения выплаты к 1 сентября Фото - © Румянцева Наталия / Фотобанк Лори В ряде регионов выплаты семьи могут получить проактивно, то есть без необходимости предоставлять документы. Так, например, в Московской области никаких заявлений подавать не нужно, все выплаты начисляются автоматически тем, кто в них нуждается. Там, где предоставление документов нужно, обычно требуют: заявление,

паспорт родителя, усыновителя, опекуна или попечителя,

свидетельство о рождении ребенка,

справка о статусе семьи для малоимущих,

справка о регистрации по месту жительства,

справка из школы об обучении ребенка,

другие документы, подтверждающие право на получение выплаты, например, справка об инвалидности.

Как получить выплату к 1 сентября в Москве Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори Ежегодно в Москве семьи с тремя и более детьми получают компенсационную выплату на покупку комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения. В 2025 году многодетным семьям выделили по 13 257 рублей на каждого обучающегося. Такую же выплату могут оформить семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью в возрасте от 6 до 16 лет. Подать заявку на получение выплаты можно портале mos.ru. Также можно обратиться в любой столичный центр госуслуг «Мои документы» с заявлением о выплате. Согласно постановлению правительства Москвы № 2771-ПП от 04.12.2024 «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2025 год», семьям c 10 и более детьми (при наличии хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет) в столице предусмотрена выплата ко Дню знаний. Размер выплаты в текущем году составляет 41 955 рублей на семью. Начисляется она проактивно, семья должна стоять на учете в органах соцзащиты и иметь регистрацию в Москве.

Как получить выплату 1 сентября в Московской области Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори В Московской области выплаты на приобретение школьной формы для детей предусмотрены для многодетных семей, семей с низким доходом и семей, где воспитывается ребенок с особенностями здоровья. Многодетным семьям на каждого ребенка положена выплата в размере трех тысяч рублей, для многодетных семей с невысокими доходами выплаты составят по 10 тысяч рублей, а семьи с ребенком-инвалидом получат по 13 тысяч рублей. Выплаты производят проактивно, но если деньги не поступили, то можно обратиться в ближайшее отделение МФЦ, на региональный портал «Госуслуг» или через чат-бот в Telegram.