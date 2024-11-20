День матери: что подарить самому близкому человеку

В России в последнее воскресенье ноября отмечают День матери. В этом году праздник отметят 24 ноября. В материале РИАМО – список идей, что подарить своей маме в ее официальный день.

Подарок для души Фото - © Freepik.com Лучший подарок для мамы – тот, что выбран (а лучше сделан!) с душой и для души. Какое у вашей мамы самое теплое воспоминание или желание, которое стоило бы претворить в жизнь? Если она давно мечтала сходить всей семьей в театр – присмотрите билеты и соберите домочадцев вместе. Мама будет очень рада. А если она часто вспоминает поездку на море, то можно собрать красивый альбом с фотографиями и общими шутками или историями, которые тогда с вами происходили. Это будет и красивый, и очень трогательный подарок.

Фруктовая корзина Фото - © Freepik.com Необычным подарком на День матери станет фруктовая корзина. Ее можно либо заказать в готовом виде, либо собрать самостоятельно. Во втором случае вам придется приобрести корзину и проявить фантазию при выборе фруктов. Самое главное, что нужно учитывать, если вы решите подарить фруктовую корзину, – это срок годности ее содержимого. Нужно выбирать самые свежие фрукты и овощи, желательно с длительным сроком хранения, чтобы не испортить впечатление от подарка его некондиционным видом и некачественным составом. Выбирайте чуть недозревшие фрукты. В таком случае вы будете уверены в том, что они не испортятся быстро.

Подарок для маминого здоровья Фото - © Unsplash.com Мамы заботятся о нас, даже если нам далеко за 30 и мы сами можем за себя постоять. А вот о себе они довольно часто забывают. Хорошим и правильным жестом будет подарить маме полное обследование в частной клинике, сертификат на лечебный массаж, абонемент в бассейн или студию йоги – отталкивайтесь от ее темперамента. Отличной идеей подарка станет массажная ванночка. С ней вашу маму ждет сеанс приятного массажа стоп, в ванночку можно добавлять эфирные масла и отвары трав.

Аксессуары и техника для кухни Фото - © Unsplash.com Не все мамы одобрят ваш выбор, если вы решите подарить ей на праздник что-то для быта. Однако некоторые женщины очень любят экспериментировать на кухне, изобретать новые блюда – это своего рода творческое самовыражение. Если ваша мама как раз такая, то можно подарить ей кухонный комбайн, миксер, электрическую мельницу, качественную форму для пирогов или прибор для раскатывания домашней пасты. Осмотрите кухонный арсенал своей мамы и купите ей что-то недостающее. Кухонные аксессуары и предметы для хранения полезны и нужны всегда, подойдут даже фартуки или наборы полотенец, а также различные украшения для кухни.

Подарок для хобби Фото - © Unsplash.com Всегда приятно получить подарок, который будет как-то связан с вашим хобби. Если ваша мама занимается спортом – подарите ей новый горнолыжный костюм или подписку в фитнес-клуб. Понравятся активной маме и новые кроссовки, спортивное питание или аксессуары для спорта (повязки на волосы, напульсники, перчатки и т.д.). Если мама любит музыку, можно подарить ей умную колонку, которая будет включать ее любимые мелодии. Кому-то понравится и музыкальный инструмент, например, калимба. Некоторые мамы любят заниматься посткроссингом (обмен открытками с людьми из разных стран – прим.ред.), в таком случае подойдет набор красочных открыток, крафтовая бумага для писем или красивые конверты. Мама любит дачу? Тогда можно подарить что-то для садоводства: Сейчас продают даже готовые наборы из инструментов и полезных вещей для сада и огорода. Они уже красиво оформлены и упакованы. Для того, кто не мыслит себя без своей дачи, все, что пригодится там, – бесценный подарок. Фонарик, теплая одежда, инструменты и различные предметы для хранения – выбирайте что угодно. Неплохим подарком может оказаться шезлонг на дачу или гамак – отдыхать тоже нужно.

Подарок для уюта Фото - © Unsplash.com Впереди холода, поэтому маме понравится что-то уютное в дом: например, плед имеет множество текстур и размеров, поэтому всегда есть возможность подобрать что-то новенькое: классическое полотно с кисточками и клетчатой расцветкой в кресло или пушистое мохнатое покрывало на кровать. Подберите такой, чтобы подходил под интерьер в родительском жилище. Чтобы добавить еще больше уютности к подарку, дополните его любимым маминым чаем или вкусно пахнущей свечой.

Косметика Фото - © Unsplash.com Если ваша мама пользуется косметикой, то можно подарить ей что-то новенькое, учитывая ее предпочтения: если мама не пользуется губной помадой, дарить ее не нужно. А вот если она имеет в запасе много блесков для губ – еще один точно не помешает. Если боитесь ошибиться с выбором, можно подарить маме сертификат в магазин косметики, а вместе с ним подарить небольшой букетик маминых любимых цветов. У мамы также могут закончиться и любимые духи. Если мамин флакончик духов уже почти пустой, порадуйте ее новинкой. А если она пользуется одними и теми же духами, то просто купите ей такие же.

Приспособления для рассады и цветов Фото - © Unsplash.com Если ваша мама фанат цветов и нежно заботиться о тех, что стоят в спальне, смело можете подарить ей что-нибудь для рассады. Например, фитолампа – незаменимая вещь. Весной только что взошедшим растениям нужно много света, гораздо больше, чем попадает с улицы из окна в большинстве городских квартир. А фитолампа – прибор довольно экономичный, энергии потребляет немного, но благодаря направленным лучам разного спектра дает возможность растениям развиваться так, как им требуется.

Подарок для работы Фото - © Unsplash.com Если вы хотите, чтобы мама думала о вас почаще, когда она на работе, подарите ей что-нибудь полезное, что она может брать с собой. Позаботьтесь об обеде и удобстве его хранений, подарите оригинальный контейнер с подогревом. Это очень хорошая вещь, когда нет времени разогреть еду или приходится часто быть в дороге. Различные милые безделушки будут напоминать о вас и создавать приятную атмосферу. Это может быть даже ваша совместная фотография, а также различные ежедневники и блокноты, кошелек, термостакан для чая, наборы для письма и многое другое.