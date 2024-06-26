Что такое морской тягун, как не попасть в отбойное течение и как можно спастись
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Отбойные течения (так называемые тягуны) опасны как для начинающих купальщиков, так и для опытных пловцов. В материале РИАМО рассказываем, как распознать это явление и по возможности не стать его жертвой.
Что такое морской тягун, или отбойное течение
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Отбойным, или обратным, течением (в просторечии – тягуном) называют сильный поток воды, который направлен перпендикулярно или наискосок от береговой линии моря или океана. Располагается он обычно всего в нескольких метрах от кромки воды. Этот поток оттягивает воду от берега, уводя ее вглубь водоема. Купальщики, попавшие в отбойный поток, уносятся волнами на глубину со скоростью до 16 км в час, что превышает скорость даже самого сильного пловца.
Где возникает тягун
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Как правило, отбойное течение образуется в морях и океанах, но иногда случается и в крупных озерах. Чаще всего тягуны формируются там, где есть отмели или песчаные косы (собственно, сами тягуны эти изменения рельефа отчасти и провоцируют). Довольно часто тягун возникает между двумя отмелями, в месте, где рельеф дна сильно понижен, либо рядом с пирсами, мысами или волнорезами. Фактура береговой линии значения не имеет: обратное течение с одинаковой частотой случается и на каменистых, и на галечных, и на песчаных пляжах.
Для формирования тягуна, как правило, необходим довольно сильный ветер со стороны водоема, но случается, что он возникает при слабом волнении в почти безветренную погоду. Отбойное течение «работает» у берега и может захватить купальщика, который всего лишь зашел в воду по пояс. А если на море шторм – волны могут утащить даже тех, кто всего лишь идет вдоль берега по колено в воде.
Как распознать морской тягун
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Это гидрологическое явление очень часто невозможно разглядеть с берега, также бывает трудно предугадать, где оно возникнет. Но есть некоторые признаки, которые могут указать на наличие тягуна.
Если вы видите, что небольшие с виду волны создают неширокую полосу или поток кипучей воды рядом с берегом, в воду лучше не входить. Если пена от волн в определенном месте слишком быстро уходит на глубину – это почти стопроцентный признак, что здесь присутствует отбойное течение. Также плохим знаком считается почти полное отсутствие волн на каком-либо небольшом участке пляжа.
Если вдоль всей береговой линии в прибрежной воде присутствуют мелкие травинки, ветки, водоросли, а в некоторой области пляжа ничего этого нет – скорее всего, весь мелкий мусор утащил в море тягун, и заходить в этом месте в воду небезопасно.
Также купальщика должна насторожить полоса воды, цвет которой сильно отличается: например, всюду вода бирюзовая или зеленая, а на определенном участке – темно-синяя или светло-голубая.
Как не попасть в тягун
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Первое правило безопасности для любого купальщика: обращать внимание на красные флаги, которые спасатели вывешивают на пляжах в случае опасности. Флаги информируют о том, что заходить в воду по какой-либо причине (волны, шторм, медузы, возможное отбойное течение и т.д.) небезопасно.
Многие полагают, что эти флаги – предупреждение для новичков, которые просто не умеют держаться на воде и не могут совладать с волнами. На самом деле тягун (а красные флаги обозначают и его тоже) имеет огромную мощность и с легкостью может утащить в воду даже профессионального пловца. А сильные волны, сопровождающие это явление, не позволят тонущему вернуться на берег: они будут относить его на несколько метров в глубину каждую секунду.
Если вы прекрасно плаваете и уверены в своих силах, все же не стоит рассчитывать на возможность безмятежно «отдохнуть» на воде, пока волнение не окончится.
Что делать, если вы попали в тягун
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Бывалые пловцы и спасатели советуют: не стоит бороться со стихией и всеми силами стремиться к берегу. Мощные волны одолеть не сумеет даже самый сильный и тренированный человек. В случае, если обратное течение тащит вас в глубину – постарайтесь погасить панику, сориентируйтесь на местности и плывите вдоль береговой линии.
Обычно тягун имеет ширину от 2 до 50 метров, так что, плывя вдоль берега, через какое-то время вы окажетесь вне его влияния и сможете спокойно выйти на сушу. Главное в такой ситуации – не рассчитывать на то, что вы можете побороть волны. Борьба с отбойным течением только отнимет у вас силы.
Сосредоточьтесь и двигайтесь вдоль берега до тех пор, пока волны не перестанут утягивать вас в водоем.
Что делать, если вы видите, как человека уносит течение
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Если вы находитесь на пляже и видите, что в отбойное течение попал человек, не стоит бросаться его спасать. Известно множество случаев, когда погибали и тонущий, и спасатель, так как тягун имеет огромную силу и ему совершенно не важно, сколько людей пытаются его преодолеть.
Если на пляже присутствуют спасатели – не пытаясь ничего сделать самостоятельно, сразу зовите их на помощь.
Если поблизости нет спасателей или сотрудников МЧС, можно попробовать докинуть до тонущего человека плавательный круг, нарукавники или сап. Если тонущий видит вас – постарайтесь знаками направить его вдоль прибрежной полосы к месту, где отбойное течение заканчивается. Следите за ним и требуйте, чтобы он двигался к безопасному участку пляжа. Возможно, ваша поддержка поможет ему справиться с паникой и добраться до места, где он сможет выйти на берег