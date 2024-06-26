Что такое морской тягун, как не попасть в отбойное течение и как можно спастись

Отбойные течения (так называемые тягуны) опасны как для начинающих купальщиков, так и для опытных пловцов. В материале РИАМО рассказываем, как распознать это явление и по возможности не стать его жертвой.

Что такое морской тягун, или отбойное течение Фото - © Unsplash.com Отбойным, или обратным, течением (в просторечии – тягуном) называют сильный поток воды, который направлен перпендикулярно или наискосок от береговой линии моря или океана. Располагается он обычно всего в нескольких метрах от кромки воды. Этот поток оттягивает воду от берега, уводя ее вглубь водоема. Купальщики, попавшие в отбойный поток, уносятся волнами на глубину со скоростью до 16 км в час, что превышает скорость даже самого сильного пловца.

Где возникает тягун Фото - © Unsplash.com Как правило, отбойное течение образуется в морях и океанах, но иногда случается и в крупных озерах. Чаще всего тягуны формируются там, где есть отмели или песчаные косы (собственно, сами тягуны эти изменения рельефа отчасти и провоцируют). Довольно часто тягун возникает между двумя отмелями, в месте, где рельеф дна сильно понижен, либо рядом с пирсами, мысами или волнорезами. Фактура береговой линии значения не имеет: обратное течение с одинаковой частотой случается и на каменистых, и на галечных, и на песчаных пляжах. Для формирования тягуна, как правило, необходим довольно сильный ветер со стороны водоема, но случается, что он возникает при слабом волнении в почти безветренную погоду. Отбойное течение «работает» у берега и может захватить купальщика, который всего лишь зашел в воду по пояс. А если на море шторм – волны могут утащить даже тех, кто всего лишь идет вдоль берега по колено в воде.

Как распознать морской тягун Фото - © Unsplash.com Это гидрологическое явление очень часто невозможно разглядеть с берега, также бывает трудно предугадать, где оно возникнет. Но есть некоторые признаки, которые могут указать на наличие тягуна. Если вы видите, что небольшие с виду волны создают неширокую полосу или поток кипучей воды рядом с берегом, в воду лучше не входить. Если пена от волн в определенном месте слишком быстро уходит на глубину – это почти стопроцентный признак, что здесь присутствует отбойное течение. Также плохим знаком считается почти полное отсутствие волн на каком-либо небольшом участке пляжа. Если вдоль всей береговой линии в прибрежной воде присутствуют мелкие травинки, ветки, водоросли, а в некоторой области пляжа ничего этого нет – скорее всего, весь мелкий мусор утащил в море тягун, и заходить в этом месте в воду небезопасно. Также купальщика должна насторожить полоса воды, цвет которой сильно отличается: например, всюду вода бирюзовая или зеленая, а на определенном участке – темно-синяя или светло-голубая.

Как не попасть в тягун Фото - © Unsplash.com Первое правило безопасности для любого купальщика: обращать внимание на красные флаги, которые спасатели вывешивают на пляжах в случае опасности. Флаги информируют о том, что заходить в воду по какой-либо причине (волны, шторм, медузы, возможное отбойное течение и т.д.) небезопасно. Многие полагают, что эти флаги – предупреждение для новичков, которые просто не умеют держаться на воде и не могут совладать с волнами. На самом деле тягун (а красные флаги обозначают и его тоже) имеет огромную мощность и с легкостью может утащить в воду даже профессионального пловца. А сильные волны, сопровождающие это явление, не позволят тонущему вернуться на берег: они будут относить его на несколько метров в глубину каждую секунду. Если вы прекрасно плаваете и уверены в своих силах, все же не стоит рассчитывать на возможность безмятежно «отдохнуть» на воде, пока волнение не окончится.

Что делать, если вы попали в тягун Фото - © Unsplash.com Бывалые пловцы и спасатели советуют: не стоит бороться со стихией и всеми силами стремиться к берегу. Мощные волны одолеть не сумеет даже самый сильный и тренированный человек. В случае, если обратное течение тащит вас в глубину – постарайтесь погасить панику, сориентируйтесь на местности и плывите вдоль береговой линии. Обычно тягун имеет ширину от 2 до 50 метров, так что, плывя вдоль берега, через какое-то время вы окажетесь вне его влияния и сможете спокойно выйти на сушу. Главное в такой ситуации – не рассчитывать на то, что вы можете побороть волны. Борьба с отбойным течением только отнимет у вас силы. Сосредоточьтесь и двигайтесь вдоль берега до тех пор, пока волны не перестанут утягивать вас в водоем.