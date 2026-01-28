Что делать, если человеку стало плохо в общественном месте

В материале РИАМО рассказываем о том, как вести себя в ситуации, если вам или кому-то из окружающих стало плохо в метро, на улице или в магазине.

Общие правила оказания первой помощи Фото - © сгенерировано ИИ В общем случае, если человеку рядом с вами стало плохо, его следует отвести на скамейку или, если он не может идти, разместить в более-менее удобной позе, а затем вызвать службу 103. Максимально подобно опишите диспетчеру ситуацию: кому стало плохо, каковы симптомы, сколько лет пострадавшему, где он находится, присутствует ли кровотечение, остановка дыхания, бледность кожи и т.д. Это поможет оператору понять, что произошло, и направить на место подходящую бригаду скорой помощи (реанимационную, детскую, кардиологическую). Если диспетчер дает вам указания, как облегчить состояние пострадавшего (например, поднять ноги, повернуть на бок и т.д.), выполняйте их. Проявлять инициативу и давать какие-либо медикаменты не рекомендуется. Также не стоит самостоятельно проводить сердечно-легочную реанимацию или искусственное дыхание: неквалифицированная помощь может навредить. Если человек в сознании, предложите ему достать телефон и позвонить родственникам: так, в случае ухудшения ситуации, близкие будут знать, что произошло.

Как понять, отчего человеку плохо и что делать Фото - © сгенерировано ИИ Обморок и предобморочное состояние У человека подкашиваются колени или он начинает падать. До прибытия медиков разместите пострадавшего в удобном месте и постарайтесь обеспечить доступ свежего воздуха. Довольно часто обмороки случаются из-за духоты, снижения давления, снижения уровня сахара в крови. В случае резкого падения сахара (гипогликемии) человек, как правило, распознает знакомое недомогание сам и просит дать ему что-нибудь сладкое. Подойдет любой углеводосодержащий продукт: хлеб, крекеры, конфеты, бананы, сладкая газировка. Однако, даже если состояние нормализовалось, убедите пострадавшего дождаться бригаду скорой помощи. Сердечный приступ Нередко похож по симптомам на предобморочное состояние. У пострадавшего подкашиваются ноги, он жалуется на одышку, слабость, тяжесть в груди, боли за грудиной, боли в левой руке или в спине с левой стороны. Усадите или уложите человека в спокойном месте, наберите 103 и ждите приезда бригады медиков. Инсульт (острое нарушение мозгового кровообращения) Может проявляться по-разному, при этом человек, как правило, не понимает, что именно происходит. Типичные симптомы: проблемы с координацией движений, слабость в руке или ноге с одной стороны, потеря ориентации в пространстве. Довольно часто инсульт проявляется неразборчивой речью, может показаться, что человек пьян. Если он внезапно начал двигаться «странно», выглядит растерянным, не может поднять руку или внятно ответить на вопрос, все ли с ним в порядке – существует большая вероятность, что это именно инсульт. Усадите пострадавшего на ближайшее удобное место и вызывайте 103. Эпилепсия Человек теряет сознание и падает на землю, начинаются внезапные судороги. Ваша задача – постараться удержать его голову так, чтобы он не разбил ее об асфальт или бордюр. Можно расстегнуть верхние пуговицы куртки или рубашки, чтобы дать доступ воздуху. Ни в коем случае нельзя пытаться разжимать эпилептику зубы ключами или другим твердым предметом. Вызовите 103 и придерживайте голову пострадавшего до тех пор, пока приступ не закончится.

Чо делать, если человеку стало плохо в метро Фото - © Медиасток.рф Метрополитен считается местом повышенной опасности для людей со слабым здоровьем: они могут упасть на ступени эскалатора или на пути, если потеряют равновесие или сознание. Если вы видите, что человек плохо координирует свои движения, нетвердо стоит на ногах – постарайтесь отвести его подальше от края платформы или эскалатора, усадите на скамейку и попросите кого-нибудь воспользоваться кнопкой экстренного вызова на платформе метро. Если ЧП случилось в вагоне метро, нужно нажать кнопку вызова машиниста и, удерживая ее, описать ситуацию: что произошло и в каком вагоне. Скорее всего, на одной из ближайших станций к вагону уже подойдут медики или сотрудники метрополитена, чтобы оказать помощь.