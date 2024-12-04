Безопасный Новый год: как выбрать и правильно использовать гирлянды, свечи и бенгальские огни

Как выбрать безопасную гирлянду

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Проведите визуальный осмотр

Самое «слабое» звено новогодних гирляндах – это провод, соединяющий светящиеся элементы. Провод должен иметь сечение не менее 0,5 мм, на нем не должно быть заломов, трещин, дефектов изоляционного материала. Особенно важно проверить места соединения провода с вилкой и с блоком управления, именно там чаще всего образуются повреждения.

Длина провода от вилки до ближайшей лампочки должна составлять не менее 1,5 метров. Предпочтение лучше отдавать гирляндам, подключаемым через адаптер, то есть работающим на пониженном напряжении.

Провод должен быть гибким, не ломким, без химического запаха. Если вы чувствуете сильный запах пластика, это может говорить о низком качестве изоляции. Кроме того, такая оплетка может стать источником вредных для здоровья летучих формальдегидов.

Изучите информацию на упаковке

Название товара и инструкция должны быть на русском языке, в противном случае вы рискуете купить контрафакт (обычно самые дешевые и некачественные гирлянды завозят из Китая, наклеивая на упаковку русифицированный стикер).

На упаковке должна быть приведена информация о количестве и виде лампочек, мощность гирлянды, дата изготовления, срок службы, название фирмы-изготовителя, адрес производства и контактная информация для обратной связи.

Изучите маркировку: гирлянды с индексом IP65 и IP40 можно использовать как в помещении, так и на улице, а вот индекс IP20 говорит о том, что изделие предназначено только для дома.

Напряжение каждой лампочки не должно превышать 26 вольт, а мощность всей гирлянды должна быть в пределах 50-65 ватт.

Дополнительной гарантией качества будет маркировка ЕАС, которую иначе называют единым знаком обращения продукции. EAC расшифровывается как Евразийское соответствие (EurАsian Conformity), этим знаком маркируются все товары, произведенные в странах – членах Таможенного союза. Знак означает, что гирлянда соответствует всем требованиям безопасности.

Требуйте сертификат

Новогодние гирлянды требуют обязательной сертификации. Если продавец отказывается предоставить этот документ, вполне вероятно, что вы держите в руках кустарное изделие сомнительного происхождения. Лучше всего покупать световые украшения в крупных сетевых магазинах, так можно обезопасить себя от некачественного или контрафактного товара.