Безопасный Новый год: как выбрать и правильно использовать гирлянды, свечи и бенгальские огни
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В материале РИАМО рассказываем о том, как выбирать и использовать новогодние украшения, чтобы не испортить праздник пожаром.
Как выбрать безопасную гирлянду
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Проведите визуальный осмотр
Самое «слабое» звено новогодних гирляндах – это провод, соединяющий светящиеся элементы. Провод должен иметь сечение не менее 0,5 мм, на нем не должно быть заломов, трещин, дефектов изоляционного материала. Особенно важно проверить места соединения провода с вилкой и с блоком управления, именно там чаще всего образуются повреждения.
Длина провода от вилки до ближайшей лампочки должна составлять не менее 1,5 метров. Предпочтение лучше отдавать гирляндам, подключаемым через адаптер, то есть работающим на пониженном напряжении.
Провод должен быть гибким, не ломким, без химического запаха. Если вы чувствуете сильный запах пластика, это может говорить о низком качестве изоляции. Кроме того, такая оплетка может стать источником вредных для здоровья летучих формальдегидов.
Изучите информацию на упаковке
Название товара и инструкция должны быть на русском языке, в противном случае вы рискуете купить контрафакт (обычно самые дешевые и некачественные гирлянды завозят из Китая, наклеивая на упаковку русифицированный стикер).
На упаковке должна быть приведена информация о количестве и виде лампочек, мощность гирлянды, дата изготовления, срок службы, название фирмы-изготовителя, адрес производства и контактная информация для обратной связи.
Изучите маркировку: гирлянды с индексом IP65 и IP40 можно использовать как в помещении, так и на улице, а вот индекс IP20 говорит о том, что изделие предназначено только для дома.
Напряжение каждой лампочки не должно превышать 26 вольт, а мощность всей гирлянды должна быть в пределах 50-65 ватт.
Дополнительной гарантией качества будет маркировка ЕАС, которую иначе называют единым знаком обращения продукции. EAC расшифровывается как Евразийское соответствие (EurАsian Conformity), этим знаком маркируются все товары, произведенные в странах – членах Таможенного союза. Знак означает, что гирлянда соответствует всем требованиям безопасности.
Требуйте сертификат
Новогодние гирлянды требуют обязательной сертификации. Если продавец отказывается предоставить этот документ, вполне вероятно, что вы держите в руках кустарное изделие сомнительного происхождения. Лучше всего покупать световые украшения в крупных сетевых магазинах, так можно обезопасить себя от некачественного или контрафактного товара.
Как проверить гирлянду перед использованием
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Если вы планируете повесить гирлянду, которая служит вам не первый год, перед использованием нужно обязательно проверить целостность провода и качество его соединения с вилкой. Некоторые световые украшения (особенно купленные в непроверенных местах, с рук, на рынке) могут «уставать» даже при хранении, и за год, проведенный на антресоли, провод становится хрупким, а изоляционный слой – теряет прочность. Такой гирляндой пользоваться не стоит, так как велик риск удара током или пожара.
Также гирлянду следует выбросить, если:
- после включения лампочки начали нехарактерно мигать или потрескивать;
- если провод нагревается или искрит;
- если после включения нагревается вилка гирлянды.
Выбрасывать гирлянды в обычный контейнер не стоит. Их нужно утилизировать как электроприборы и найти ближайший пункт приема.
Куда можно и нельзя вешать гирлянду
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Современные гирлянды, продающиеся в магазинах, как правило, светодиодные и не нагреваются. Однако многие люди предпочитают использовать гирлянды с электрическими лампочками, так как они дают теплый свет и «воссоздают атмосферу детства».
Стоит учитывать, что лампы накаливания при долгом использовании довольно ощутимо нагреваются. Не стоит вешать гирлянду такого типа на шторы или занавески, на ветви искусственных елок. Также лучше избегать контакта лампочек с мишурой или «снегом» из ваты.
Светодиодные гирлянды менее «капризны» к месту размещения, но нужно понимать, что любая гирлянда – это электроприбор, который нельзя оставлять без присмотра на долгое время. Например, случайные скачки напряжения в сети могут вывести из строя даже качественное изделие, а это чревато пожаром.
Правила безопасности при обращении с гирляндой
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Уходя из дома, убедитесь, что все гирлянды отключены от сети. Если у вас в квартире нет датчика дыма, светящиеся украшения лучше отключать и на ночь.
Если гирлянда начала искрить, загорелась или подожгла находящиеся рядом предметы, в первую очередь необходимо отключить ее от электросети. Если безопасного доступа к розетке нет – воспользуйтесь переключателем в щитке, обесточив всю квартиру. Только после этого можно приступать к тушению. Но если пламя уже разгорелось, пожарные рекомендуют не геройствовать, а сразу эвакуироваться и вызывать экстренные службы.
Правила обращения с бенгальскими огнями
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Многие не представляют себе праздника без бенгальских огней. Однако нужно помнить, что разлетающиеся в разные стороны яркие искры имеют довольно высокую температуру. Не стоит жечь бенгальские огни над мебелью с тканевой обивкой, не рекомендуется «взрывать» хлопушки и бросать бумажный серпантин рядом с горящим бенгальским огнем: искры легко могут поджечь и ткань, и бумагу.
Как безопасно использовать новогодние свечи
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Свечи создают новогоднее настроение и праздничную атмосферу, однако и они могут представлять опасность. Крупные фигурные свечи рекомендуется устанавливать в устойчивые подсвечники. Свечи а виде таблеток нельзя раскладывать на скатерти или столе: дно такой свечи при горении нагревается очень сильно и может проплавить и скатерть, и лакокрасочное покрытие мебели. В качестве нарядного подсвечника для нескольких разноцветных «таблеток» можно использовать, например, хрустальные емкости с водой.