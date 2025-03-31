Банк не отдает вклад: в каких случаях это может произойти и что делать

«Деньги вкладчика на счетах в банке принадлежат вкладчику, и по требованию любой вклад можно расторгнуть в любой момент до окончания срока. Банк вычтет в свою пользу выгоду, которую получил бы клиент, оставив деньги на счете, и пересчитает по ставке «до востребования» (0,01-0,1% либо по условиям вклада)», — отмечает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Почти в 100% случаев банк обязан вернуть средства по первому требованию вкладчика. Но иногда бывает, что кредитная организация отказывает гражданам в выдаче их денег.

Вклад в банке — это наиболее надежный инструмент сбережения на сегодняшний день. Миллионы россиян держат деньги на банковских депозитах, особенно учитывая, что процентные ставки рекордно выросли.

Почему банк может не отдавать деньги со вклада

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Если банк отказывается отдать деньги, это означает крупные проблемы либо у банка, либо у вкладчика, говорит Расторгуев.

Есть несколько причин, по которым вкладчик может лишиться собственных денег.

Наличие финансовых проблем у банка

Кредитная организация может обанкротиться либо ЦБ может отозвать у нее лицензию. В этом случае вкладчикам необходимо обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Через специальные уполномоченные банки граждане получат свои средства в рамках застрахованной суммы, которая на сегодняшний день составляет 1,4 миллиона рублей.

«Банк действительно может попасть под отзыв лицензии, приостановку деятельности со стороны ЦБ РФ либо под процедуру банкротства. Все деньги вернутся в полном объеме в рамках суммы страхового возмещения. Возможна потеря процентов при пересчете», — отмечает аналитик. Игорь Расторгуев аналитик AMarkets

У вкладчика есть проблемы с законом

Если у вкладчика проблемы с законом, то банк вправе отказать ему в выдаче депозита. Например, в отношении вкладчика инициировано уголовное преследование, физлицо попало под финансовый мониторинг либо приставы «нашли» этот счет и желают изъять средства по исполнительному листу в счет уплаты алиментов и т.д., объясняет Расторгуев.

Если вклад закрывает доверенное лицо

Банк может разоблачить попытку обмана, связанного с третьими лицами. К примеру, у жены есть доверенность на вклад мужа на все операции. Не предупредив о его смерти, она приходит в отделение и пытается снять деньги. Если операционист каким-то образом узнает об обмане, то запускает стандартную процедуру закрытия действия депозитного договора по причине смерти вкладчика. Деньги с такого счета нельзя снять сразу даже по генеральной доверенности, только по распоряжению о вступлении в наследство спустя полгода, говорит аналитик.

Если вкладчик допустил ошибки в собственных данных

Еще одна из причин, по которой в выдаче вклада могут отказать, неверные сведения либо ошибки в базе, отмечает Расторгуев.

До устранения ошибки или корректировки неверных данных банк имеет право не отдать деньги с депозита.

Форс-мажор

Следует помнить, что в ситуации санкций и экономической нестабильности могут возникать различного рода ограничения, с которыми ранее россияне никогда не сталкивались

«Например, часть ограничений, как было в 2022 году, связана с валютными вкладами, когда ввели ограничения на снятие вкладов в валюте либо обязательный перевод в рубли. Подобные ситуации можно отнести к форс-мажорным», — комментирует Расторгуев.

Впрочем, бывают и рядовые ситуации, когда крупной суммы просто нет в кассе, а вкладчик нарушил правило о необходимости предупредить операционный офис за несколько дней, чтобы заказать нужную сумму. Такие ситуации решаются в плановом режиме, добавляет аналитик.