Владимир Кехман и финансовые махинации: подробности биографии гендиректора МХАТ и детали уголовного дела

В материале РИАМО рассказываем о том, что известно о снятом с должности генеральном директоре МХАТ им. Горького и в чем его обвиняют.

29 сентября 2025 года стало известно о снятии Владимира Кехмана с поста генерального директора МХАТ им. Горького. По мнению ряда СМИ, это может быть связано с обвинениями в растрате и мошенничестве.

Бизнес-биография Владимира Кехмана

Фото - © РИА Новости, Мурад Багандов

Владимир Абрамович Кехман родился в 1968 году в Куйбышеве, в 1989 году окончил факультет иностранных языков Самарского государственного педагогического университета. С 1990-х годов занимался бизнесом: работал в компаниях, занимающейся импортом сахара и фруктов в Россию. В 1995 году стал сооснователем фирмы Joint Fruit Company (JFC), поставляющей в страну бананы из Эквадора и Коста-Рики.

В декабре 2012 года Владимир Кехман и другие учредители JFC стали обвиняемыми по делу о хищении заемных средств Сбербанка в особо крупном размере. Сам Кехман отреагировал на обвинения так: «Все, что произошло с компанией JFC, — это трагедия, но не мошенничество!».

В сентябре 2015 года арбитражный суд признал JFC банкротом.

Театральная биография Владимира Кехмана

Фото - © РИА Новости, Александр Кряжев

В 2007 году Владимир Кехман стал генеральным директором Михайловского театра, расположенного в северной столице. В 2009 году бизнесмен получил второе высшее образование: окончил продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

В марте 2015 года Владимир Абрамович был назначен директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НГАТОиБ), который переименовал в НОВАТ (Новосибирский театр оперы и балета). В том же 2015 году Кехман уволился с поста гендиректора Михайловского театра, продолжив сотрудничество с театром в качестве художественного руководителя.

В 2021 году Владимир Кехман окончил ассистентуру-стажировку по специальности «Искусство театральной режиссуры», а 27 октября того же года 2021 года был назначен на должность генерального директора МХАТ им. Горького.

Уже в декабре 2021 года Кехман заявил, что у МХАТ накопились огромные задолженности – несколько десятков миллионов рублей. В образовании такого долга новый гендиректор обвинял художественного руководителя Эдуарда Боякова. После своего назначения Кехман санкционировал ряд увольнений – из театра ушли множество артистов и административных работников. Таким образом директор планировал оптимизировать затраты и уменьшить задолженность театра.

Обвинения против Владимира Кехмана

Фото - © РИА Новости, Кристина Кормилицына

В июле 2025 года деятельностью Владимира Кехмана на посту генерального директора МХАТ им. Горького заинтересовались следственные органы. Его задержали в связи с подозрением в мошенничестве при заключении контрактов на реконструкцию сцены столичного театра. В главном следственном управлении СКР России было возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), связанное в том числе с присвоением бюджетных средств. В квартире и офисе Кехмана прошли обыски.

Также в июле 2025 года прошли масштабные обыски и в Михайловском театре Санкт-Петербурга, которым руководил Кехман. Кроме того, силовики на сутки закрыли отделение ББР Банка на Харьковской улице Северной столицы – по заявлениям СМИ, также в рамках расследования предполагаемых финансовых махинаций Кехмана. По данным издания «Фонтанка», Кехману также предъявили обвинение во взяточничестве на сумму 27 миллионов рублей. Однако никаких правовых последствий для Владимира Кехмана летом 2025 года не наступило: он остался на своем посту, меру пресечения ему также не избрали.

29 сентября 2025 года ТАСС сообщило, что генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман покидает свой пост в связи с прекращением трудового договора. О том, связано ли увольнение со следственными действиями в отношении гендиректора театра, официальных сообщений пока не поступало. Между тем, ремонт главной сцены МХАТ (в растрате средств на который обвиняют Кехмана) должен был закончиться в октябре 2025 года.