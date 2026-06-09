Варвара Петрович: как медсестра из Карелии стала бронзовым финалистом «Битвы экстрасенсов»

Варвара Петрович — одна из самых колоритных и обсуждаемых участниц 25-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», известная в интернете под псевдонимом Крик. Эта девушка воплощает в себе удивительный контраст: днем она работает медицинской сестрой, ставя капельницы пациентам в одной из больниц Петрозаводска, а ночью превращается в карельскую шаманку-погостного практика, вступая в диалог с духами на кладбищах.

Путь Варвары Петрович к мистике

Фото - © соцсети Варвары Петрович

Будущая ведьма родилась 14 апреля 2006 года в городе Сегежа Республики Карелия. Несмотря на рано проявившуюся тягу ко всему сверхъестественному, Варвара выбрала приземленную профессию, окончив медицинский колледж. Она считает, что знание анатомии и понимание биологической жизни помогает ей лучше чувствовать грань между мирами живых и мертвых. Помимо эзотерики, Петрович занимается татуировкой и пирсингом, видя в модификациях тела своего рода ритуальные метки.

Свои способности она связывает с глубокими родовыми корнями и северной землей. В арсенале шаманки — обряды очищения, защиты и работа с энергией предков. Она уверена, что поддержка рода — главная защита человека, а энергия природы всегда находится рядом, нужно лишь научиться ее слышать.

Участие Варвары Петрович в «Битве экстрасенсов»

Фото - © ТНТ

Варвара попала в основной состав 25-го сезона проекта ТНТ из более чем десяти тысяч претендентов. Ее появление сразу задало тон сезону, который начался на фоне громких скандалов среди других участников. На протяжении испытаний Петрович демонстрировала северную выдержку и уверенную работу с помощником-духом Кехно. Зрители отмечали, как менялся голос шаманки во время сеансов связи с потусторонним миром.

События для Варвары развивались драматично. Дойдя до экватора проекта без потерь, за несколько выпусков до финала она добровольно отказалась от дальнейшего участия, уступив свое место другому финалисту — Семену Лескову, так как посчитала, что он нуждается в победе больше. Однако продюсеры шоу устроили специальное испытание для выбывших участников, чтобы дать им шанс вернуться. Благодаря поддержке телезрителей, большинство голосов было отдано именно за нее, и шаманка триумфально вернулась в игру. Спустя неделю после возвращения она стала финалисткой сезона.

В итоге борьба за главный приз оказалась напряженной. Первое место занял Артем Бесов, Анжела Гома получила серебро, а Варвара Петрович завоевала бронзу. Этот результат закрепил за ней статус одного из сильнейших экстрасенсов проекта.

Личность и образ Варвары Петрович

Фото - © соцсети Варвары Петрович

Вне съемочной площадки Варвара ведет активную жизнь в социальных сетях, выстраивая мрачную эстетику дарк-стайла. В своем телеграм-канале «Скоты и гавгав» она делится мыслями и лайфстайлом без цензуры, оставаясь прямолинейным практиком, не боящимся ни крови, ни теней. При этом свою личную жизнь она предпочитает держать в тайне от широкой публики.