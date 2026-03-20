Умер Чак Норрис: биография актера, легендарные роли и мемы о бессмертии

Биография Чака Норриса

Чак Норрис (настоящее имя Карлос Рэй Норрис) родился 10 марта 1940 года в городе Райан, штат Оклахома. Его детство было непростым: отец, страдавший алкоголизмом, часто оставлял семью без средств к существованию. В 16 лет Норрис пережил развод родителей, а позже его мать вышла замуж за Джорджа Найта, который сыграл важную роль в его жизни — привил любовь к спорту.

После окончания школы Норрис поступил на службу в ВВС США и был направлен в Южную Корею. Именно там он начал заниматься боевыми искусствами, что определило его дальнейшую судьбу. Вернувшись из армии, он открыл школу карате и вскоре стал чемпионом мира в полутяжелом весе, а затем удерживал этот титул на протяжении семи лет.

Карьера Чака Норриса в кино и фильмы, принесшие мировую славу

Поняв, что спортивная карьера не вечна, Норрис решил попробовать себя в кино. Его дебют состоялся в фильме «Команда разрушителей» (1968), но настоящую известность ему принесла роль в «Пути дракона» (1972), где он снялся вместе с легендарным Брюсом Ли. После этого он стал звездой боевиков, снявшись в таких фильмах, как «Одинокий волк Маккуэйд» и «Сила одиночки».

Наибольшую популярность ему принес сериал «Уокер, техасский рейнджер», который выходил с 1993 по 2001 год. В 2012 году он появился в «Неудержимых 2», а в 2024 году исполнил главную роль в боевике «Агент разведки».

Мемы про Чака Норриса и интернет-культура

Персонажи Норриса стали символом непобедимости, что породило знаменитые мемы «Факты о Чаке Норрисе». Эти шутки гиперболизировали его силу и мужественность, что сам актер воспринял с юмором. Он даже выпустил книгу «Официальная книга фактов о Чаке Норрисе».

Общественная деятельность и политика

Норрис активно участвовал в общественной жизни, поддерживая консервативные взгляды. Он выступал против однополых браков, поддерживал Дональда Трампа и даже высказывал идею о независимости Техаса. Кроме того, он занимался благотворительностью, помогал детям из неблагополучных семей через спортивные программы.

Личная жизнь

Норрис был женат дважды. Его первый брак с Дианой Холчек продлился 30 лет, у них родились двое сыновей. После развода он женился на актрисе Джине О'Келли, которая родила ему близнецов. Он всегда поддерживал теплые отношения с детьми, а его сын Майк пошел по его стопам в киноиндустрии.

Смерть Чака Норриса

Чак Норрис скончался 19 марта 2026 года. Трагическая новость о его смерти стала известна миру только на следующий день, 20-го марта. До этого сообщалось, что актер был экстренно госпитализирован на одном из Гавайских островов. По информации источника, инцидент произошел прямо во время тренировки.

Как пишет Variety, Норрис умер на следующее утро после госпитализации. «Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства [госпитализации и смерти] в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой», — говорится в заявлении семьи Чака Норриса.

«Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи. Он прожил свою жизнь с верой, целеустремленностью и непоколебимой преданностью людям, которых любил. Своим трудом, дисциплиной и добротой он вдохновил миллионы людей по всему миру и оставил неизгладимый след в жизни многих», — добавили родственники актера.