Умер актер Ален Делон: удивительная жизнь и мольбы об эвтаназии

В своем доме 18 августа в возрасте 88 лет умер знаменитый французский актер Ален Делон. Он был недосягаемой мечтой для многих женщин не только во время своего творческого и карьерного взлета, но и будучи в годах — актер обладал завидной элегантностью и статностью.

Юные годы Алена Делона и выбор профессии

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Ален Делон родился в южном пригороде Парижа, в маленьком городке Со. Его мать работала в аптеке, а отец был владельцем небольшого кинотеатра «Регина» в Бург-ла-Рейн. Когда мальчику шел четвертый год, его родители решили развестись. Вскоре мать снова вышла замуж — за владельца колбасной лавки Поля Булоня. Заведение это было очень популярным, поэтому матери Алена Делона приходилось помогать своему супругу, и это отнимало очень много сил. Конечно, на воспитание сына уже не хватало времени, поэтому его «перепоручили» его кормилице — мадам Неро. Она была замужем за сторожем тюрьмы Френне, рядом с которой семья Неро и проживала.

В своей новой приемной семье Делон провел несколько лет и затем с теплотой вспоминал об этом времени. В свою биологическую семью актер вернулся лишь после гибели супругов Неро.

Алена Делона исключали из шести пансионатов и школ за непримерное поведение. В конечном итоге Поль Булонь и Эдит поняли, что классическое образование не для Алена, и решили обучить его профессии колбасника. Делон, которому к тому моменту исполнилось 14 лет, не стал возражать и начал учиться. Делон в дальнейшем в одном из интервью сообщал, что он совершенно не сопротивлялся и считал нормальным продолжить дело родителей.

Были в жизни Алена Делона и периоды, когда он был и мясником, и летчиком-испытателем, и матросом, и официантом в пивной. Оставшись едва ли не нищим и находясь в Париже, Делон начал рассылать свои фотографии продюсерам. И начал получать отказы один за другим с приписками: «Вы слишком красивы, ваша карьера не сложится». Однако Делон оказался настойчивым и продолжил ходить на кастинги, на одном из которых познакомился с начинающим актером Жан-Клодом Бриали и подружился с ним. Однажды они вместе отправились в фестивальные Канны в надежде быть замеченными. Так и случилось — на Делона обратил внимание охотник за талантами Гарри Уилсон. Он отправил Делона в Рим на кинопробы — и ему улыбнулась удача. Будущему актеру предложили семилетний контракт. Однако его уже упомянутый друг Жан-Клод Бриали познакомил Делона с известным режиссером Ивом Аллегре, и тот уговорил юношу строить карьеру на родине, во Франции, а не уезжать в Рим и в Голливуд.

Первые роли и признание Алена Делона

Фото - © кинопоиск.ру

В 1957 году Ален Делон снимается в фильме «Когда вмешивается женщина». Чуть позднее он появляется в еще одной эпизодической роли в фильме «Будь красива и помалкивай». Особого успеха эти киноленты актеру не принесли, но он не сдавался и продолжал ходить на кастинги. Ален обладал ростом выше среднего (177 см), гармоничной фигурой и правильными привлекательными чертами лица. С такими параметрами Делон постоянно был востребован в кино, но из раза в раз получал клишированные второстепенные и эпизодические роли легкомысленных томных красавцев. Впоследствии внешность артиста считалась устойчивым эталоном мужской красоты, но на заре карьеры миловидное лицо только отдаляло популярность.

В 1960 году выходит фильм «На ярком солнце» Рене Клемана — и наконец-то слава. Первоначально планировалось, что Ален сыграет роль Гринлифа, однако стечение обстоятельств привело к тому, что артисту достался образ Тома Рипли. Персонаж потребовал от Делона демонстрации актерского мастерства: нужно было сыграть «человека с двойным дном», «падшего ангела», как писали кинокритики. И голубоглазый француз блестяще с этим справился. Затем актер перебирается в солнечную Италию и снимается в популярных фильмах мэтров итальянского кинематографа: в спортивной драме «Рокко и его братья», эпической ленте «Леопард» у Лукино Висконти, мелодраме «Затмение» у Микеланджело Антониони. Эти проекты смогли показать артиста с лучшей стороны и раскрыть его драматический талант.

В 1960-е годы Делон много работал, каждый год на экраны выходило по нескольку фильмов с его участием. Молодому Алену Делону, актеру-самоучке, в самом начале карьеры удалось создать сложнейшие образы, позже вошедшие во все учебники киноискусства.

Также Ален Делон снимался в фильмах, которые можно отнести к высокому искусству: «Мелодия из подвала», «Борсалино» (1970), «Черный тюльпан» (1964) и «Зорро» (1974), психологический триллер «Самурай». Были и другого плана работы: «Лекарь» (1979), «Убийство Троцкого» (1972) и «Месье Кляйн» (1976). В 1980 году Ален Делон снялся в фильме Александра Алова и Владимира Наумова «Тегеран-43».

Премии «Сезар» актер был удостоен за роль в фильме «Наша история» (1984) от режиссера Бертрана Блие. В 1990-х годах Делон снялся в картинах: «Танцевальная машина» (1990) Жиля Беа, «Новая волна» (1990) Жана-Люка Годара, «Возвращение Казановы» (1992) Эдуара Ньермана, «Плюшевый мишка» Жака Дере, «Один шанс на двоих» (1998) Патриса Леконта.

В 2000-х годах он сыграл роль в комедии Бертрана Блие «Актеры» (2000), сериалах «Комиссар Монтале: Смертельные игры» (2001) и «Франк Рива» (2003-2004), комедии «Ключи от машины» (2003), фэнтези «Астерикс на Олимпийских играх» (2008).

Личная жизнь Алена Делона

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Актер Ален Делон был женат на актрисе Натали Делон. Их сын Антони Делон родился в 1964 году и пошел по стопам отца — стал актером.

C 1968 года по 1982 год Делон был в отношениях с актрисой Мирей Дарк. Также от голландской манекенщицы Розали ван Бремен у Алена Делона двое детей — дочь Анушка (1990 года рождения) и сын Ален-Фабьен (1994 года рождения). В 2002 году Ален и Розали расстались.

Болезнь Алена Делона и просьбы об эвтаназии

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Ален Делон тяжело болел. В 2019 году он перенес два инсульта — и это помимо того, что у него был диагностирован рак, а затем и болезнь Альцгеймера. В 2022 году из-за состояния здоровья актер очень хотел уйти из жизни при помощи эвтаназии. Как говорил затем его сын Энтони, Ален Делон уже составил завещание и был готов пройти процедуру в Швейцарии.

В январе 2024 года актера поместили под опеку по решению суда в результате разбирательства, инициированного детьми артиста — 29-летним Аленом-Фабьеном, 33-летней Анушкой и 59-летним Энтони. Они потребовали провести оценку состояния здоровья отца.

Любопытно, что состояние здоровья Алена Делона стало предметом разбирательств среди членов его семьи. Детей актера обвиняли в попытке умышленного убийства отца. В январе текущего года с таким заявлением в прокуратуру обратилась Хироми Роллен, которая называет себя бывшей спутницей актера. Она заявила, что во время совместной жизни с Делоном его состояние было стабильным. Однако, как только ее вынудили съехать от возлюбленного, он начал пропускать встречи с врачами, которым до этого удавалось держать его в стабильном состоянии.

В качестве доказательств она привела переписку братьев Делон и их сестры Анушки, в которой сын актера Энтони предлагал остановить химиотерапию отца. Тогда он аргументировал такое предложение тем, что лечение «ускоряет приближение неизбежного». Вместо должного лечения Энтони предлагал поить отца свежевыжатыми соками.