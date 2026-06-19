У Джереми Кларксона рак: последние новости о здоровье экс-ведущего Top Gear

Чем болеет журналист Джереми Кларксон, как он узнал о заболевании и какие прогнозы дают врачи, рассказываем в материале РИАМО.

17 июня 2026 года десятки британских СМИ сообщили, что у известного ведущего и блогера Джереми Кларксона обнаружили рак. Об этом журналист рассказал в пятом сезоне своего шоу «Ферма Кларксона».

Как Кларксон сообщил об онкологии

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В своем документальном сериале «Ферма Кларксона» журналист ведет жизнь типичного фермера: заботится о земельных угодьях, собирает урожай и ухаживает за домашним скотом – контент, не предполагающий шокирующих сенсаций. Однако перед выходом последних серий пятого сезона Кларксон опубликовал видео в Instagram*, в котором предупредил своих поклонников, что смотреть их будет тяжело.

«Обычно мы стараемся, чтобы шоу было идиллическим, очаровательным и жизнерадостным, но последние две серии, которые выйдут сегодня ночью, совсем не такие. Их будет трудно смотреть. Они действительно очень, очень сложные», – сказал Джереми Кларксон.

В эфире седьмого эпизода поклонников действительно ждала шокирующая новость: журналист сообщил о том, что у него обнаружили рак, причем очень агрессивный. Однако Кларксон добавил, что болезнь была выявлена на ранней стадии.

«Если бы не ранняя диагностика, это вполне мог быть мой последний урожай», – прокомментировал новость телеведущий.

Подробности о диагнозе Джереми Кларксона

Фото - © Кадр из телешоу Clarkson's Farm / Prime Video

Позже стало известно, что диагноз был поставлен в мае 2025 года. После медицинского осмотра врачи настояли на проведении биопсии, а затем поставили диагноз: рак предстательной железы. Это один из самых распространенных онкологических диагнозов среди мужчин в возрасте 60+.

Кларксону сделали операцию, в результате которой было удалено около 10% органа. Первое время после хирургического вмешательства телеведущий не испытывал оптимизма, говоря в камеру: «Некоторые этапы лечения пошли не так, как ожидалось. Я пробуду здесь еще какое-то время. Я хотел бы сказать: если все пройдет успешно – увидимся в шестом сезоне, а если нет – то нет». Однако позже все-таки нашел в себе силы работать над продолжением шоу.

Известно, что проблемы со здоровьем Кларксон переживает не впервые. В 2024 году он перенес операцию на сердце: врачи установили стенты из-за закупорки артерий. Журналист признавался, что был «в шаге от смерти». Эпизод с ишемической болезнью сердца был показан в начале пятого сезона сериала.

Известно, что при раннем выявлении рак предстательной железы хорошо поддается лечению, так что ведущий не теряет надежды вернуться в эфир после выздоровления. Сейчас «Ферма Кларксона» продолжает транслироваться на сервисе Amazon Prime, но вопрос о продлении шоу на шестой сезон пока остается открытым.

Чем прославился Джереми Кларксон

Фото - © РИА Новости

Джереми Чарльз Роберт Кларксон родился 11апреля 1960 года в Донкастере – небольшом городе в английском графстве Саут-Йоркшир. Карьеру в медиасфере начал еще в подростковом возрасте – был одним из ведущих радиопрограммы на BBC «Час детей».

Системного образования Джереми не получил: сразу после школы решил не поступать в высшее учебное заведение, а начать карьеру журналиста. Несколько лет в местной газете он вел авторубрику, а в 1984 году вместе с другом основал агентство по тестированию автомобилей и написанию обзоров. Сотрудничал с изданиями Top Gear, The Sun и The Sunday Times, много путешествовал и сравнивал автопроизводителей разных стран, а позже на основе своих наблюдений написал несколько книг.

В 1988 году начал вести на ВВС собственное шоу Top Gear с обзорами автомобилей и советами по безопасности на дорогах. В 2002 году концепцию программы обновили: в эфире появились трое ведущих, а также гонки, сумасбродные эксперименты и яркие тест-драйвы. Шоу выходило в более чем 100 странах мира, стало невероятно популярным, а в 2005 году программа получила международную телевизионную премию «Эмми».

После увольнения с ВВС из-за конфликта с продюсером Кларксон в течение восьми лет выпускал автомобильное шоу The Grand Tour. В 2021 году журналист запустил документальный сериал «Ферма Кларксона», где показывает свою жизнь на фермерских угодьях в графстве Оксфордшир.

Кларксон был женат дважды, у него трое детей (две дочери и сын) и две внучки. В настоящее время телеведущий состоит в многолетних отношениях с ирландской скульпторшей Лизой Хоган.

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