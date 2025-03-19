Стример «Эвелон»: кто он такой, чем популярен и как он сейчас живет

В материале РИАМО о популярном стримере «Эвелоне», его отношениях и о том, как он стал таким популярным.

Кто такой стример «Эвелон»

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Вадим Козаков является одним из самых популярных стримеров на территории СНГ. Его ник – Evelone192. Однако популярность и успех пришли к Козакову далеко не сразу, а путь был тернистым – его многократно блокировали на платформе Twitch.

Широкую известность стример обрел во времена пандемии коронавируса, в 2020 году, и с тех пор его стримы смотрят десятки тысяч зрителей. На сам же канал подписано более 2,4 миллионов человек.

Биография Вадима Козакова

Фото - © скриншот/YouTube

Вадим Козаков родился 4 июля 1996 года в небольшом украинском городке, который называется Новая Каховка. Еще когда стример был маленьким, его родители развелись. В дальнейшем он будет негативно отзываться о своем отце, говоря, что с ним у него связаны самые плохие воспоминания.

Что касается мамы, то с ней у стримера доверительные отношения: она купила ему его первый компьютер, простимулировав тем самым его интерес к технологиям. Козаков настолько увлекся компьютерами и видеоиграми, что даже начал пропускать занятия в школе, что очень не понравилось его маме – женщина запретила ему подходить к компьютеру на целый год.

После школы Вадим Козаков пошел в колледж и начал впервые подрабатывать. Сначала он занимался физическим трудом – работал столяром. Но быстро ему это наскучило, и он увлекся трейдингом. Но видеоигры он не забросил, а, напротив, в 2013 году даже создал своей канал на площадке для стриминга Twitch и начал играть онлайн.

Как стример набрал популярность

Фото - © скриншот/YouTube

Несмотря на то, что канал на Twitch Козаков создал в 2023, активно стримить он стал только спустя два года – в 2015. Поначалу он играл в игру CS:GO, которую очень любил. Параллельно с игрой он активно взаимодействовал со своим чатом, отвечал на комментарии, искрометно шутил.

Интересно, что первым ником стримера был вовсе не «Эвелон», а BigNose. Текущий же ник ему подсказала мама – она просто вертела в руках тюбик крема «Эвелина».

Вадим Козаков очень экспрессивно ведет себя во время стримов, не лезет в карман за словом и способен поддержать совершенно любую тему. Именно благодаря этим качествам он постепенно стал набирать популярность на платформе, и количество его подписчиков неумолимо продолжает расти с каждым днем.

Больше всего новых людей на него подписалось во времена пандемии коронавируса, когда люди были заперты по домам и искали новые способы развлечься.

Также Козаков регулярно проводил различные конкурсы и турниры среди подписчиков. Особенное уважение стимер заслужил благодаря тому, что создал в социальных сетях группу для молодых киберспортсменов, где те могли обмениваться опытом и искать себе команды.

Стримы «Эвелона»

Фото - © скриншот/ YouTube

На платформе Twitch Козакова то и дело блокируют за его экспрессивную и смелую речь. Один из самых длительных его банов был в 2020 году. Тогда стример в адрес одного из своих собеседников сказал слово «жадина». Как выяснилось, это слово употреблять нельзя, поскольку оно происходит от слова «жид», считающегося оскорбительным для евреев.

В 2023 году у него заблокировали аккаунт на Steam (площадка с играми). В итоге стримеру пришлось очень долго вести переговоры с платформой, и в 2024 году его разблокировали.

Во время своих стримов «Эвелон» часто проводит всякие активности. Например, на одном из них подписчики стримера выбирали ему новую стрижку. В итоге Козаков прямо во время трансляции выбрил голову в форме повязки с логотипом Nike. Любопытно, что тот эфир принес ему больше одного миллиона рублей донатов.

В 2025 году стример стал организатором интересных и очень интригующих турниров по Counter-Strike-2. Козаков выплатил молодым киберспортсменам более 120 тысяч долларов, но в сумме потратил на ивент намного больше.

Freak Squad на Twitch

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Создал Козаков и Freak Squad – объединение, где состоят только топовые стримеры, с которыми «Эвелон» делился своей аудиторией и давал советы по продвижению. Там состоит, например, другой популярный стример, один из главных в СНГ, – Вячеслав Леонтьев. Своим успехом он обязан именно «Эвелону».

Личная жизнь стримера «Эвелона»

Фото - © скриншот/YouTube

Известно о двух девушках, с которыми у Козакова были отношения. Так, в 2017 году стример во время одного из многочисленных розыгрышей скинов познакомился с Марией Овчаровой, которая проживала в Томске. Они списались, и вскоре между ними завязались романтические отношения. Спустя восемь месяцев активной переписки Козаков прилетел к Овчаровой в Сибирь. При этом он неправильно оформил документы на въезд и пробыл в России дольше положенного срока, за что от суда получил запрет на посещение страны на срок в пять лет.

В итоге пришлось девушке лететь к Козакову. Пара стала жить в центре Киева, а благодаря высоким доходам стримера влюбленные ни в чем себе не отказывали. Вскоре пара официально закрепила отношения.

Лодка любви, тем не менее, не смогла выдержать испытание карантином, во время которого супруги поняли, что совсем не подходят друг другу, раз им настолько невыносимо быть вместе в одном помещении взаперти. Тогда они подали на развод.

Отношения с «Генсухой»

Фото - © скриншот/YouTube

Расставшись с Овчаровой, Козаков начал строить отношения с коллегой по цеху – стримершей Натальей Gensyxa Бердниковой. Сам Козаков отмечал, что девушка понимает его как никто другой, ведь она тоже стример. Со временем новоиспеченная пара стала самой популярной на Twitch, хотя поначалу они скрывали свои отношения.

Но и с новой девушкой у Козакова не сложилось: весной 2023 года пара рассталась из-за многочисленных проблем, которые им не удалось решить.

Перед расставанием Козаков подарил своей девушке Porsche Macan S 2014 года.

«Эвелон» сейчас

Фото - © скриншот/YouTube

В настоящее время стример обустроился в Сербии. В феврале этого года популярный интервьюер Василий Трунов из шоу «ВПИСКА» сообщил, что следующим его гостем станет как раз-таки Вадим Evelone192 Козаков. Съемки интервью проходили в сербской квартире Evelone192 и ОАЭ. Одной из локаций стал дубайский гостиничный номер за 5,5 миллионов рублей в сутки, который оплачивал сам Козаков. Видеоинтервью вышло 27 февраля 2025 года на YouTube и мгновенно поднялось на первую строчку категории «В тренде». За сутки ролик с Козаковым собрал более 1,5 миллионов просмотров и более 80 тысяч лайков.

В интервью он рассказал, что новостей в его личной жизни нет и к отношениям он не готов, а также о том, что решил временно завязать с алкоголем, так как боится попасть в серьезную зависимость.