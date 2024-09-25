Роман Мадянов: история жизни и обстоятельства смерти известного артиста

В материале РИАМО рассказываем о ролях и личной жизни Романа Мадянова, а также о том, что могло стать причиной его смерти.

25 сентября стало известно о том, что заслуженный артист РФ Роман Мадянов найден мертвым в своем доме. Артист, известный по ролям в сериале «Солдаты» и фильме «Левиафан» умер на 63-м году жизни.

Детство и выбор профессии Романа Мадянова

Фото - © РИА Новости, Александр Натрускин

Роман Сергеевич Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области. Отец мальчика работал режиссером на киностудии «Мосфильм» и нередко брал Романа с собой на работу. Здесь, по счастливой случайности, Роман попался на глаза ассистенту режиссера Инессы Селезневой, и его пригласили сняться в кино в эпизодической роли. Кинодебют Мадянова состоялся в фильме «Перевод с английского», будущему актеру было тогда всего 10 лет.

В 11 лет он снялся уже в главной роли в фильме Георгия Данелии «Совсем пропащий», по мотивам романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». Эта картина, кстати, была высоко оценена международными критиками и должна была представлять СССР на Каннском фестивале, но по политическим причинам показ не состоялся.

Во время съемок «Совсем пропащего» Мадянов, по его словам, в первый и последний раз «словил звездную болезнь».

«Однажды вечером мы с Георгием Данелией сидели на скамейке в центре города. Он курил, размышляя о чем-то, а я мыльные пузыри пускал. Как-то очень уж демонстративно, стараясь привлечь к себе внимание прохожих. Я же чувствовал себя королем. И вдруг Георгий Николаевич тихонько шепнул мне: „Рома, не выпендривайся. Не нужно играть на публику“. Единственную фразу с­казал, но ее хватило. Она не просто была мною услышана, но засела во мне навсегда», — рассказывал артист в интервью.

В школьные годы Роман Мадянов успел сняться в десяти кинофильмах, и в трех из них у него были главные роли. Вопроса о выборе профессии не стояло: после получения аттестата юный актер поступил в ГИТИС. Поступить удалось, правда, только со второго раза, зато еще в студенческие годы Мадянов начал играть в Московском театре им. Маяковского.

Карьера и роли Романа Мадянова

Фото - © Кадры из фильма "Левиафан" режиссера А.Звягинцева/РИА Новости

В театре им. Маяковского Мадянов «обосновался» на несколько десятилетий. Прервать актерскую карьеру пришлось только на два года — на время службы в армии, в войсках ракетно-космической обороны. За время работы в театре Мадянов сыграл около тридцати ролей.

В свободное от театра время Мадянов пропадал на съемках кино- и телепроектов. Он был востребован как в главных, так и во второстепенных ролях и никогда не отказывался от эпизодов. В фильмографии артиста более 200 работ. В их числе — «Анискин и Фантомас», «Частный детектив, или Операция „Кооперация“», «Гражданин начальник», «Бедная Саша», «Сочинение ко дню Победы», «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Солдаты», «Убойная сила», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Есенин», «12», «Каникулы строгого режима», «Исаев», «Доктор Тырса», «Елки 2», «Легенда № 17», «Поддубный», «Угрюм-река», «Великая» и «Подольские курсанты».

За лучшую мужскую роль в картине «12» Роман Мадянов получил премию «Золотой орел». А за роль второго плана в фильме «Лефиафан» актер удостоился и «Золотого орла», и «Ники».

Кроме работы в театре и кино, Роман Мадянов занимался озвучиванием мультфильмов («Удивительные приключения Хомы», «Приключения „Котобоя“), снимался в выпусках „Ералаша“ и „Фитиля“.

В 1995 году актер был удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации.

Личная жизнь Романа Мадянова

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Несмотря на популярность в кино, Роман Мадянов, в отличие от многих актеров, никогда не «разменивался» на случайные любовные интрижки. Он встретил свою будущую жену Наталью в театре (она работала осветителем) в 30 лет, довольно быстро сыграли свадьбу, а через год у супругов родился сын, названный Романом в честь отца. За тридцать два года в браке, по словам самого актера, он никогда не мечтал о лучшей супруге. Наталью он называл своим ангелом-хранителем.

«Она человек добрейшей души и при этом умница. Подтверждением чему служит тот факт, что на протяжении стольких лет ей хватает терпения общаться с таким монстром, как я», — рассказывал он журналистам.

В последние годы Мадянов с семьей переехал жить из Москвы в Подмосковье, в деревню Бояркино. Сам он это решение объяснял так: «Свежий воздух, и все мои домашние животные тоже здесь. Переехал, потому что в Москве невозможно находиться, я просто заболеваю в этих бетонных коробках».

В свободное время Мадянов с супругой занимались домашним хозяйством, разводили коз и кур, научились делать сыр, а сам актер много времени уделял рыбалке.

Что известно об обстоятельствах смерти Романа Мадянова

Фото - © РИА Новости

С середины 2023 года в СМИ неоднократно появлялась информация, что Мадянов борется с онкологическим заболеванием, однако официальных подтверждений от артиста не было. В июне 2024 года коллега актера Павел Трубинер сообщил на своей странице в соцсети, что Роман Мадянов отменяет все спектакли до конца лета из-за серьезных проблем со здоровьем.

Роман Мадянов скончался 25 сентября, предварительная причина смерти — рак легких. Телеграм-канал Mash опубликовал информацию, что в последний год актер практически каждый месяц лежал в больнице, и на ближайшее время планировалась очередная госпитализация. Телеграм-канал Shot сообщает, что Романа Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области.

В 2024 году в производстве находятся сразу 9 фильмов и сериалов, в которых снялся Роман Мадянов: «Маленький шеф», «Злые люди», «Колотун», «Монохром», «Куколка», «Больше чем футбол», «Детокс», «Крот в паутине», «Момент истины». Еще два фильма с его участием — «Битва пап» и «Любовь Советского Союза» выйдут в кинопрокат уже этой осенью, 10 октября и 7 ноября.