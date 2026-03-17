Последствия налоговой реформы в России 2026: рентабельность упала до 5%, бизнес теряет смысл существования

Коммерческий директор АО «Доля роста» Валерий Богинский рассказал РИАМО о ситуации в МСБ в связи налоговыми изменениями 2026 года, в том числе в отраслевом разрезе.

Налоговая реформа создала парадоксальную ловушку: чтобы компенсировать рост изъятий (НДС 22%, новые пороги УСН), предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) нужно наращивать продажи. Но для роста продаж требуются оборотные средства, которые как раз забрало государство. В результате даже эффективные компании теряют устойчивость, а попытки поднять цену оборачиваются уходом клиента к крупным сетям.

Суть изменений: рост фискальной нагрузки на бизнес

Характер изменений серьезен и ощутим для большинства бизнесов. Налоговая реформа затронула порядка 70% небольших организаций. Объем налоговых обязательств бизнеса перед государством увеличился.

Во-первых, НДС вырос до 22%. Во-вторых, снижены пороги доходов для применения упрощенной системы налогообложения и патента. Теперь даже скромный бизнес с небольшими оборотами вынужден переходить на менее льготные режимы и платить больше налогов по умолчанию.

Формально ведение бизнеса резко удорожается для предпринимателя. Налоговая нагрузка относится к категории обязательных платежей, неуплата которых невозможна при легальном ведении деятельности. Для функционирования бизнеса необходимо выполнение двух условий: своевременная уплата налогов и выплата заработной платы. В противном случае предприятие очень быстро закроется.

Дефицит средств, парадокс продаж и нарушение юнит-экономики

В результате роста налогов у компаний отсутствуют средства для поддержания деятельности. Даже при выстроенной системе продаж и эффективном управлении выручкой требуются дополнительные инвестиции в привлечение клиентов, что также сопряжено с затратами.

Возникает парадоксальная ситуация: объем средств сократился из-за увеличения налоговых платежей; требуется наращивать продажи для компенсации нехватки средств, но для увеличения продаж необходимы деньги, которых недостаточно. Это закономерное следствие налоговой реформы.

Вопреки распространенному представлению, налоги находятся не в конце финансовой цепочки, а фактически в ее начале. С учетом новых налоговых обязательств требуется увеличивать объем продаж для роста доходов, что, в свою очередь, требует дополнительного финансирования. У многих компаний баланс, выстраивавшийся годами, оказался нарушен, поскольку юнит-экономика не была рассчитана на повышенную налоговую нагрузку.

Многие не успели заблаговременно адаптироваться и постепенно скорректировать цены, что привело к потере клиентов при резком повышении стоимости.

Переход на ежемесячные платежи и отток сотрудников

Для ряда бизнесов налоговая реформа ознаменовалась переходом с квартальных на ежемесячные платежи, что требует существенной перестройки финансовых процессов даже для небольших предприятий.

Отсутствует возможность аккумулировать средства для единоразового платежа. Требуется постоянно изымать часть оборота. Ранее эффективная схема перестала работать в новых условиях: средства, предназначенные для поставщиков или мотивации персонала, направляются на налоговые платежи.

Дестабилизации подвергается не только юнит-экономика, но и выстроенная годами система управления и мотивации. Эта перестройка не может быть безболезненной, поскольку затрагивает интересы сотрудников. Возникают конфликты на почве справедливости распределения средств, происходит отток персонала, распадаются команды.

Возникает вынужденный выбор: исполнить налоговые обязательства либо не выплатить средства сотрудникам, что в среднесрочной перспективе приведет к краху бизнеса.

Психологический аспект: утрата предпринимательской мотивации

При снижении рентабельности с 15–20% до 5–8% вследствие роста налогов закономерно возникает вопрос о целесообразности дальнейшего ведения деятельности. Бизнес, требующий постоянного вовлечения и обеспечивающий существование предпринимателя и его семьи, перестает приносить ожидаемый доход.

В российской деловой практике принято ориентироваться на двузначные показатели рентабельности. При недостаточной марже становится невозможным инвестировать в развитие и инновации. Для крупного бизнеса с доступным фондированием ситуация может быть приемлемой. Для малого предприятия, где весь остаточный доход после налогов принадлежит владельцу, падение рентабельности с 20% до 10% не оставляет пространства для маневра. Морально легче отказаться от такого бизнеса, чем существовать с ощущением неэффективности при том, что до изменений все функционировало нормально.

Двойной удар: налоговые изъятия и потеря клиентов

Повышение цен на фоне сохранения прежнего уровня у конкурентов — маркетплейсов, федеральных сетей — становится критическим фактором. Увеличение на 5% против 3% у конкурента может быть существенным для определенных категорий товаров и услуг. Практически у любого бизнеса существует конкурент с более высоким оборотом, выгодными условиями закупок, низкой себестоимостью и запасом прочности.

Отсутствие системной работы с поставщиками, своевременной корректировки себестоимости и попытка компенсировать просчеты в планировании исключительно за счет повышения цен для потребителя обречены на провал. Рыночные механизмы не прощают такого подхода. Наблюдая падение выручки вследствие роста цен, предприниматели нередко принимают решение о закрытии бизнеса.

Формируется двойной удар: налоги непосредственно изымают часть прибыли, а попытка компенсации через повышение цен приводит к вытеснению с рынка, вследствие чего предприятия сворачивают деятельность.

Отраслевая специфика

Торговля

Индивидуальные предприниматели и небольшие магазины, применявшие патентную систему или УСН, столкнулись с изменением пороговых значений по выручке и необходимостью уплаты НДС. Компенсационное повышение цен приводит к перетоку покупателей на маркетплейсы с более привлекательными ценами.

Сфера услуг

Предприятия, ранее пользовавшиеся льготными ставками по социальным взносам, теперь уплачивают 30%. Значительная часть маржи направляется государству. Повышение чека ориентирует клиентов на обращение к фрилансерам и нелегальным исполнителям.

Мебельное производство

Увеличение НДС на сырье и рост взносов привели к удорожанию себестоимости на 12–18%, что обусловило необходимость повышения отпускных цен. Крупные конкуренты, имеющие возможность удерживать цены, аккумулируют заказы. Потребитель, ориентированный на экономию, выбирает ценовой критерий.