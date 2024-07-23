Погибла МотоТаня: биография и обстоятельства смерти красивейшей байкерши Москвы

Красивейшая блогерша-байкерша МотоТаня отправилась в Турцию, чтобы закрыть свой давний гештальт – проехать всю страну от и до на своем байке. Но судьба решила иначе – девушка разбилась, столкнувшись с другим байкером.

Детство и юность МотоТани

Татьяна Озолина родом из Омской области, причем возраст свой девушка не афишировала никогда.

В детстве ей нравилась музыка, а еще она увлекалась танцами – даже выступала от школьного клуба на городских мероприятиях. После выпуска из школы поступила на хореографа, однако довольно быстро поняла, что сцена ее не манит, и перепоступила на экономиста.

Еще в школе Татьяна начала зарабатывать – небольшие подработки буквально находили ее сами. Заработанные деньги она откладывала на серьезные покупки, а не тратила, как многие ее сверстники.

Любовь к мотоциклам ей передалась от отца, который всю жизнь увлекался мопедами и байками. Но и дедушка часто катал Таню в коляске своего старенького «Урала».

Как Татьяна Озолина стала популярной блогершей

Примерно в 2012 году (как утверждают некоторые источники; впрочем, точной информации об этом нет) Татьяна переехала из Омской области в Москву, устроилась в крупную аутсорсинговую компанию помощником руководителя. После успешного проведения и защиты презентационного проекта сама стала руководить отделом. В последнее время Татьяна была успешным специалистом в сфере управления и планирования департамента розничных сетей. При этом она не раз говорила, что не хочет становиться серой офисной мышью, хотя ее работа как раз таковой и является.

Также девушка, приехав в Москву, получила права категории А и следом приобрела свой первый ярко-красный мотоцикл Kawasaki ZX6R 2007 года выпуска. Это желание у нее зрело в течение двух лет – она часто бывала пассажиром заднего сидения. Татьяна копила деньги на хорошую машину с отличными техническими характеристиками. Единственное, что она задумала заранее – это цвет будущего байка. Девушка мечтала о красном сидении и о красном шлеме.

Спустя несколько лет, когда Татьяна «обкатала» свой первый байк, она приобрела еще один, более крутой – «Кавасаки» 2012 года выпуска. Новый мотоцикл отличался наличием более мощного скоростного арсенала. По левому краю модель расписана аэрографией. Эскизы сделаны на заказ, по индивидуальным наброскам самой Тани.

Свои перемещения по городу Таня выкладывала в свой аккаунт в Instagram* (деятельность компании Meta считается экстремистской и запрещена в России), который завела практически одновременно с покупкой байка, и спустя всего пару месяцев стала популярнейшей мотоблогершей – людям нравилось смотреть на фото и видео хрупкой девушки на агрессивном ярко-красном мотоцикле. Татьяну часто фотографировали на дорогах из машин, около светофоров или как она задорно танцует в пробках. Интересно, что самое первое фото девушки выложил в сеть прохожий, а не она сама, то есть прославилась Таня даже против своей воли. На странице в Instagram у нее почти миллион подписчиков, 5 миллионов в TikTok и 2 миллиона – на Youtube.

В свободное время девушка любила путешествовать – она выкладывала фото и видео из разных городов России и стран СНГ.

Что известно о личной жизни МотоТани

Татьяна недолгое время была замужем, правда, о ее муже почти ничего не известно. Последнее время у нее был молодой человек. У Татьяны также есть 13-летний сын.

Что известно об аварии, в которой погибла МотоТаня

Фото - © Соцсети

22 июля этого года судьба сыграла с девушкой злую шутку – она погибла, столкнувшись на полном ходу с другим байкером, путешествуя по Турции. Она ехала по трассе в районе Миляс вместе с двумя байкерами из числа местных.

Друг блогерши ехал первым, она следовала за ним, замыкал их трио турок. В какой-то момент Татьяна заметила впереди идущую машину и начала сбавлять скорость, а сзади следовавший Обат не среагировал и протаранил байк россиянки. Из-за неожиданного столкновения МотоТаня потеряла управление и, по одной версии, врезалась в грузовик, а по другой — улетела в кювет.

Женщина получила серьезную травму шеи, несовместимую с жизнью. Она погибла на месте.

Руководитель «МотоМосквы» Андрей Иванов по прозвищу Проректор о кончине девушки высказался так: «Это была яркая и красивая жизнь, интересная. За ней следили миллионы людей. Пожалуй, в стране нет ни одного мотоциклиста, кто был бы равнодушен к МотоТане. Ее обожали, ей завидовали, ей восхищались, ее копировали, ей вручали премии как топовому блогеру и, одновременно, обсуждали и злословили. Все было. Теперь осталась лишь память. Спи спокойно».