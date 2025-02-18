Плохо выглядит и теряет волосы: что известно о здоровье стилиста Влада Лисовца

Кто такой Влад Лисовец

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Влад Лисовец родился 9 августа 1972 году в жарком Азербайджане. Его родители – простые люди, которые не имели никакого отношения к сфере искусства. Мама трудилась в железнодорожной лаборатории, а папа был машинистом локомотива. В возрасте семи лет родители отдали мальчика в балетную школу, в которой тот прозанимался несколько лет. И хотя свою жизнь с балетом он связывать не захотел, все-таки занятия произвели на него неизгладимое впечатление и оставили свой след в его судьбе.

Когда Лисовец перешел в старшую школу, он увлекся парикмахерским искусством и начал тренироваться на родственниках и одноклассницах. Он находил в людях красивые черты и подчеркивал их с помощью стрижки. Тогда же у Влада возникли мысли строить карьеру стилиста.

В дальнейшем Лисовец получил музыкальное образование, стал разбираться в искусстве, а в 1994 году парень отправился в Москву, где ему настолько понравилось, что он остался здесь навсегда.

Первой работой его была работа по профилю – мастером в обычной парикмахерской. Правда, парикмахерская находилась в телецентре «Останкино», поэтому иногда сюда заглядывали медиаперсоны. Так его заметили музыканты группы «Агата Кристи» и предложили сняться в новом клипе. С этого момента карьера стилиста пошла резко в гору.

Чем болен Влад Лисовец

Фото - © РИА Новости

17 февраля новостные сайты и телеграмм-каналы стали распространять новость о том, что один из самых известных стилистов России Влад Лисовец неизлечимо болен. Врачи обнаружили у него онкологическое заболевание на запущенной четвертой стадии. Заболевание было найдено у стилиста еще осенью прошлого года, сообщает телеграм-канал Mash. Тогда Лисовец обратился к врачам с жалобой на плохое самочувствие.

Влад уже прошел один курс противоопухолевой терапии. К сожалению, лечение результатов никаких не принесло, а сам Лисовец начал терять волосы, отмечают его коллеги, сильно похудел и осунулся. Какая именно разновидность рака у известного стилиста, остается в секрете. Однако отмечается, что уже на стадии обнаружения болезнь была запущенной. Дальнейший план лечения будет составлен консилиумом специалистов, возможно, дело дойдет до паллиатива.

Что говорит сам Лисовец о своем здоровье

Фото - © РИА Новости

Влад Лисовец ведет свой собственный телеграм-канал, где о болезни не было сказано ни слова, пока обеспокоенные поклонники не начали оставлять комментарии: «Молюсь об исцелении р.б. Владислава. Если всем миром просить, все получится», «Влад, если это правда, то здоровья Вам, сил перенести все это! Мы с Вами!», «Это правда, что у вас Влад обнаружили онкологию. СМИ пишут? Напишите или опровергните. Народ хочет знать».

Тогда Лисовец написал объемный пост, где завуалированно объяснил ситуацию. Так, он сказал, что с ним все не так плохо, как пишут в СМИ, и чтобы люди не верили всему подряд.

«Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки — все не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы. Болею я всю свою жизнь, у меня была самая большая карточка в детской поликлинике и список болезней, которые я перенес с детства, очень большой. Я с гордостью и принятием принимаю и проживаю свою лучшую жизнь, со всеми ее сюрпризами. Поверьте мне, послушайте меня, если получится, оберегайте себя от негатива и не верьте всему, что пишут, показывают и говорят», – написал стилист.

Также он призвал всех вовремя проверять здоровье и быть внимательным к своему организму, особенно если в семье уже кто-то болел.

«Лучше постоянно, регулярно проверяйте свое здоровье. Не бойтесь! От многих слышал: „Я боюсь проверяться”. И еще, слушайте свой организм, он всегда сигнализирует и дает знаки, а дальше упорно пытайтесь понять, есть ли проблема и где она засела. Кровь, колоноскопия, КТ, МРТ, онкомаркеры, особенно если в роду кто-то болел. Делайте все, чтобы в самом начале найти проблему. Обходите разных врачей, перепроверяйте», – отметил Лисовец.

С какими знаменитостями работал Лисовец

Фото - © РИА Новости

В парикмахерской в «Останкино» Влад Лисовец проработал два года, а потом случилось одно судьбоносное знакомство, которое повлияло на всю его дальнейшую карьеру. Как-то раз к нему на улице подошел незнакомец и предложил Лисовцу сняться в качестве модели. Стилист объяснил, что у него уже есть хорошая работа и менять он ничего не собирается. Тогда незнакомец предложил ему попробовать поработать в одном из лучших салонов Москвы.

На новом месте работы Лисовец быстро рос как профессионал, поскольку работал бок о бок с лучшими мастерами. В салон постоянно заходили знаменитости, и таким образом клиентами Влада Лисовца со временем стали Жанна Фриске, Авраам Руссо, Анита Цой, Влад Сташевский, Валерий Леонтьев и другие.

Лисовец был стилистом группы «Блестящие», и даже Ольга Орлова, у которой был собственный стилист все это время, перешла в талантливые руки Влада.