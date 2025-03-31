«Плод внутри женщины ей не принадлежит»: самые яркие высказывания протоиерея Андрея Ткачева

Кто такой протоиерей Андрей Ткачев

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Андрей Ткачев родился 30 декабря 1969 года в городе Львов, Украина. Когда он был подростком, родители отдали его в Суворовское училище. После него Ткачев поступил в Военный институт Министерства обороны СССР, потому что родители хотели, чтобы их сын был военным. Однако молодой человек так и не доучился – его отчислили за неуспеваемость, поскольку ему было неинтересно. Пришлось отправиться в армию, где Ткачев тоже время зря не терял – он увлекся и стал изучать древнеиндийскую религиозную философию.

Первыми работами после армии у Ткачева были связаны с физическим трудом. Он попробовал себя в качестве грузчика, церковного звонаря, даже успел побывать сторожем.

В 1992 году Андрей Ткачев экстерном отучился в Киевской семинарии, поскольку решил посвятить свою жизнь духовному православному пути. После поступил в духовному академию, однако пришлось ее забросить из-за нехватки времени на посещение лекций.

В сан диакона Ткачев был рукоположен в возрасте 23 лет, еще спустя некоторое время – в сан священника. 12 лет после этого он был служителем львовского храма Святого Георгия Победоносца. В это же время он читал лекции по основам христианской восточной духовности и преподавал этику в местной школе.

Переехав из Львова в Киев, Ткачев первое время проводил службы для своих друзей и знакомых, но позже его приняли в храм Агапита Печерского. Довольно быстро его назначили руководителем отдела Киевской епархии и ведущим цикла передач на украинском православном телеканале КРТ.

В 2014 году Ткачев переезжает в Москву, поскольку не поддержал Евромайдан и довольно резко высказывался по поводу него. В Москве он поступил на службу в храм Мученицы Татианы при МГУ, а затем в Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Скандальные высказывания Андрея Ткачева

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Протоиерей Андрей Ткачев не раз становился объектом обсуждения со стороны общественности. Всему виной – его некоторые достаточно колкие и резкие заявления. В большинстве случаев его фразы вырывают из контекста, о чем Ткачев потом сам и говорит. Однако ряд фраз вызвал общественный резонанс и РПЦ приходилось извиняться за священника.

Про аборты

Так, например, на одной из встреч со студентами Ткачев осудил девушек, которые делают аборты, чтобы строить карьеру и продолжать учебу. Он акцентировал внимание, что подобные решения не только морально неправомочны, но и могут иметь долгосрочные отрицательные последствия как для женщин, так и для общества в целом.

В вопросе абортов Андрей Ткачев занимает радикальную позицию. Пожалуй, она даже выделяет его среди всех представителей РПЦ. В своих проповедях Ткачев, например, заявлял, что ребенка с синдромом Дауна надо обязательно рожать. Так, он похвалил семью, которая не сделала аборт. «Вы молодцы, что не согласились на аборт. Лучшими помощниками в этой ситуации вам будут те, кто живет в подобной ситуации. Вообще, люди имеют свойство брататься и сдруживаться в зависимости от того, какие беды у них в жизни бывают. Людям, которые, скажем, имеют дитё с синдромом Дауна или с аутизмом, они кучкуются в какие-то группы для того, чтобы или лечиться вместе, или просто набирать совместный опыт», – заявил священник.

Такой ребенок, по словам Ткачева, обязательно станет святым. «Он будет святым в том смысле, что, лишенный многих естественных радостей детства, он будет исключён из числа простых детей в хорошем и в плохом смысле. В плохом смысле – меньше активность, там меньше социализация, а в хорошем – он не будет грешить», – сказал он.

Про Белгородскую область

Позднее он сказал, что белгородцы недостаточно молятся во время атак ВСУ святому Иосафу Белгородскому, поэтому регион так часто обстреливают. «Когда бомбят Белгород, я спрашивал, но что-то я не заметил, нет такого ажиотажа молитвенного, народ его не знает. Иоасаф Белгородский – святой человек, который стоит вровень с тем же Николаем Чудотворцем. <...> Белгородчане должны были бы уже давным-давно прозреть и постоянно совершать молебные пения, крестные ходы, псалтырные чтения, коленопреклонения всякие, чтобы господь помиловал Теткино, Шебекино, Белгород», – заявил он на видео.

Эти слова вызвали широкий резонанс и критику в обществе и церковных кругах. РПЦ заявила, что данные слова являются неуместными и неоправданными.

Также Ткачев заявлял, что войны в принципе происходят из-за разврата. «Именно из-за разврата происходят войны. Господь наказывает нас этими «Хаймарсами» или «Скальпами», которые летают по нашим городам, долетают и до Воронежа, и до Казани, до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся. Мир приходит к покаявшемуся человеку», – заявил он в ходе проповеди. Ткачев добавил, что аборты «обескровили генофонд» России.

Владимир Легойда, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сказал, что медийные люди должны взвешивать каждое свое слово. Он сообщил, что Ткачев очень талантливы, активный и медийный. Но иногда очень эмоционально высказывается и может переходить ту грань, которую переходить не стоит.

«Особенно это связано с подачей в современном медиапространстве информации, потому что, когда вы слышите несколько фраз, они могут производить шокирующее действие на слушателя, а когда вы смотрите контекст, то впечатление немножко меняется. С последними высказываниями отца Андрея это тоже так, хотя, с моей точки зрения, это никак не отменяет для него и для любого из нас необходимости сто раз подумать, прежде чем приводить какой-то яркий пример, и тщательно взвешивать каждое сказанное слово», – сказал представитель РПЦ.

Про место женщины

Также Ткачев в одной из своих проповедей раскритиковал женщин, которые работают в госорганах и стремятся занять руководящие должности. Он считает, что слабому полу не надо «лезть» во власть, если есть любящая семья. На эти слова резко отреагировала Наталья Поклонская, советник генерального прокурора РФ. Она отметила, что сейчас женщинам просто необходимо занимать место во власти для обеспечения справедливости. Она подчеркнула, что стремление женщин к власти связано с желанием избежать тяжелых условий труда, традиционно присущих мужским профессиям.

Во время встречи со студентами из МГУ имени М.В. Ломоносова Ткачев заявил, что семья создана не для удовольствия, а те родители, которые рожают только одного ребенка, – развратные суслики. «А мы, суслики развратные, рожающие по одному человеку или не рожающие и вовсе, и убивающие абортами по 2, 3, 5, 7 детей за жизнь, зачинали 8, родили 1, 8 и их убили, лишаем себя всякого права на счастливое будущее. И люди, которые рожают 7 детей за жизнь, имеют право на эту землю больше, чем люди, рожающие 1 и убивающие 8», – заявил священник.

Кроме того, Андрей Ткачев отметил, что если женщина отказывается рожать, то ее ждут слезы зависти. «Она все равно захочет рожать, будет плакать от зависти, видя своих сверстниц с мужем и детьми, а себя, видя пустой, никому не нужной, накрашенной, намазанной, с похмелья, сидящей дома, смотрящей в окно. Женщина для семьи создана, что бы вы ей ни пели, что бы там ни пели феминистки. Феминистки пусть поют свое, это уже с ними конченный вопрос, они сами об этом знают», – объяснил протоиерей.

Про мужчин

Еще одно яркое высказывание – о посещении церкви. Ткачев считает, что главы семейства обязательно должны посещать богослужения. «А где наши мужики? Пьют? В горы ходят за адреналином? В Африку на сафари мотаются? На рыбалке пятую точку отсиживают? Деньги зарабатывают, чтобы в пятьдесят с «хвостиком» на малолетке в очередной раз жениться? Животы вместо сыновей выращивают? Протирают лысины на чужих подушках? Да, забыл: в блогах торчат, слюной брызжут и пальцы тренируют. Где 90% этих существ, которые зачем-то крещены, но почему-то не ходят в храм постоянно и со вниманием? Задача священства привести эту биомассу в храм, чтобы они, облагораживаясь молитвой, наполняли наши храмы также, как мужчины Востока наполняют свои мечети», – заявил он в своей книге «Религия сердца».

Про детей

Одно из последний высказываний Ткачева – о том, что дети превращаются в «собак» и становятся наркоманами, если получают первую тарелку за столом. Сначала надо накормить мужа, а все остальное – это преступление.

Несмотря на критику высказываний, у Андрея Ткачева очень много последователей, а в 2019 году Патриарх Кирилл одобрил результаты его трудов. Несмотря на большую аудиторию, протоиерей не считает себя блогером.